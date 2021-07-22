Kia EV6: электромобиль, который заряжает других

Первенец новой модельной линейки электромобилей разгоняется до сотни за 3,5 секунды, а отдача двух его моторов равна 585 л.с. Таких показателей у Kia мы еще не видели!

Вот это мощь!

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EV6 построен на новой модульной электрической платформе E-GMP. Между осями расположен блок аккумуляторов общей емкостью 77 кВт*ч.

Запаса этой энергии должно хватить на 500 км. Но это в идеальных условиях, в реальной жизни километраж окажется куда скромнее. Тем более, что отдача так и провоцирует на активное вождение.

Платформа E-GMP по схеме традиционная для электромобилей. На каждой оси — по электромотору. Между ними расположен блок аккумуляторов. Общая емкость варьируется от 55 до 77 кВт*ч. Позже должен появиться блок емкостью 100 кВт*ч.

На каждой оси у EV6 расположено по электродвигателю — на передней мощностью 218 л.с., на задней — 367 л.с. Общая отдача силовой установки составляет 585 л.с., а крутящий момент — аж 740 Н.м. Учитывая, что максимальная мощность и момент у электродвигателя в отличие от ДВС доступны с нулевых оборотов, динамика EV6 GT впечатляет — 3,5 секунды до 100 км/ч.

Внутри больше, чем снаружи

Электромобиль дает серьезное преимущество для компоновщиков в сравнении с моделями, работающими на бензине и дизеле. Ведь нет ни громоздких двигателей, ни трансмиссии — только компактные электродвигатели и блок аккумуляторов под полом.

Разве что аккумуляторы «съедают» пространство в салоне — по высоте немного не хватает места (не критично).

Зато для ног раздолье — сзади хоть одну на другую закидывай, как в седане бизнес-класса. А ведь по габаритам EV6 сопоставим со среднеразмерным кроссовером.

При этом и для багажа осталось место — 520 литров.

Для кроссовера длиной 4,6 метра багажник вместимостью 520 л — отличный показатель. И это в сочетании с очень просторным вторым рядом сидений. Есть еще небольшой отсек для поклажи в передней части, но его объем всего 20 литров.

Поделись зарядкою своей

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У Kia EV6 есть функция V2L. Она превращает электромобиль в источник питания. Смело, ведь при езде на любой «электричке» вечно следишь за запасом хода и думаешь, как бы сэкономить энергию.

EV6 легко позволяет заряжать электрические скутеры или самокаты.

Для питания менее мощных потребителей под задними сиденьями есть розетка на 220 В.

Второй точкой зарядки является слот в задней части кузова. В комплекте к зарядному кабелю у EV6 есть переходник, вставляемый в слот зарядки. Чтобы уже от него запитывать … другой электромобиль. Kia EV6 способен отдавать 3,5 кВт*ч, и может за несколько часов подарить 10–15 километров запаса хода другой «электричке».

В комплекте есть переходник, вставляемый в слот зарядки. К нему можно подключать серьезную нагрузку — и даже другой электромобиль.

Первый из многих

EV6 — это лишь первая электрическая модель в будущей линейке «чистых» Kia. До 2025 года компания планирует выпустить 11 новых моделей на электричестве. Причем семь из них будут чистокровными электромобилями, и не будут иметь аналогов с моделями с традиционными двигателями.

Все они будут построены на той же платформе E-GMP, что и EV6. Она позволяет создавать как компактные модели, так и полноразмерные микроавтобусы.

Вообще, электромобили неизбежно будут появляться у всех автопроизводителей. Ведь только так можно оставаться в жестких рамках эконорм, ограничивающих средний расход топлива для всего модельного ряда.

Kia представила электромобиль нового поколения — EV6.

До нас доедет?

Пока не решено, какая именно корейская электромодель появится в России. Но в том, что Kia привезет к нам «электричку», нет никаких сомнений. Пожалуй, лучше бы это был именно EV6. Ведь как показывает пример Jaguar I-Pace и Audi e-tron, мощные полноприводные электрические модели у нас покупают неплохо... Конечно, в сравнении с остальными электромобилями.