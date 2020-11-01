Есть две инстанции, в которые можно обратиться. Причем можно даже никуда не ходить.

Во дворе несколько лет стоит ржавая машина без номеров. Как её убрать?

С. Селиванов, г. Ивантеевка

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Если речь идет о разукомплектованной машине, припаркованной без нарушения ПДД, то для признания её брошенной и последующего вывоза следует обратиться к местным органам исполнительной власти — в администрацию соответствующего муниципального образования. В частности, в Москве осуществление организации и контроля за проведением работ по выявлению и комиссионному обследованию, вывозу и временному хранению брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, подлежащих утилизации, возложено на префектуру административного округа. Соответствующий порядок утвержден постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. № 569‑ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».

Если находящийся на стоянке автомобиль создает препятствие для движения или иным образом нарушает требования ПДД, вы можете обратиться в Госавтоинспекцию Москвы любым удобным для вас способом: позвонить по телефону (8 495) 623‑70‑70, написать электронное обращение (гибдд.рф/r/77) или отправить письменное сообщение по почте (г. Москва, ул. Садовая—Самотечная, д. 1).