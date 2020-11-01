Во дворе несколько лет стоит ржавая машина без номеров. Как её убрать?
С. Селиванов, г. Ивантеевка
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Если речь идет о разукомплектованной машине, припаркованной без нарушения ПДД, то для признания её брошенной и последующего вывоза следует обратиться к местным органам исполнительной власти — в администрацию соответствующего муниципального образования. В частности, в Москве осуществление организации и контроля за проведением работ по выявлению и комиссионному обследованию, вывозу и временному хранению брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, подлежащих утилизации, возложено на префектуру административного округа. Соответствующий порядок утвержден постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. № 569‑ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».
Если находящийся на стоянке автомобиль создает препятствие для движения или иным образом нарушает требования ПДД, вы можете обратиться в Госавтоинспекцию Москвы любым удобным для вас способом: позвонить по телефону (8 495) 623‑70‑70, написать электронное обращение (гибдд.рф/r/77) или отправить письменное сообщение по почте (г. Москва, ул. Садовая—Самотечная, д. 1).
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