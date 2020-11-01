Надо остановиться на красный? — Половина ошибется! — журнал За рулем

Надо остановиться на красный? — Половина ошибется!

Такой перекресток есть в Москве. Не исключено, что и в других городах. Решите эту задачку сейчас, чтобы не решать ее на реальной дороге.

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Вы за рулем красной машины и собираетесь повернуть направо на перекрестке. Впереди стоп-линия, горит красный сигнал светофора.

Нужно остановиться?


Отмечайте свои варианты, а правильный ответ на следующей странице.

На перекрестке вы хотите повернуть направо, но горит красный. Что сделаете?

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