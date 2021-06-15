Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — журнал За рулем

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Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

Экономичность, вместительный багажник, просторный салон, нормальный дорожный просвет... Все главные параметры машины для дальних поездок с компанией перечислили?

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Седаны, в отличие от популярных кроссоверов, просторные. В салон не проникают шумы из багажника (он ведь изолирован), большая колесная база делает поездку комфортнее. На таких автомобилях можно путешествовать с удовольствием, но лучше выбрать тот, который будет в большей мере соответствовать четырем параметрам, которые перечислили выше.

Претенденты

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Сколько седанов класса D осталось в России? Мы насчитали 11 моделей. Скоро их останется 10, так как новое поколение Volkswagen Passat станет лифтбеком, как Skoda Superb, и тогда в России будет три лифтбека класса D (еще один — это JAC J7).

Итак: Audi A4, BMW 3-й серии, Genesis G70, Hyundai Sonata, Kia K5, Lifan Murman, Mazda 6, MercedesBenz C—класса, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volvo S60. Эти машины можно не только купить, но и взять напрокат на время путешествия или оформить подписку на некоторые из них.

Как оценивали?

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Определив четыре основных критерия, мы присудили баллы за лучшие результаты:

  • 1 место — 5 баллов
  • 2 место — 4 балла
  • 3 место — 3 балла
  • 4 место — 2 балла
  • 5 место — 1 балл

За места ниже баллы не начислялись. В итоге учитывается сочетание характеристик автомобилей, а победитель — «золотая середина» с минимумом компромиссов.

Экономичность машин (в смешанном режиме) оценивалась по самому скромному мотору в линейке двигателей. При этом все модели, кроме одной, оснащаются АКП либо вариаторами или роботизированными коробками. Механика, причем безальтернативная, есть только у китайского седана Lifan Murman. Она вам нужна?

5-е место — BMW 3-й серии


Седан BMW оказался хорошим путешественником. По меркам класса у него экономичный базовый двигатель (318 i) и большая колесная база (третье место). Достаточно вместительным оказался и багажник (480 литров). Высота кузова, а значит и салона, тоже не разочаровала — пятое место в классе среднеразмерных седанов, представленных на нашем рынке. Подвел только скромный дорожный просвет (136 мм), о котором нельзя забывать при езде по плохим дорогам.

4-е место — Lifan Murman

Удивлены? А между тем у этого седана китайского производства большой багажник (510 л) и самый высокий в классе потолок. Достаточным для двух баллов оказался и дорожный просвет (145 мм). Подвели только самая короткая в классе колесная база и прожорливый двигатель. Кстати, увеличение багажника за счет пространства для задних пассажиров напоминает «путь» победителя нашего рейтинга, речь о котором пойдет ниже.

3-е место — Hyundai Sonata


Соната взяла «серебро» за дорожный просвет (155 мм) и «бронзу» за объем багажника и высоту салона. Колесная база у машины заработала всего один балл, а вот экономичность 2-литрового двигателя подвела — 7,8 литра на сотню км (ни одного балла).

2-е место — Toyota Camry и Kia K5

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Toyota Camry — уверенный серебряный призер: в экономичности 2-литрового мотора (6 литров на 100 км), по объему багажника (524 литра) и по дорожному просвету (155 мм). Колесная база у седана всего на 47 мм меньше, чем у рекордсмена класса, но баллов она машине не принесла, как и высота салона.

Kia K5 почти по всем параметрам такая же, как Соната, но колесная база у нее на 1 см длиннее. Казалось бы, ерунда, но спор есть спор, поэтому колесная база принесла седану дополнительный балл. Экономичность двигателя, как и в случае с Сонатой, не принесла ни одного балла.

1-е место — Volkswagen Passat


В козырях этого седана — заявленная топливная экономичность 1,4-литрового двигателя мощностью 150 л.с. на уровне 5,8 литра, а также невероятный объем багажника (586 л.с.). По высоте кузова Пассат оказался на втором месте, а по дорожному просвету — на четвертом. К сожалению, машину подвела колесная база, не заработавшая баллов: меньше она только у Lifan Murman. Зато багажник гигантский.

Рейтинг предпочтительности седанов D—класса для путешествий

Место

Марка, модель

Расход топлива в смешанном режиме на 100 км, л

Объем багажника, л

Колесная база, мм

Высота минус клиренс, мм

Дорожный просвет, мм

Сумма баллов

1

Volkswagen Passat, 1.4 TSI DSG-7

5,8 (5 баллов)

586 (5 баллов)

2791

1311 (4 балла)

145 (2 балла)

16

2

Kia K5, 2.0 АТ

7,8

510 (3 балла)

2850 (2 балла)

1310(3 балла)

155 (4 балла)

12

2

Toyota Camry, 2.0 CVT

6 (4 балла)

524 (4 балла)

2825

1300

155 (4 балла)

12

3

Hyundai Sonata, 2.0 АТ

7,8

510 (3 балла)

2840 (1 балл)

1310 (3 балла)

155 (4 балла)

11

4

Lifan Murman, 1.8 МТ

7,7

510 (3 балла)

2775

1335 (5 баллов)

145 (2 балла)

10

5

BMW 3-й серии, 318i

6,3 (3 балла)

480 (2 балла)

2851 (3 балла)

1306 (1 балл)

136

9

6

Mercedes-Benz C-класса, C 180 Sport

6,5 (2 балла)

455

2865 (4 балла)

1308 (2 балла)

130

8

7

Mazda 6, 2.0 АТ

6,5 (2 балла)

429

2830

1285

165 (5 баллов)

7

7

Volvo S60, Т4

7,2 (1 балл)

442

2872 (5 баллов)

1289

142 (1 балл)

7

8

Audi A4 2.0 TFSI, DSG-7

6 (4 балла)

460 (1 балл)

2820

1288

140

5

9

Genesis G70, 2.0 АТ

9,3

298

2835

1250

150 (3 балла)

3

Достижения

Нельзя не отметить самые-самые автомобили и в каждой «номинации». Так, Volkswagen Passat взял два «золота» — за расход топлива и за вместительность багажника. Наибольшая высота салона оказалась у Lifan Murman, а самый внушительный дорожный просвет продемонстрировала Mazda 6. Что касается колесной базы и, как следствие, простора на втором ряду, то здесь лучшим оказался Volvo S60.

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Фото: BMW, Hyundai, Kia, Lifan, Toyota, Volkswagen, Daniel Tseng / Unsplash

Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

Экономичность, вместительный багажник, просторный салон, нормальный дорожный просвет... Все главные параметры машины для дальних поездок с компанией перечислили?

Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253473Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253472Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253471Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253470Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253469Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253468Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий
Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

Экономичность, вместительный багажник, просторный салон, нормальный дорожный просвет... Все главные параметры машины для дальних поездок с компанией перечислили?

Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253473Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253472Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253471Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253470Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253468Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий — фото 1253469Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

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