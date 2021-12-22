Новая транспортная стратегия: прощай, личный автомобиль?

Текст Стратегии размещен на сайте министерства транспорта. Документ огромный, поэтому я хочу обратить внимание автомобилистов лишь на самые яркие моменты.
Личные автомобили — зло!
1. В качестве одной из лучших мировых практик принимается «приоритизация общественных пространств и пешеходных зон (в населенных пунктах с подходящими климатическими условиями — выделенных полос для велодвижения и средств индивидуальной мобильности) в ущерб улично-дорожной сети для личного транспорта».
На практике это будет означать, что вместо парковок будут построены велодорожки, расширены тротуары, а количество полос на дорогах уменьшится.
2. Под борьбу с личным автомобилем подводится теоретическая база. Оказывается, что именно личные автомобили являются главным источником загрязнения воздуха в городах. Но если автомобилисты вдруг решат перейти с двигателя внутреннего сгорания на электрический, то авторы стратегии поставили перед такими хитрецами бетонную стену:
«Полностью проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно, в том числе потому, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов „периферия — центр“) с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей … является безальтернативным».
Это означает, что в будущем личные автомобили, как страшнейшие загрязнители воздуха, останутся, видимо, только у чиновников, а обычные граждане будут вынуждены (если не захотят — заставят) пересесть на общественный транспорт, который будет возить людей из Заводского района в центр и обратно. Любые другие маршруты будут не в приоритете.
Как станут бороться с автомобилями?
Это тоже прописано. Будут применяться экологические ограничения. Авторы стратегии прямым текстом пишут, что 55% автопарка в России не соответствует даже такому весьма устаревшему стандарту, как Евро‑3.
Почему Евро‑3? Видимо, потому, что следом за этим упоминанием идет отсылка к федеральному законодательству, которое давно позволяет устанавливать запрет на въезд на определенные территории автомобилей с экологическим классом ниже определенного уровня. Читаем между строк, что можно, например, запретить въезд в города транспортным средствам с Евро‑3 и ниже. И в таком случае на старых Жигулях можно будет ездить только по деревне, в город — только на чем-то более современном. Или на автобусе.
Но — лиха беда начало. И если пришли за Евро‑3, то скоро придут и за Евро‑6.
Цель авторов документа — решить проблему загрязнения воздуха, а решиться она может только почти полным безальтернативным запретом на личные автомобили. И автомобили уровня Евро‑6 точно так же загрязняют воздух очень страшными твердыми частицами, поэтому за такими машинами тоже придут. Но позже. Равно как придут и за электромобилями, ведь они тоже загрязняют воздух твердыми частицами.
Выхода нет?
Единственный выход, который видят авторы стратегии, — общественный транспорт, возящий людей вагонами с периферии в центр и обратно.
Кстати, стоимость возврата в условный XVIII век, когда все передвигались на экологически чистых телегах, составляет 60 триллионов рублей. Вот цена борьбы со страшными твердыми частицами, испускаемыми личными автомобилями.
Но поражает даже не это, хотя подобные планы уже где-то за рамками разумного, а то, что авторы стратегии, похоже, в России даже никогда и не бывали. И не знают, что за МКАДом тоже есть жизнь, но общественного транспорта нет от слова совсем, а проблемы начинаются уже в паре десятков километров от Москвы, чуть в стороне от оживленных трасс, где автобус ходит один раз в три часа.
Авторам перед подготовкой этого документа следовало бы собраться на одной из таких остановок в мороз и торжественно ждать прибытия автобуса три часа под ледяным ветром и снегопадом. Уверен, что после такого эксперимента стратегия, во всяком случае в отношении личного транспорта, была бы совсем другой.
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Фото: Depositphotos, Антон Кардашов/АГН «Москва»