Новая транспортная стратегия: прощай, личный автомобиль?

Минтранс утвердил Транспортную стратегию России до 2030 года. В ней черным по белому написано, что будущего у личных автомобилей нет. Все — в автобус!

Текст Стратегии размещен на сайте министерства транспорта. Документ огромный, поэтому я хочу обратить внимание автомобилистов лишь на самые яркие моменты.

Личные автомобили — зло!

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1. В качестве одной из лучших мировых практик принимается «приоритизация общественных пространств и пешеходных зон (в населенных пунктах с подходящими климатическими условиями — выделенных полос для велодвижения и средств индивидуальной мобильности) в ущерб улично-дорожной сети для личного транспорта».

На практике это будет означать, что вместо парковок будут построены велодорожки, расширены тротуары, а количество полос на дорогах уменьшится.

2. Под борьбу с личным автомобилем подводится теоретическая база. Оказывается, что именно личные автомобили являются главным источником загрязнения воздуха в городах. Но если автомобилисты вдруг решат перейти с двигателя внутреннего сгорания на электрический, то авторы стратегии поставили перед такими хитрецами бетонную стену:

«Полностью проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно, в том числе потому, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов „периферия — центр“) с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей … является безальтернативным».

Это означает, что в будущем личные автомобили, как страшнейшие загрязнители воздуха, останутся, видимо, только у чиновников, а обычные граждане будут вынуждены (если не захотят — заставят) пересесть на общественный транспорт, который будет возить людей из Заводского района в центр и обратно. Любые другие маршруты будут не в приоритете.

Как станут бороться с автомобилями?

Это тоже прописано. Будут применяться экологические ограничения. Авторы стратегии прямым текстом пишут, что 55% автопарка в России не соответствует даже такому весьма устаревшему стандарту, как Евро‑3.

Почему Евро‑3? Видимо, потому, что следом за этим упоминанием идет отсылка к федеральному законодательству, которое давно позволяет устанавливать запрет на въезд на определенные территории автомобилей с экологическим классом ниже определенного уровня. Читаем между строк, что можно, например, запретить въезд в города транспортным средствам с Евро‑3 и ниже . И в таком случае на старых Жигулях можно будет ездить только по деревне, в город — только на чем-то более современном. Или на автобусе.

Но — лиха беда начало. И если пришли за Евро‑3, то скоро придут и за Евро‑6.

Цель авторов документа — решить проблему загрязнения воздуха, а решиться она может только почти полным безальтернативным запретом на личные автомобили. И автомобили уровня Евро‑6 точно так же загрязняют воздух очень страшными твердыми частицами, поэтому за такими машинами тоже придут. Но позже. Равно как придут и за электромобилями, ведь они тоже загрязняют воздух твердыми частицами.

Выхода нет?

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Единственный выход, который видят авторы стратегии, — общественный транспорт, возящий людей вагонами с периферии в центр и обратно.