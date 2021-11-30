Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

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На международной конференции по вопросам мобильности IAA 2021 компания Hyundai Motor объявила о планах по достижению нулевых выбросов углерода от транспорта к 2045 году.

Энергию, получаемую из ископаемых (невозобновляемых) материалов, предлагается заменить чистой природной энергией — используя электрические батареи и водородные элементы.

Hyundai Motor поддерживает глобальный тренд по электрификации транспорта. В этом году запущена модель Ioniq 5 на новой глобальной электрической платформе Hyundai, поддерживающей высоковольтную технологию 400/800V. Эта технология увеличивает дальность хода и обеспечивает ускоренную зарядку наряду с другими преимуществами.

Кстати, первые шаги в «электронаправлении» были сделаны компанией давно: еще в 1991 году появилась модель Sonata electric, вставшая в начале линейки электрического транспорта.

Однако Hyundai фокусируется не только на электрификации. Не менее перспективным направлением компания считает внедрение водородных топливно-энергетических элементов во все виды транспорта — от пассажирского до промышленного. И эти концепции сочетаются с новыми платформами мобильности, включающими роботакси и городской воздушный транспорт.

Транспорт на водородных топливных элементах хорош тем, что ему не требуется большого количества аккумуляторов. Особенно показательна выгода этой технологии для большегрузного коммерческого транспорта. Грузовики на водороде уже показали эффективность в Альпах: 46 грузовиков за 11 месяцев проехали по Швейцарии больше миллиона километров. И за это время количество выбросов СО 2 было снижено более чем на 630 тонн по сравнению с дизельными грузовиками.

1600 водородных грузовиков готовятся компанией к выходу на дороги Европы к 2025 году.

В конце 2023 года Hyundai Motor выпустит водородную модель Nexo, к 2025 году создаст полноразмерный электрический внедорожник, а к концу десятилетия — еще четыре коммерческих модели. Также Hyundai планирует использовать топливные элементы на водороде в кораблях, трамваях, погрузчиках, строительной технике.

Концепция «зеленого водорода», в которую компания вкладывает почти 7 миллиардов долларов, должна снизить выбросы СО 2 на 6 гигатонн к 2050 году, создать новый рынок объемом 2,5 триллиона долларов и 30 миллионов рабочих мест. Но главное — обеспечить условия для экологически безопасной углеродно-нейтральной среды с нулевыми вредными выбросами и возобновляемой на 100% энергией.

Это мир, в котором будут жить следующие поколения.

Подробнее о декарбонизации можно почитать

на официальном сайте Hyundai.