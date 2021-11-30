Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

на правах рекламы
На международной конференции по вопросам мобильности IAA 2021 компания Hyundai Motor объявила о планах по достижению нулевых выбросов углерода от транспорта к 2045 году.

Энергию, получаемую из ископаемых (невозобновляемых) материалов, предлагается заменить чистой природной энергией — используя электрические батареи и водородные элементы.

Hyundai Motor поддерживает глобальный тренд по электрификации транспорта. В этом году запущена модель Ioniq 5 на новой глобальной электрической платформе Hyundai, поддерживающей высоковольтную технологию 400/800V. Эта технология увеличивает дальность хода и обеспечивает ускоренную зарядку наряду с другими преимуществами.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Кстати, первые шаги в «электронаправлении» были сделаны компанией давно: еще в 1991 году появилась модель Sonata electric, вставшая в начале линейки электрического транспорта.

Однако Hyundai фокусируется не только на электрификации. Не менее перспективным направлением компания считает внедрение водородных топливно-энергетических элементов во все виды транспорта — от пассажирского до промышленного. И эти концепции сочетаются с новыми платформами мобильности, включающими роботакси и городской воздушный транспорт.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Транспорт на водородных топливных элементах хорош тем, что ему не требуется большого количества аккумуляторов. Особенно показательна выгода этой технологии для большегрузного коммерческого транспорта. Грузовики на водороде уже показали эффективность в Альпах: 46 грузовиков за 11 месяцев проехали по Швейцарии больше миллиона километров. И за это время количество выбросов СО2 было снижено более чем на 630 тонн по сравнению с дизельными грузовиками.
1600 водородных грузовиков готовятся компанией к выходу на дороги Европы к 2025 году.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

В конце 2023 года Hyundai Motor выпустит водородную модель Nexo, к 2025 году создаст полноразмерный электрический внедорожник, а к концу десятилетия — еще четыре коммерческих модели. Также Hyundai планирует использовать топливные элементы на водороде в кораблях, трамваях, погрузчиках, строительной технике.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

Концепция «зеленого водорода», в которую компания вкладывает почти 7 миллиардов долларов, должна снизить выбросы СО2 на 6 гигатонн к 2050 году, создать новый рынок объемом 2,5 триллиона долларов и 30 миллионов рабочих мест. Но главное — обеспечить условия для экологически безопасной углеродно-нейтральной среды с нулевыми вредными выбросами и возобновляемой на 100% энергией.

Это мир, в котором будут жить следующие поколения.

Подробнее о декарбонизации можно почитать
на официальном сайте Hyundai.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

На международной конференции по вопросам мобильности IAA 2021 компания Hyundai Motor объявила о планах по достижению нулевых выбросов углерода от транспорта к 2045 году.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295411Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295426Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295409Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295425Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295413Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295403Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295402Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1296856Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество
Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество

На международной конференции по вопросам мобильности IAA 2021 компания Hyundai Motor объявила о планах по достижению нулевых выбросов углерода от транспорта к 2045 году.

Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295409Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295425Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295426Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295402Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295403Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295411Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1295413Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество — фото 1296856Позитивная энергия: Hyundai переходит на водород и электричество
Наше новое видео
Почему с этого кроссовера отрывали эмблемы? Ответ плюс еще 5 особенностей
Haval Jolion с полным приводом: 900 км и первый Check engine
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Автор
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: