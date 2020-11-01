1. Новый автобус ГАЗ ездит на газе. В этом нет ничего удивительного, если бы… если бы не то, что топливо хранится в криобаке при температуре —160°C.
2. Лучшие шины — не всегда те, у которых лучшие сцепные свойства. По итогам шинного теста «За рулем» самой выгодной покупкой стали малоизвестные покрышки Formula, а вовсе не Nokian или Continental.
3. Новый Land Rover Dеfender — автомобиль-пароход. Но не потому, что преодолевает почти метровый брод (рекорд для серийных моделей): на нем установлен эхолот — электронная система мониторит глубину перед машиной.
4. Разрешился давний спор, кто лучше — отечественный автомобиль или «китаец»? УАЗ Патриот и Haval H5 близки не только по ездовым характеристикам, но и по цене. Удивительно, но больше тестовых баллов в нашем тесте набрал УАЗ, а ездить лучше, тем не менее, на «китайце».
6. Сколько времени требуется, чтобы построить из обычного пикапа автокемпер? Нашелся ответ — несколько недель, если будет работать бригада креативных автомехаников. Зато потом владелец справится за час-полтора. Ему нужно будет водрузить на кузов готовый жилой модуль и прикрепить его шестью болтами к раме.
7. На московском заводе Рено есть прикольный запрет: там нельзя пользоваться мобильным телефоном на ходу. По соображения безопасности (как и за рулем).
8. Это только кажется, что отечественные электробусы не пахнут. Зимой тепло в салоне становится потому, что включается дизельная печка. Ее выхлоп не укладывается ни в какие эконормы, а топливный бак такой же, как у среднего размера кроссовера.
Зачем я вам рассказал эти увлекательные истории: обеспечьте себя ими на полгода вперед — подпишитесь на «За рулем». Тем более что это просто и безопасно — журнал вам доставят на дом. Вот все возможные варианты подписки: