Кому сейчас нужны электрогрузовики, кроме Москвы?

Материалы по темеЭлектрогрузовик Moskva — он уже вышел на линию!
Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).
— Вопрос по новинке КамАЗа — грузовому электромобилю Чистогор. Чего в этом проекте больше — реальности или показухи? Ведь приобрести такую технику смогут лишь те города, где обустроена инфраструктура для подзарядки тяговых батарей. Или речь идет только о Москве, которая уже освоила электробусы?
— Электромобили стоят дорого и требуют немалых инвестиций в инфраструктуру. Наверняка эксперимент начнется с Москвы и других богатых городов. Лишь со временем подтянутся остальные. Для регионов электромобиль пока кажется утопией и показухой, но это наше будущее, сомнений почти нет.
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