После того, как мы рассказали о возрожденном внедорожнике Haval H5 в журнале, на сайте и нашем YouTube-канале, нас завалили вопросами. Как собирают H5 на заводе под Тулой? Когда появится автомат? Что с запчастями... Мы съездили на завод и все спросили у исполнительного директора компании «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего.
После месячного теста по проекту «Народный Quest» я отдал машину дилеру. Главный вывод оказался неожиданным для меня — это прежде всего семейная машина. Я даже готов был бы поменять «холостяцкий» хот-хэтч на нее. Но такого предложения не поступило…