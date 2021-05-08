Всегда мою машину на даче! И еще масло меняю! Это разве запрещено?

Прямого запрета на мойку и ремонт автомобиля нет. Но есть и ограничения. И штраф можно получить нешуточный!

Мыть можно, но без фанатизма

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Нет закона, который запрещал бы мыть автомобиль на дачном участке. Однако существуют санитарные и иные нормативы, сводящиеся к тому, что пачкать чем-либо окружающий мир запрещено. Пусть даже это собственная дачная территория. Соседи и иные доброжелатели запросто изыщут повод для придирок и жалоб, если им покажется, что вы что-то делаете не так.

Следить за этим могут и официальные лица, осуществляющие административно-технический надзор в сфере благоустройства. По закону такому надзору подлежит и земля в собственности физических лиц. Чтобы никому не пришло в голову устроить, например, частный могильник ядерных отходов.

Если подытожить все мыслимые ограничения, то на своем дачном участке машину мыть можно:

а) ничего не загрязняя.

Соответственно, мыть нельзя:

а) с применением агрессивных химикатов;

б) если обильный слив вытекает за забор или в общественную канаву;

в) если участок расположен вблизи естественного водоема.

Когда все эти условия соблюдены, мытье машины формально не отличается от «естественной» мойки дождем.

Особые условия

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За пределами дачного участка действуют иные правила. Их набор зависит от принадлежности, расположения и назначения земель.

В частности, водный кодекс запрещает не только мытье машин вблизи водоемов, но еще езду и стоянку (кроме специально обустроенных дорог и парковок). Ширина водоохранной зоны зависит от «габаритов» водоема: для водохранилища или речушки длиной не более 10 км это 50 м, для больших рек — 200 м, для морей и заливов — полкилометра.

Гарантированно ненаказуема только мойка на своей земле и в специально отведенных для мойки местах. Во всех остальных случаях есть шанс получить штраф.

Величина штрафа за противозаконную помывку зависит от «статьи», по которой штраф выносят. Помыв машину в природоохранной зоне (например, около озер и рек), вы нарушите природоохранное законодательство. В этом случае получите штраф от 500 до 1000 рублей (статья 8.13 КоАП РФ).

Штрафы за мойку машины в неположенном месте зависят и от региональных ставок — они варьируются в диапазоне от 3000 до 5000 рублей. А запреты и ограничения могут начаться сразу за забором и воротами вашей дачи — там земля уже общественная.

А если масло поменять?

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Подход к законности ремонта машины на территории собственной дачи точно такой же, как и к мойке. Разрешены любые виды ремонта и обслуживания, но разводить грязь нельзя. Равно как нельзя разводить ее в лесных зонах, на сельскохозяйственных землях и любых «общественных пространствах». Ведь в этих случаях водитель будет нарушать статью 8.3 КоАП РФ.

Так что аккуратно и без утечек заменить масло, антифриз и прочие рабочие жидкости — на здоровье. Но при наличии недружелюбных соседей с хорошим боковым зрением, лучше этого не делать. Капля отработки, случайно упавшая на вашу грядку, может служить поводом для соседского заявления «он намеренно травит мой колодец!»