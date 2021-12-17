Когда мы пересядем на электромобили? Уже скоро! 6 фактов в подтверждение

Мы нашли их в декабрьском выпуске «За рулем».

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1. Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выброс углекислого газа в атмосферу почти на 61 тонну в год. В Москве электробусы эксплуатируются уже три года, благодаря этому выбросы вредных веществ сократились более чем на 370 тонн. Примеру столицы последовали и регионы. Так, в Белгороде в течение 3 месяцев будет тестироваться электробус КАМАЗ. Если город устроит его работа, власти региона закупят экологичный транспорт.

2. Наибольший ущерб природе наносят мощные дизельные грузовики. Задача автопроизводителей — перевести их на электротягу. Интересно, что первый на постсоветском пространстве экотранспорт создали в Киргизии. Оттуда за 500 000 рублей можно пригнать «идеальный городской грузовик» Kami Nimble. На одной подзарядке грузовик может проехать до 110 км. Электромотор под кабиной — китайский, но 95% деталей взаимозаменяемы с Ладами.

Киргизский электрогрузовик Kami Nimble длиной с компактную легковушку весит 757 кг и может увезти 818 кг.

3. Нижегородская компания Форвард разработала электрический трицикл с закрытой остекленной кабиной — для экологичной доставки товаров «по району». Кузов машины изготовлен из композитных материалов. Электродвигатель развивает 800 Вт, так что для управления достаточно прав «мопедной» категории М. Зарядки хватает на 40 км пути.

300-килограммовый нижегородский трицикл Форвард может брать на борт до 150 кг.

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4. 30% всех выбросов в атмосферу производит личный транспорт, в Москве этот показатель — более 90%. Но пересадить наших водителей на «электрички» будет трудно — не доверяют. Сегодня «зеленый» парк России насчитывает всего 10 863 машины. 9000 из них — Nissan Leaf. Причем 60% купили жители Дальнего Востока и Сибири (неудивительно, что большинство Лифов — праворульные). Также в тройку лидеров вошли Tesla (около 700 штук) и Mitsubishi i-MiEV (примерно 400 машин).

5. Одна из причин нашей нелюбви к электротранспорту — отсутствие доступных зарядок. Даже в Москве их немногим больше сотни. Правда, чиновники обещают, что к 2030 году в России будет 72 тысячи зарядок, 28 из которых — быстрые. Пока же дилеры «электричек» стимулируют спрос за свой счет. Например, продавцы Porsсhe Taycan устанавливают на собственной территории скоростные зарядки стоимостью 16 млн. рублей! Пользоваться ими (пока) можно бесплатно.

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6. Создатели электромобилей планируют сделать их «пылесосами» дорог. Например, компания Merсedes снабдила концептуальный электрофургон Sustaineer двумя сажевыми фильтрами твердых частиц. Они установлены на днище около каждой оси и будут засасывать грязь с асфальта.

Это далеко не все интересные факты. Чтобы не ждать очередной подборки, можно просто подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.