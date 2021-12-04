Впечатляющие факты мы нашли в декабрьском выпуске «За рулем».

1. Средняя заработная плата в России — 42 тысячи рублей. Чтобы купить новую Гранту, нашему человеку придется работать (и при этом не есть, не пить, не платить за ЖКХ) 1 год и 5 месяцев. Для сравнения: среднестатистический немец с доходом около 4000 евро в месяц заработает на VW Golf со 150-сильным мотором почти в 2 раза быстрее — за 8 месяцев.

2. Россия — мировой лидер по количеству штрафов. В 2020-м было выписано 145,5 миллиона штрафов, в 2019-м — 122,1 млн. Причины известны: запутанная организация дорожного движения и невнимательность водителей.

По статистике ГИБДД больше всего больше всего «писем счастья» водители получили за превышение скорости (124 млн постановлений). Почти на порядок меньше штрафов выписали за игнорирование дорожных знаков или разметки. На третьем месте по «популярности» — проезд на запрещающий сигнал светофора.

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3. Около 8% россиян выключают все ассистенты, садясь за руль. Самыми бесполезными называют системы удержания в полосе, контроля усталости, распознавания дорожных знаков, проекцию данных на лобовое стекло и (как ни странно!) автопарковщик. Самыми полезными ассистентами водители считают контроль слепых зон и круиз-контроль с функцией движения в пробке.

4. В сентябре 2021 года электромобили впервые в истории обогнали по продажам машины с ДВС. Tesla Model 3 стал самой покупаемой машиной Европы — всего было продано 24 591 экземпляр. А вот у россиян электротранспорт пока энтузиазма не вызывает — 51% опрошенных уверены, что время таких моделей не пришло; 19% считают электромобили модным веянием, которое скоро пройдет. И лишь 30% не прочь пересесть на «электрички» (в основном, из-за дороговизны бензина).

5. Сегодня каждый из нас может выбрать одну из 299 моделей новых автомобилей — именно такое количество сейчас официально доступно в России. Всего 6 лет назад, в 2014 году, их было 442. Японских моделей стало меньше наполовину, европейских — на треть, «корейцы» и «китайцы» почти ничего не потеряли.

По итогам продажам новых автомобилей за 10 месяцев китайские модели обошли американские. По прогнозам экспертов в следующем году они обгонят «японцев». И не исключено, что составят конкуренцию европейским маркам, занимающим сейчас третье место после отечественных и корейских моделей.

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6. В городах и весях нашей страны есть особенности местного стиля вождения, которые приезжий поймет не сразу. Например, готовясь к зимней эксплуатации, водители Крайнего Севера ставят дополнительное ветровое стекло — поверх штатного. Иначе стекло замерзает так, что ехать невозможно. Под капот кладут войлок, переднюю панель укутывают одеялом, а на двери ставят дополнительные контуры уплотнения. И всю зиму не глушат двигатели — иначе не заведешься. И это при том, что цена литра дизтоплива здесь доходит до 79 рублей.

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