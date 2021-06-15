Пора в отпуск: топ-5 седанов для путешествий

Экономичность, вместительный багажник, просторный салон, нормальный дорожный просвет... Все главные параметры машины для дальних поездок с компанией перечислили?

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Седаны, в отличие от популярных кроссоверов, просторные. В салон не проникают шумы из багажника (он ведь изолирован), большая колесная база делает поездку комфортнее. На таких автомобилях можно путешествовать с удовольствием, но лучше выбрать тот, который будет в большей мере соответствовать четырем параметрам, которые перечислили выше.

Претенденты

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Сколько седанов класса D осталось в России? Мы насчитали 11 моделей. Скоро их останется 10, так как новое поколение Volkswagen Passat станет лифтбеком, как Skoda Superb, и тогда в России будет три лифтбека класса D (еще один — это JAC J7).

Итак: Audi A4, BMW 3-й серии, Genesis G70, Hyundai Sonata, Kia K5, Lifan Murman, Mazda 6, Mercedes—Benz C—класса, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volvo S60. Эти машины можно не только купить, но и взять напрокат на время путешествия или оформить подписку на некоторые из них.

Как оценивали?

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Определив четыре основных критерия, мы присудили баллы за лучшие результаты:

1 место — 5 баллов

2 место — 4 балла

3 место — 3 балла

4 место — 2 балла

5 место — 1 балл

За места ниже баллы не начислялись. В итоге учитывается сочетание характеристик автомобилей, а победитель — «золотая середина» с минимумом компромиссов.

Экономичность машин (в смешанном режиме) оценивалась по самому скромному мотору в линейке двигателей. При этом все модели, кроме одной, оснащаются АКП либо вариаторами или роботизированными коробками. Механика, причем безальтернативная, есть только у китайского седана Lifan Murman. Она вам нужна?

5-е место — BMW 3-й серии

Седан BMW оказался хорошим путешественником. По меркам класса у него экономичный базовый двигатель (318 i) и большая колесная база (третье место). Достаточно вместительным оказался и багажник (480 литров). Высота кузова, а значит и салона, тоже не разочаровала — пятое место в классе среднеразмерных седанов, представленных на нашем рынке. Подвел только скромный дорожный просвет (136 мм), о котором нельзя забывать при езде по плохим дорогам.

4-е место — Lifan Murman

Удивлены? А между тем у этого седана китайского производства большой багажник (510 л) и самый высокий в классе потолок. Достаточным для двух баллов оказался и дорожный просвет (145 мм). Подвели только самая короткая в классе колесная база и прожорливый двигатель. Кстати, увеличение багажника за счет пространства для задних пассажиров напоминает «путь» победителя нашего рейтинга, речь о котором пойдет ниже.

3-е место — Hyundai Sonata

Соната взяла «серебро» за дорожный просвет (155 мм) и «бронзу» за объем багажника и высоту салона. Колесная база у машины заработала всего один балл, а вот экономичность 2-литрового двигателя подвела — 7,8 литра на сотню км (ни одного балла).

2-е место — Toyota Camry и Kia K5

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Toyota Camry — уверенный серебряный призер: в экономичности 2-литрового мотора (6 литров на 100 км), по объему багажника (524 литра) и по дорожному просвету (155 мм). Колесная база у седана всего на 47 мм меньше, чем у рекордсмена класса, но баллов она машине не принесла, как и высота салона.

Kia K5 почти по всем параметрам такая же, как Соната, но колесная база у нее на 1 см длиннее. Казалось бы, ерунда, но спор есть спор, поэтому колесная база принесла седану дополнительный балл. Экономичность двигателя, как и в случае с Сонатой, не принесла ни одного балла.

1-е место — Volkswagen Passat

В козырях этого седана — заявленная топливная экономичность 1,4-литрового двигателя мощностью 150 л.с. на уровне 5,8 литра, а также невероятный объем багажника (586 л.с.). По высоте кузова Пассат оказался на втором месте, а по дорожному просвету — на четвертом. К сожалению, машину подвела колесная база, не заработавшая баллов: меньше она только у Lifan Murman. Зато багажник гигантский.

Рейтинг предпочтительности седанов D—класса для путешествий

Место Марка, модель Расход топлива в смешанном режиме на 100 км, л Объем багажника, л Колесная база, мм Высота минус клиренс, мм Дорожный просвет, мм Сумма баллов 1 Volkswagen Passat, 1.4 TSI DSG-7 5,8 (5 баллов) 586 (5 баллов) 2791 1311 (4 балла) 145 (2 балла) 16 2 Kia K5, 2.0 АТ 7,8 510 (3 балла) 2850 (2 балла) 1310(3 балла) 155 (4 балла) 12 2 Toyota Camry, 2.0 CVT 6 (4 балла) 524 (4 балла) 2825 1300 155 (4 балла) 12 3 Hyundai Sonata, 2.0 АТ 7,8 510 (3 балла) 2840 (1 балл) 1310 (3 балла) 155 (4 балла) 11 4 Lifan Murman, 1.8 МТ 7,7 510 (3 балла) 2775 1335 (5 баллов) 145 (2 балла) 10 5 BMW 3-й серии, 318i 6,3 (3 балла) 480 (2 балла) 2851 (3 балла) 1306 (1 балл) 136 9 6 Mercedes-Benz C-класса, C 180 Sport 6,5 (2 балла) 455 2865 (4 балла) 1308 (2 балла) 130 8 7 Mazda 6, 2.0 АТ 6,5 (2 балла) 429 2830 1285 165 (5 баллов) 7 7 Volvo S60, Т4 7,2 (1 балл) 442 2872 (5 баллов) 1289 142 (1 балл) 7 8 Audi A4 2.0 TFSI, DSG-7 6 (4 балла) 460 (1 балл) 2820 1288 140 5 9 Genesis G70, 2.0 АТ 9,3 298 2835 1250 150 (3 балла) 3

Достижения

Нельзя не отметить самые-самые автомобили и в каждой «номинации». Так, Volkswagen Passat взял два «золота» — за расход топлива и за вместительность багажника. Наибольшая высота салона оказалась у Lifan Murman, а самый внушительный дорожный просвет продемонстрировала Mazda 6. Что касается колесной базы и, как следствие, простора на втором ряду, то здесь лучшим оказался Volvo S60.

Интересные инженерные решения и уникальные характеристики не гарантируют, что автомобиль будет пользоваться спросом. Вот 10 провальных моделей, «козыри» которых не сработали.

Фото: BMW, Hyundai, Kia, Lifan, Toyota, Volkswagen, Daniel Tseng / Unsplash