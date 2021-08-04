5 веских причин отправиться в автопутешествие с приложением #РулиЛетом

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У нас есть несколько вводных: хорошая погода, отличная компания, свободное время, классная машина и настроение отправиться в путешествие.

Как выбрать маршрут, который понравится всем? В этом поможет проект Hyundai #РулиЛетом — мобильное приложение спасет от мук выбора направления, скуки и найдет самую интересную дорогу. Рассказываем, что отличает его от навигаторов и подборок «Лучшие места».

1. Огромный выбор маршрутов

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда после трудной рабочей недели хочется куда-нибудь рвануть — с семьей или друзьями, всего на вечер или на несколько дней, поближе или подальше. Но быстро выясняется, что во всех интересных местах рядом мы уже побывали, а варианты, которые предлагают другие, — не очень привлекательны.

Конечно, всегда в голове есть желание рвануть в условную Турцию, но то границы закрыты, то цены улетают в космос быстрее, чем Джефф Безос. Что поделать, пандемия накладывает отпечаток и на это жаркое лето.

Проект Hyundai #РулиЛетом доказывает, что и в России можно отправиться в настоящее путешествие, причем на машине. Он предлагает всем автовладельцам — вне зависимости от того, средство передвижения какой марки вы предпочитаете, — 70 увлекательных маршрутов по крупнейшим городам России.

Вы можете выбрать отправную точку из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и еще 17 городов, а конфигуратор предложит маршруты, которые учитывают ваши пожелания. Нужны развлечения детям? Без проблем. Хочется побольше чудес природы? Найдется. Хочется исторических мест? Добро пожаловать!

Все, что нужно для настройки путешествия, — скачать мобильное приложение «Мир Хендэ» для смартфона и следовать указаниям конфигуратора.

Поговорим про его возможности.

2. Маршрут можно подобрать под предпочтения

Одно из самых трудоемких занятий перед любым путешествием — определиться, что, собственно, в этом путешествии делать. Конечно, можно задать в поисковике вопрос вроде «что посмотреть в городе Х», но на поиски интересной и актуальной информации могут уйти дни.

К тому же в однотипных подборках из разряда «10 мест, которые обязательно нужно посетить в...», как правило, все идет вперемешку — и музеи, и природа, и достопримечательности.

#РулиЛетом помогает настроить маршрут индивидуально, а не просто следовать указаниям:

можно указать, каким составом вы собираетесь путешествовать: в одиночку, с семьей или с друзьями;

выбрать расстояние, которое вы готовы преодолеть, — от 170 до 1734 км;

выбрать один или несколько интересов из 12 категорий — от «Пешеходных прогулок» и «Чудес природы» до «Интересно для детей» и «Вкусная еда».

Достаточно указать эти параметры, а конфигуратор подберет для вас наиболее подходящие маршруты. Например, если выбрать как отправную точку Москву, указать расстояние — 700 км и отметить интересы «Интересно для детей» и «Исторические места», приложение предложит маршрут по сказочной романтике Подмосковья с замками, как из мультфильмов.

Выезжая из Питера за 200 км и на 2 дня, можно, например, ознакомиться с легендарными дачами или наследием военно-морского флота. Есть что посмотреть и автопутешественникам-дальнобоям: как вам маршрут на 1700 км и 7 дней от Мурманска до Петрозаводска?

Всего таких маршрутов, напомним, 70 штук, и каждый из них продуман до мелочей. Сейчас докажем.

3. Можно найти места, в которых не будет скучно

Как выглядит маршрут #РулиЛетом:

короткое описание с примерным пробегом и количеством дней;

рекомендации, в которых вам предложат захватить плавки и купальники, потому что по пути будет подходящий для купания водоем, или отметят, какой солнцезащитный крем взять для прогулки по бархану;

интересное описание каждой локации от местных со стоимостью билетов, графиком работы и контактами;

отзывы и фотографии пользователей, которые уже проехали по этому маршруту.

Повторимся — это не просто сборник самых интересных мест в определенном радиусе, а именно маршрут для автомобильных путешествий: он учитывает и развязки, и места для обедов, пикников и купаний, и парковки, и просто саму возможность доехать до локации на машине. Каждый маршрут можно скачать на смартфон — не придется искать путь и описание локаций в зоне, где нет интернета.

4. Можно получить отличные подарки, просто путешествуя

В числе презентов — подписки и промокоды на Литрес, Bookmate, Яндекс.Музыку, Кинопоиск HD, Megogo, Okko, ivi и другие сервисы. И подарки эти, между прочим, достойные: например, за прохождение трех маршрутов из приложения можно получить промокод Ozon на 3500 рублей, а если вы осилили четыре маршрута — промокоды в Skillbox и Спортмастер на 15 000 рублей.

Получается, что после таких путешествий можно заработать не только титул дальнобойщика, но и неплохую скидку на покупку палатки или обучение новой профессии.

5. Можно даже без машины

Даже те, у кого нет своего автомобиля, могут попутешествовать за рулем: в сервисе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility до конца лета увеличили пробег.

Стать участником проекта #РулиЛетом и самостоятельно протестировать маршруты может любой желающий, независимо от наличия автомобиля Hyundai. Достаточно найти в Google Play или App Store приложение «Мир Хендэ» и настроить маршрут по предпочтениям.

Хороших поездок!