6 удивительных фактов из автостатистики: про цены, дороги и автохлам

Их мы нашли в ноябрьском выпуске журнала «За рулем».

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1. Личный транспорт вытесняет общественный — такова мировая тенденция. По прогнозам, к 2035 году по планете будут «бегать» 2 млрд личных автомобилей. В нашей стране легковые машины составляют 84% всего автомобильного парка. Сейчас по дорогам России ездит 44,5 млн легковушек. Это почти на 13 млн. больше, чем 10 лет назад!

2. Строительство новых скоростных дорог — единственный способ избежать транспортного коллапса. Сейчас в России всего 5000 км скоростных магистралей (половина из них — платные). К 2035 году протяженность скоростных автомагистралей планируют увеличить до 17 000 км. Проехать с ветерком и без светофоров можно будет от Санкт-Петербурга аж до Новосибирска.

3. Как часто россияне пересаживаются на новые машины? В 2021 году средний возраст легкового автопарка России составил 13,9 лет. В некоторых регионах (Камчатка, Республика Алтай, Еврейская автономная область) эксплуатируют автомобили старше 19 лет. Европейцы меняют личный транспорт немного чаще — в среднем раз в 11,5 лет.

Сейчас редкий новый автомобиль удается купить без дилерских допов в виде установленного оборудования и аксессуаров, страховки, процентов по кредиту. Иногда «нацепки» составляют даже больше 100%.

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4. За лето 2021 средняя стоимость новой машины в России увеличилась почти на 350 тысяч рублей! В июне за авто платили в среднем 1,8 млн рублей, в августе — уже 2,14 млн. рублей. Причем это — цены из официальных прайс-листов, реальная стоимость машин у дилеров еще выше.

5. В какой момент автомобиль из подержанного превращается в рухлядь? Эксперты подсчитали все расходы и сделали вывод: приобретать машину с пробегом больше 300 тысяч км и старше 10 лет не стоит — непредсказуемый ремонт влетит в копеечку.

6. Рекордная по протяженности автоэкспедиция проходит в эти дни в нашей стране. Маршрут «Страна энтузиастов» проложен от Магадана до Никеля и составляет 24 530 км. Путешественников, автомобили и их шины ждут испытания не только непредсказуемой погодой, но и дорогами — не менее суровыми. Финиш намечен на 29 ноября.

Впечатляющие цифры есть почти на каждой полосе любого выпуска «За рулем». Самый надежный способ не пропустить интересное — подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.