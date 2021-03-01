Сколько стоит асфальтирование дороги?

Мы решили разобраться в ситуации и показать, сколько на самом деле стоит асфальтирование дорог в России, а также во сколько обойдется вам укладка асфальта на частной территории.
Затраты на строительство автомобильных дорог напрямую зависят от сложности сооружения. В России, например, стоимость проекта строительства ЦКАД составляет 341,2 млрд рублей или около 4,625 млрд $.
А самая дорогая автодорога в мире — Большой Бостонский тоннель «Big Dig». Изначально в смету было заложено только 2,8 млрд $, однако фактическая стоимость строительства «Big Dig» возросла до 14,8 млрд $, став самой дорогой стройкой в истории.
Конечно, не каждый проект может похвастаться такими масштабами. Поэтому давайте посмотрим на среднюю стоимость строительства дорог в разных странах.
Средняя стоимость строительства 1 км дороги с 4 полосами
|
Страна
|
Средняя цена (в рублях)
|
Россия
|
75 млн ₽
|
США
|
270 млн ₽
|
Канада
|
233 млн ₽
|
Китай
|
226 млн ₽
|
Германия
|
208 млн ₽
|
Швеция
|
153 млн ₽
Получается, что в России стоимость дорожного строительства гораздо ниже, чем за границей. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к специалистам компании «Асфальт-Качество».
Как оказалось:
«Другие страны используют специальный бетон и устраивают больше слоев дорожной одежды. И поскольку материалы основания стоят дороже асфальта, это удорожает общую смету»
В любом случае, стоимость строительства и асфальтирования дорог в России нельзя назвать завышенной. При этом 75 млн ₽ за километр — цена для дорог с четырьмя полосами движения. Для небольших частных объектов стоимость будет гораздо ниже.
Сколько стоит м2 асфальтирования на частной территории?
Следует понимать, что строительство и асфальтирование дороги — это не одно и то же. Строительство подразумевает более масштабный комплекс работ по устройству основания, тогда как для укладки асфальта требуется лишь замена старого асфальтового покрытия и/или верхних слоев основания.
В каждой отдельной ситуации стоимость работ может различаться, однако есть цены, от которых можно смело отталкиваться:
· Асфальтирование в Москве — от 420 ₽/ м2;
· Строительство дороги «под ключ» — от 1300 ₽/ м2;
Подробнее о том, как формируется и от чего зависит цена, читайте на сайте компании «Асфальт-Качество». Однако важно отметить, что именно объем работ (общая площадь объекта) имеет наибольшее влияние на цену за м2. Чем больше площадь, тем ниже будет стоить м2 работ и материалов.
Если вам нужен точный расчет стоимости для работ в Москве и МО — обратитесь к специалистам компании «Асфальт-Качество». А с наиболее популярными услугами из их прайса можете ознакомиться ниже.
Стоимость работ с материалами
|
Наименование работ (с материалом)
|
Цена
|
Асфальтирование в Москве (мелкозернистая, тип Б, марка I)
|
от 420 ₽/ м2
|
Демонтаж текущего + устройство нового асфальтового покрытия
|
от 600 ₽/ м2
|
Ямочный ремонт дорожного покрытия
|
от 570 ₽/ м2
|
Строительство дорог
|
от 4 000 000 ₽/ км
|
Устройство песчаного основания
|
от 90 руб/ м2
|
Устройство щебеночного основания
|
от 190 ₽/ м2