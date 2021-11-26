Mercedes из соломы и ремень с подогревом: 6 удивительных фактов из автомобильного завтра

Мы нашли их в декабрьском выпуске журнала «За рулем».

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1. Создавая технические новинки, человек часто «подсматривает» технологии у природы. Буровые машины «проедают» породу тем же способом, что и дождевые черви. А светоотражающие шпильки на дорогах так и назвали — «кошачий глаз». Бионический автомобиль от Mercedes-Benz позаимствовал аэродинамику рыбы-коробочки. И немецкий концерн пошел еще дальше — в концептуальном электрофургоне Mercedes-Benz Sustaineer детали интерьера произведены из бытовых отходов, днище кузова — из переработанного полипропилена и старых шин, а перегородка кабины — из соломы.

2. Некоторые производители, продумывая новые концепты, рассматривают человека как продукт биоинженерии. Например, обогрев планируют устанавливать не в сиденья, а в ремень безопасности — ближе к «термическим сенсорам» человеческого тела. Водитель согреется быстрее, а энергии на это потребуется гораздо меньше.

Идею внедрить в ремни безопасности подогрев продвигают многие автопроизводители. В частности, пару лет назад оригинальную конструкцию запатентовал Ford.

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3. Автомобили становятся все умнее и сложнее. И требуют к себе почти «человеческого» отношения. Например, моторные масла планируют маркировать «по возрасту». Масла для «пожилых» двигателей будут обладать хорошими моюще-диспергирующими свойствами для эффективной очистки деталей и высокой смазывающей способностью. Появились и масла Longlife — бортовой компьютер может разрешить ездить на таком 30 тыс. км и более (но сначала он проанализирует режим эксплуатации машины: количество холодных пусков, среднюю скорость, длительность работы на минимальных оборотах холостого хода).

4. Умная машина — хорошо, а вот умничающая — плохо. К такому выводу приходят многие испытатели. Они призывают ограничить число электронных помощников водителя, пересмотреть их возможности и степень настойчивости. Ведь когда десяток ассистентов наперебой что-то «советуют» звуком, светом, вибрациями и сообщениями на мониторе, это не только раздражает, но и отвлекает водителя.

В современном автомобиле уже более двух десятков ассистентов. И далеко не все одинаково полезны при управлении машиной.

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5. Китайская лаборатория Tencent Keen Security Lab (одна из самых продвинутых в сфере кибербезопасности) предупреждает: мошенники научились взламывать автомобильную электронику дистанционно и управлять ею с геймпада. Причем это можно проделатькогда водитель за рулем.

6. Придет и тот день, когда количество дорожных камер признают избыточным. Пока же стационарные комплексы обучают выявлять все новые нарушения. В Москве уже появились камеры, штрафующие за езду в «междурядье» и передвижение с негорящими фарами. А в Подмосковье камеры стали грозой таксистов — они выявляют машины с отклонениями от установленной цветографической схемы. Скорее всего, в ближайшем будущем камеры будут штрафовать водителей за весь ассортимент статей КоАП.

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