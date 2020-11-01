8 полезных советов водителю на ноябрь Пейте кофе. Проветривайте. Купите губку для обуви. Пересчитывайте годы. Мы будем дешевле корейцев — Haval ответил на ваши вопросы После того, как мы рассказали о возрожденном внедорожнике Haval H5 в журнале, на сайте и нашем YouTube-канале, нас завалили вопросами. Как собирают H5 на заводе под Тулой? Когда появится автомат? Что с запчастями... Мы съездили на завод и все спросили у исполнительного директора компании «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего. Надо остановиться на красный? — Половина ошибется! Такой перекресток есть в Москве. Не исключено, что и в других городах. Решите эту задачку сейчас, чтобы не решать ее на реальной дороге.