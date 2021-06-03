Проверено «За рулем»: транцевые колеса «Патриот»

Если вы рыбак, любитель водного туризма и владеете надувной лодкой под подвесной мотор или просто легкой лодкой с транцевой кормой, вам наверняка пригодятся колеса, позволяющие легко спускать плавсредство на воду даже в одиночку.
После спуска на воду колеса переворачиваются вверх, чтобы не мешать движению лодки, а по завершении водного путешествия вновь приводятся в исходное положение — и лодка выкатывается на берег.
Колеса диаметром 260 мм и шириной 85 мм допускают нагрузку 140 кг на две оси.
Они могут применяться как спаренные (для более тяжелых лодок), так и в качестве одинарных.
Стойки могут иметь разную форму и два варианта крепления к транцу лодки — для быстрого снятия колес или для откидывания их в верхнее положение. В зависимости от комплектации масса колес — от 5 кг.
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