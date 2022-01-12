Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

«Дороги соединяют города и объединяют людей»

2021 год стал юбилейным для одного из первых частных российских банков — ПАО «РосДорБанк». 30 лет назад он был создан для финансовой поддержки предприятий дорожной отрасли. С годами банк трансформировался и диверсифицировал свою деятельность. Сегодня направления работы РосДорБанка связаны не только с развитием дорожной, но и других инфраструктурных отраслей и реальных секторов экономики: от МСБ (малый и средний бизнес) и жилищного строительства, до сельского хозяйства и оборонной отрасли.





Банк активно расширяет географию присутствия. За прошедшие годы при финансовой поддержке банка был реализован целый ряд федеральный и региональных проектов, имеющих стратегическое значение для страны: строительство участков ЦКАД, трассы «Таврида», М-9 «Балтия», железнодорожный проект по строительству ВСМ (высокоскоростная магистраль) Москва-Санкт-Петербург, строительство подходов к Керченскому мосту и многих других. Сегодня РосДорБанк — это 82 региона присутствия клиентов. Именно это вдохновило команду банка провести масштабный и знаковый автопробег.

Чувство плеча





«Основная идея пробега совпадает с миссией банка — активное участие в экономическом развитии России. Дороги соединяют города и объединяют людей. Наш автопробег через всю страну — это не просто мероприятие в рамках 30-летнего юбилея РосДорБанка, это дань уважения дорожной отрасли, как основополагающей, так и нашим клиентам из системообразующих отраслей по всей России», — прокомментировал Денис Алексеев, заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк», идейный вдохновитель и активный участник автопробега.

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Пробег стартовал в конце августа и прошел по самой протяженной национальной трассе. Сотрудники Банка выехали из Москвы и Санкт-Петербурга, встретившись в первой точке маршрута — Нижнем Новгороде, откуда на двух автомобилях проложили путь к Владивостоку. Маршрут проходил через крупные города присутствия клиентов и партнеров РосДорБанка: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток.





«Каждый новый город — это как новая вершина в бизнесе, которую нужно покорить. Определение цели, долгая и извилистая дорога к ней, преодоление препятствий на пути. Автопробег — это не про отвагу и бесстрашие. Автопробег — это про желание открывать что-то новое, про целеустремлённость и чувство плеча», — отметил Денис Алексеев.





При подготовке маршрута были определены остановки в городах присутствия клиентов, чтобы не только перевести дух, но и встретиться с клиентами и посетить многочисленные совместно реализованные проекты. Планируя долгий путь, крайне важно не только рассчитать свои силы, но и выбрать надежных партнёров, это важно как в жизни, так и в бизнесе. Клиентоориентированность является приоритетом для РосДорБанка, именно этот принцип помогает достигать высоких результатов вот уже три десятилетия.

Реализованные проекты





«Наши многочисленные клиенты и партнеры находятся по всей России, и проекты, которые они осуществляют, очень многоплановые. Когда проезжаешь по городам и видишь, что удалось реализовать, то испытываешь гордость за причастность к этим масштабным и важным проектам, которые банк финансирует, помогая людям и внося свой вклад в развитие нашей страны», — поделился зампред ПАО «РосДорБанк» Денис Алексеев.





Строительство жилого комплекса в Чите — проект компании «Атолл», реализуемый при поддержке РосДорБанка

Реконструкция краевой набережной в Центральном районе Хабаровска (проект компании «Акватик»)

Участники автопробега посетили проекты компании «Атолл» (строительство жилого комплекса в Чите), компании «С-ПроСистемс» (проект по электронному оснащению стадиона в Казани к Чемпионату мира по футболу FIFA—2018), компании «Акватик» (реконструкция краевой набережной в Центральном районе г. Хабаровска), аэропорт «Баландино» компании АО «Центродорстрой» в г. Челябинск, Научно-производственный центр по внедрению систем автоматики и телемеханики (НПЦЖАТ) в районе Иркутска.