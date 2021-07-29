Вместительный кроссовер за 1,5 млн - у него только одна странность

В России наконец-то появился Geely Atlas Pro. Главная особенность, благодаря которой он и войдет в историю, - это первый китайский автомобиль в нашей стране с гибридной силовой установкой. И именно она удивила своими настройками.

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Это «мягкий» гибрид, состоящий из 1,5-литрового трехцилиндрового турбированного двигателя и 48-вольтового электромотора, питающегося от литий-ионного аккумулятора. Мощность — 190 л.с. и 300 Нм.

Запускается двигатель практически незаметно: ни встряски, ни вибрации, ни шумов. Но в движении все не так идеально. Электромотор должен помогать бензиновому двигателю на малых оборотах, добавляя крутящего момента. Электрические ньютон-метры возникают неожиданно — лавиной. Только что при начале движения их не было, но стоит слегка прижать педаль газа в поиске желаемой динамики ускорения, как кроссовер срывается с места — это заработал электромотор.

Отпустив педаль, получаешь не движение накатом, а вполне ощутимое торможение. Это электромотор, выполняя роль генератора, закачивает энергию обратно в батарею. Такие особенности езды могут легко укачать не только пассажиров, но и водителя.

Есть вопрос и к экономичности «мягкого» гибрида. В смешанном режиме езды он сжигает 9–9,5 литров 95-го бензина на 100 километров. Как и обычная машина с бензиновым турбомотором. Тогда в чем смысл? Ответ на этот вопрос ищите в августовском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже) — там опубликован подробный тест Geely Atlas Pro.

Материал подготовлен по мотивам статьи Никиты Гудкова «PRO — не контра», напечатанной в журнале «За рулем» №08/2021.





Фото: Geely и «За рулем»