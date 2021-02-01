Если яма оказалась меньше 60 см в ширину — у вас есть проблема: такую дыру в дороге ГОСТ считает допустимой.

Стоит ли пытаться возместить ущерб

Многие водители, предвидя бесперспективность разбирательства, просто вызывают эвакуатор и подсчитывают, во что им обойдется ремонт. Другие пытаются призвать к ответу дорожников или местную администрацию, но добиться возмещения ущерба зачастую получается лишь в суде.

История 1. Не та скорость «перелета»

Машину героини программы «Первая передача» на НТВ Юлии Ковалевской достали из ямы с пробитым колесом и деформированным диском. Ущерб — 30 тысяч рублей.

Ям на этой дороге едва ли не больше, чем участков ровного асфальта. Проблемы возникли не вдруг: местные жители утверждают, что в таком плачевном состоянии дорожное полотно находится много лет.

Однако яму, в которую угодила машина Юлии, даже объехать было невозможно, такая она огромная.

При попадании в глубокую яму чаще всего повреждаются шины и диски. Но иногда ремонтировать приходится подвеску и даже кузов.

Справка Максимальные размеры ям и выбоин на дорогах предусмотрены в ГОСТе (раздел 5.2 требований к состоянию покрытия дорог и их эксплуатационным характеристикам). Ямами (читай — недоработками дорожных служб) являются углубления размером: 5 см в глубину, 15 — в длину, 60 — в ширину.

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Юлия действовала правильно — сразу после аварии вызвала ГИБДД.

В районной администрации ознакомились с протоколом ГИБДД и ущерб возмещать отказались. По той простой причине, что виновата в повреждении машины… сама пострадавшая.

Оказывается, инспектор ГИБДД посчитал, что на «убитой» дороге девушка неправильно выбрала скорость (пункт ПДД 10.1). Хорошо еще, что за это не предусмотрен штраф.

Мнение эксперта

Адвокат Иван Костенко:

— Проследите, чтобы инспектор тщательно измерил яму, или измерьте ее сами. Если под рукой нет рулетки или линейки, используйте предметы, размер которых известен. Например, знак аварийной остановки — его сторона 50 см, или водительское удостоверение — 5,5 см на 8,5 см. Весь процесс снимайте на телефон, делайте как можно больше фото- и видеозаписей. Привязка к местности, дорожные знаки, разметка, — важно все, особенно состояние дороги и самой ямы.

История 2. Попал в яму — лишился прав

Другому герою программы «Первая передача» на НТВ, Павлу Комарову из Вологды, повезло еще меньше. Он тоже влетел в яму, но не заметил поломок и продолжил движение. Через десять километров спустило колесо. Время было позднее, Павел оставил машину и уехал домой на автомобиле родственника. Утром позвонил в ГИБДД.

Решение мирового судьи шокировало: согласно вердикту следовало лишить Павла водительских прав за оставление места ДТП (именно так было записано в протоколе ГИБДД). Автолюбитель с решением не согласился, подал апелляцию в вышестоящую инстанцию и добился справедливости. Городской суд решение мирового суда отменил с формулировкой «за отсутствием состава правонарушения».

Будет решение суда — будет и разговор

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Добиваться возмещения ущерба в суде придется и Юлии Ковалевской.

У представителей городской администрации своя правда: деньги бюджетные, поэтому, чтобы их потратить, нужны основания. То есть решение суда.

Судиться — не самый простой путь, но правильный. Ведь чем больше будет выигранных дел, тем чаще в городских и сельских администрациях будут задумываться о состоянии дорог.

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