Проверено «За рулем»: транцевые колеса «Патриот»

Есть лодка? Тогда без таких колес вам точно не обойтись!

Если вы рыбак, любитель водного туризма и владеете надувной лодкой под подвесной мотор или просто легкой лодкой с транцевой кормой, вам наверняка пригодятся колеса, позволяющие легко спускать плавсредство на воду даже в одиночку.

После спуска на воду колеса переворачиваются вверх, чтобы не мешать движению лодки, а по завершении водного путешествия вновь приводятся в исходное положение — и лодка выкатывается на берег.

Колеса диаметром 260 мм и шириной 85 мм допускают нагрузку 140 кг на две оси.

Они могут применяться как спаренные (для более тяжелых лодок), так и в качестве одинарных.

Стойки могут иметь разную форму и два варианта крепления к транцу лодки — для быстрого снятия колес или для откидывания их в верхнее положение. В зависимости от комплектации масса колес — от 5 кг.

Фото: фирмы-производители