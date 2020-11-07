Кому сейчас нужны электрогрузовики, кроме Москвы?

Для подобной техники нужна дорогая инфраструктура. Такие деньги, и правда, есть только в столице.

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Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).

— Вопрос по новинке КамАЗа — грузовому электромобилю Чистогор. Чего в этом проекте больше — реальности или показухи? Ведь приобрести такую технику смогут лишь те города, где обустроена инфраструктура для подзарядки тяговых батарей. Или речь идет только о Москве, которая уже освоила электробусы?

— Электромобили стоят дорого и требуют немалых инвестиций в инфраструктуру. Наверняка эксперимент начнется с Москвы и других богатых городов. Лишь со временем подтянутся остальные. Для регионов электромобиль пока кажется утопией и показухой, но это наше будущее, сомнений почти нет.

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