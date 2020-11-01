Я начал было считать факты в октябрьском номере журнала «За рулем». Когда перевалил за 1000, бросил. Каждый найдет для себя удивительное. Но вот несколько, которые особенно изумили меня, редактора Максима Сачкова.

Максим Сачков, эксперт «За рулем»

1. Новый автобус ГАЗ ездит на газе. В этом нет ничего удивительного, если бы… если бы не то, что топливо хранится в криобаке при температуре —160°C.

2. Лучшие шины — не всегда те, у которых лучшие сцепные свойства. По итогам шинного теста «За рулем» самой выгодной покупкой стали малоизвестные покрышки Formula, а вовсе не Nokian или Continental.

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3. Новый Land Rover Dеfender — автомобиль-пароход. Но не потому, что преодолевает почти метровый брод (рекорд для серийных моделей): на нем установлен эхолот — электронная система мониторит глубину перед машиной.

4. Разрешился давний спор, кто лучше — отечественный автомобиль или «китаец»? УАЗ Патриот и Haval H5 близки не только по ездовым характеристикам, но и по цене. Удивительно, но больше тестовых баллов в нашем тесте набрал УАЗ, а ездить лучше, тем не менее, на «китайце».

ГАЗ-12 ЗИМ

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5. Советский ГАЗ-12 ЗИМ разрабатывали с оглядкой на американские модели. Но у Бьюиков, Кадиллаков, Доджей в основе лежала рама, а для нашего ЗИМа спроектировали несущий кузов. Позже эта идея стала стандартом в автоотрасли. Но наши пришли к ней… от безысходности. Рама настолько утяжеляла машину, а в распоряжении конструкторов был 90-сильный мотор — он бы точно не потянул.

6. Сколько времени требуется, чтобы построить из обычного пикапа автокемпер? Нашелся ответ — несколько недель, если будет работать бригада креативных автомехаников. Зато потом владелец справится за час-полтора. Ему нужно будет водрузить на кузов готовый жилой модуль и прикрепить его шестью болтами к раме.

7. На московском заводе Рено есть прикольный запрет: там нельзя пользоваться мобильным телефоном на ходу. По соображения безопасности (как и за рулем).

8. Это только кажется, что отечественные электробусы не пахнут. Зимой тепло в салоне становится потому, что включается дизельная печка. Ее выхлоп не укладывается ни в какие эконормы, а топливный бак такой же, как у среднего размера кроссовера.

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