Kia EV6: электромобиль, который заряжает других

Вот это мощь!
EV6 построен на новой модульной электрической платформе E-GMP. Между осями расположен блок аккумуляторов общей емкостью 77 кВт*ч.
Запаса этой энергии должно хватить на 500 км. Но это в идеальных условиях, в реальной жизни километраж окажется куда скромнее. Тем более, что отдача так и провоцирует на активное вождение.
На каждой оси у EV6 расположено по электродвигателю — на передней мощностью 218 л.с., на задней — 367 л.с. Общая отдача силовой установки составляет 585 л.с., а крутящий момент — аж 740 Н.м. Учитывая, что максимальная мощность и момент у электродвигателя в отличие от ДВС доступны с нулевых оборотов, динамика EV6 GT впечатляет — 3,5 секунды до 100 км/ч.
Внутри больше, чем снаружи
Электромобиль дает серьезное преимущество для компоновщиков в сравнении с моделями, работающими на бензине и дизеле. Ведь нет ни громоздких двигателей, ни трансмиссии — только компактные электродвигатели и блок аккумуляторов под полом.
Разве что аккумуляторы «съедают» пространство в салоне — по высоте немного не хватает места (не критично).
Зато для ног раздолье — сзади хоть одну на другую закидывай, как в седане бизнес-класса. А ведь по габаритам EV6 сопоставим со среднеразмерным кроссовером.
При этом и для багажа осталось место — 520 литров.
Поделись зарядкою своей
У Kia EV6 есть функция V2L. Она превращает электромобиль в источник питания. Смело, ведь при езде на любой «электричке» вечно следишь за запасом хода и думаешь, как бы сэкономить энергию.
EV6 легко позволяет заряжать электрические скутеры или самокаты.
Для питания менее мощных потребителей под задними сиденьями есть розетка на 220 В.
Второй точкой зарядки является слот в задней части кузова. В комплекте к зарядному кабелю у EV6 есть переходник, вставляемый в слот зарядки. Чтобы уже от него запитывать … другой электромобиль. Kia EV6 способен отдавать 3,5 кВт*ч, и может за несколько часов подарить 10–15 километров запаса хода другой «электричке».
Первый из многих
EV6 — это лишь первая электрическая модель в будущей линейке «чистых» Kia. До 2025 года компания планирует выпустить 11 новых моделей на электричестве. Причем семь из них будут чистокровными электромобилями, и не будут иметь аналогов с моделями с традиционными двигателями.
Все они будут построены на той же платформе E-GMP, что и EV6. Она позволяет создавать как компактные модели, так и полноразмерные микроавтобусы.
Вообще, электромобили неизбежно будут появляться у всех автопроизводителей. Ведь только так можно оставаться в жестких рамках эконорм, ограничивающих средний расход топлива для всего модельного ряда.