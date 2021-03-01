Сколько стоит асфальтирование дороги?

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Ходит миф, будто укладка качественного асфальтового покрытия — дорогое удовольствие.

Мы решили разобраться в ситуации и показать, сколько на самом деле стоит асфальтирование дорог в России, а также во сколько обойдется вам укладка асфальта на частной территории.

Затраты на строительство автомобильных дорог напрямую зависят от сложности сооружения. В России, например, стоимость проекта строительства ЦКАД составляет 341,2 млрд рублей или около 4,625 млрд $.

А самая дорогая автодорога в мире — Большой Бостонский тоннель «Big Dig». Изначально в смету было заложено только 2,8 млрд $, однако фактическая стоимость строительства «Big Dig» возросла до 14,8 млрд $, став самой дорогой стройкой в истории.

Конечно, не каждый проект может похвастаться такими масштабами. Поэтому давайте посмотрим на среднюю стоимость строительства дорог в разных странах.

Средняя стоимость строительства 1 км дороги с 4 полосами

Страна Средняя цена (в рублях) Россия 75 млн ₽ США 270 млн ₽ Канада 233 млн ₽ Китай 226 млн ₽ Германия 208 млн ₽ Швеция 153 млн ₽

Получается, что в России стоимость дорожного строительства гораздо ниже, чем за границей. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к специалистам компании «Асфальт-Качество».

Как оказалось:

«Другие страны используют специальный бетон и устраивают больше слоев дорожной одежды. И поскольку материалы основания стоят дороже асфальта, это удорожает общую смету»

В любом случае, стоимость строительства и асфальтирования дорог в России нельзя назвать завышенной. При этом 75 млн ₽ за километр — цена для дорог с четырьмя полосами движения. Для небольших частных объектов стоимость будет гораздо ниже.

Сколько стоит м2 асфальтирования на частной территории?

Следует понимать, что строительство и асфальтирование дороги — это не одно и то же. Строительство подразумевает более масштабный комплекс работ по устройству основания, тогда как для укладки асфальта требуется лишь замена старого асфальтового покрытия и/или верхних слоев основания.

В каждой отдельной ситуации стоимость работ может различаться, однако есть цены, от которых можно смело отталкиваться:

· Асфальтирование в Москве — от 420 ₽/ м2;

· Строительство дороги «под ключ» — от 1300 ₽/ м2;

Подробнее о том, как формируется и от чего зависит цена, читайте на сайте компании «Асфальт-Качество». Однако важно отметить, что именно объем работ (общая площадь объекта) имеет наибольшее влияние на цену за м2. Чем больше площадь, тем ниже будет стоить м2 работ и материалов.

Если вам нужен точный расчет стоимости для работ в Москве и МО — обратитесь к специалистам компании «Асфальт-Качество». А с наиболее популярными услугами из их прайса можете ознакомиться ниже.

Стоимость работ с материалами