Автобус по вызову и такси без счетчиков: 6 футуристичных автомобильных фактов

Их мы нашли в ноябрьском выпуске журнала «За рулем».

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1. На ЦКАД списание денег теперь производится дистанционно. Специальные устройства свяжутся с транспондером, даже если автомобиль несётся на огромной скорости. Нет транспондера? Система считает номерной знак — «на него» и будет выставлен счёт.

2. Автопроизводители соревнуются, кто создаст самую футуристичную модель. Так, комплекс EyeSight Safety Plus на новом Subaru Outback практически превратил машину в четырехколесного робота, чтущего все законы робототехники.

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3. Внешне отличить оригинальное масло от контрафакта часто не под силу даже профессионалу. И не надо! Появилась программа для проверки подлинности смазочных материалов. Достаточно навести смартфон на код на канистре с маслом, и дождаться появления зелёной галочки, подтверждающей подлинность продукции.

4. Таксобус — новый «микс» такси и привычного общественного наземного транспорта появился в Новой Москве. Пассажир через мобильное приложение может «вызвать» автобус малого класса на нужную остановку. Проезд обойдется в 46 рублей — как на обычном автобусе. Сервис назвали «По пути», аналогов ему в России пока нет.

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5. Таксистам тоже облегчили жизнь: им официально разрешили использовать мобильное приложение в качестве счетчика (таксометра). Старые измерительные приборы уйдут в прошлое.

6. Электричество наступает! Электро-грузовик Futurium уже способен проехать 1099 км без подзарядки. Пока это — мировой рекорд, но долго ли он продержится?

В свежем выпуске «За рулем» еще много интересных фактов. Чтобы не ждать очередной подборки, можно просто подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

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