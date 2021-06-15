Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

Седаны, в отличие от популярных кроссоверов, просторные. В салон не проникают шумы из багажника (он ведь изолирован), большая колесная база делает поездку комфортнее. На таких автомобилях можно путешествовать с удовольствием, но лучше выбрать тот, который будет в большей мере соответствовать четырем параметрам, которые перечислили выше.
Претенденты
Сколько седанов класса D осталось в России? Мы насчитали 11 моделей. Скоро их останется 10, так как новое поколение Volkswagen Passat станет лифтбеком, как Skoda Superb, и тогда в России будет три лифтбека класса D (еще один — это JAC J7).
Итак: Audi A4, BMW 3-й серии, Genesis G70, Hyundai Sonata, Kia K5, Lifan Murman, Mazda 6, Mercedes—Benz C—класса, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volvo S60. Эти машины можно не только купить, но и взять напрокат на время путешествия или оформить подписку на некоторые из них.
Как оценивали?
Определив четыре основных критерия, мы присудили баллы за лучшие результаты:
- 1 место — 5 баллов
- 2 место — 4 балла
- 3 место — 3 балла
- 4 место — 2 балла
- 5 место — 1 балл
За места ниже баллы не начислялись. В итоге учитывается сочетание характеристик автомобилей, а победитель — «золотая середина» с минимумом компромиссов.
Экономичность машин (в смешанном режиме) оценивалась по самому скромному мотору в линейке двигателей. При этом все модели, кроме одной, оснащаются АКП либо вариаторами или роботизированными коробками. Механика, причем безальтернативная, есть только у китайского седана Lifan Murman. Она вам нужна?
5-е место — BMW 3-й серии
Седан BMW оказался хорошим путешественником. По меркам класса у него экономичный базовый двигатель (318 i) и большая колесная база (третье место). Достаточно вместительным оказался и багажник (480 литров). Высота кузова, а значит и салона, тоже не разочаровала — пятое место в классе среднеразмерных седанов, представленных на нашем рынке. Подвел только скромный дорожный просвет (136 мм), о котором нельзя забывать при езде по плохим дорогам.
4-е место — Lifan Murman
Удивлены? А между тем у этого седана китайского производства большой багажник (510 л) и самый высокий в классе потолок. Достаточным для двух баллов оказался и дорожный просвет (145 мм). Подвели только самая короткая в классе колесная база и прожорливый двигатель. Кстати, увеличение багажника за счет пространства для задних пассажиров напоминает «путь» победителя нашего рейтинга, речь о котором пойдет ниже.
3-е место — Hyundai Sonata
Соната взяла «серебро» за дорожный просвет (155 мм) и «бронзу» за объем багажника и высоту салона. Колесная база у машины заработала всего один балл, а вот экономичность 2-литрового двигателя подвела — 7,8 литра на сотню км (ни одного балла).
2-е место — Toyota Camry и Kia K5
Toyota Camry — уверенный серебряный призер: в экономичности 2-литрового мотора (6 литров на 100 км), по объему багажника (524 литра) и по дорожному просвету (155 мм). Колесная база у седана всего на 47 мм меньше, чем у рекордсмена класса, но баллов она машине не принесла, как и высота салона.
Kia K5 почти по всем параметрам такая же, как Соната, но колесная база у нее на 1 см длиннее. Казалось бы, ерунда, но спор есть спор, поэтому колесная база принесла седану дополнительный балл. Экономичность двигателя, как и в случае с Сонатой, не принесла ни одного балла.
1-е место — Volkswagen Passat
В козырях этого седана — заявленная топливная экономичность 1,4-литрового двигателя мощностью 150 л.с. на уровне 5,8 литра, а также невероятный объем багажника (586 л.с.). По высоте кузова Пассат оказался на втором месте, а по дорожному просвету — на четвертом. К сожалению, машину подвела колесная база, не заработавшая баллов: меньше она только у Lifan Murman. Зато багажник гигантский.
Рейтинг предпочтительности седанов D—класса для путешествий
|
Место
|
Марка, модель
|
Расход топлива в смешанном режиме на 100 км, л
|
Объем багажника, л
|
Колесная база, мм
|
Высота минус клиренс, мм
|
Дорожный просвет, мм
|
Сумма баллов
|
1
|
Volkswagen Passat, 1.4 TSI DSG-7
|
5,8 (5 баллов)
|
586 (5 баллов)
|
2791
|
1311 (4 балла)
|
145 (2 балла)
|
16
|
2
|
Kia K5, 2.0 АТ
|
7,8
|
510 (3 балла)
|
2850 (2 балла)
|
1310(3 балла)
|
155 (4 балла)
|
12
|
2
|
Toyota Camry, 2.0 CVT
|
6 (4 балла)
|
524 (4 балла)
|
2825
|
1300
|
155 (4 балла)
|
12
|
3
|
Hyundai Sonata, 2.0 АТ
|
7,8
|
510 (3 балла)
|
2840 (1 балл)
|
1310 (3 балла)
|
155 (4 балла)
|
11
|
4
|
Lifan Murman, 1.8 МТ
|
7,7
|
510 (3 балла)
|
2775
|
1335 (5 баллов)
|
145 (2 балла)
|
10
|
5
|
BMW 3-й серии, 318i
|
6,3 (3 балла)
|
480 (2 балла)
|
2851 (3 балла)
|
1306 (1 балл)
|
136
|
9
|
6
|
Mercedes-Benz C-класса, C 180 Sport
|
6,5 (2 балла)
|
455
|
2865 (4 балла)
|
1308 (2 балла)
|
130
|
8
|
7
|
Mazda 6, 2.0 АТ
|
6,5 (2 балла)
|
429
|
2830
|
1285
|
165 (5 баллов)
|
7
|
7
|
Volvo S60, Т4
|
7,2 (1 балл)
|
442
|
2872 (5 баллов)
|
1289
|
142 (1 балл)
|
7
|
8
|
Audi A4 2.0 TFSI, DSG-7
|
6 (4 балла)
|
460 (1 балл)
|
2820
|
1288
|
140
|
5
|
9
|
Genesis G70, 2.0 АТ
|
9,3
|
298
|
2835
|
1250
|
150 (3 балла)
|
3
Достижения
Нельзя не отметить самые-самые автомобили и в каждой «номинации». Так, Volkswagen Passat взял два «золота» — за расход топлива и за вместительность багажника. Наибольшая высота салона оказалась у Lifan Murman, а самый внушительный дорожный просвет продемонстрировала Mazda 6. Что касается колесной базы и, как следствие, простора на втором ряду, то здесь лучшим оказался Volvo S60.
- Интересные инженерные решения и уникальные характеристики не гарантируют, что автомобиль будет пользоваться спросом. Вот 10 провальных моделей, «козыри» которых не сработали.
Фото: BMW, Hyundai, Kia, Lifan, Toyota, Volkswagen, Daniel Tseng / Unsplash