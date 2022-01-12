Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — журнал За рулем

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Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

РосДорБанк отметил юбилей автопробегом по самым важным стратегическим объектам страны, которые были реализованы при поддержке банка.

«Дороги соединяют города и объединяют людей»

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней
2021 год стал юбилейным для одного из первых частных российских банков — ПАО «РосДорБанк». 30 лет назад он был создан для финансовой поддержки предприятий дорожной отрасли. С годами банк трансформировался и диверсифицировал свою деятельность. Сегодня направления работы РосДорБанка связаны не только с развитием дорожной, но и других инфраструктурных отраслей и реальных секторов экономики: от МСБ (малый и средний бизнес) и жилищного строительства, до сельского хозяйства и оборонной отрасли.


Банк активно расширяет географию присутствия. За прошедшие годы при финансовой поддержке банка был реализован целый ряд федеральный и региональных проектов, имеющих стратегическое значение для страны: строительство участков ЦКАД, трассы «Таврида», М-9 «Балтия», железнодорожный проект по строительству ВСМ (высокоскоростная магистраль) Москва-Санкт-Петербург, строительство подходов к Керченскому мосту и многих других. Сегодня РосДорБанк — это 82 региона присутствия клиентов. Именно это вдохновило команду банка провести масштабный и знаковый автопробег.

Чувство плеча


«Основная идея пробега совпадает с миссией банка — активное участие в экономическом развитии России. Дороги соединяют города и объединяют людей. Наш автопробег через всю страну — это не просто мероприятие в рамках 30-летнего юбилея РосДорБанка, это дань уважения дорожной отрасли, как основополагающей, так и нашим клиентам из системообразующих отраслей по всей России», — прокомментировал Денис Алексеев, заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк», идейный вдохновитель и активный участник автопробега.

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Пробег стартовал в конце августа и прошел по самой протяженной национальной трассе. Сотрудники Банка выехали из Москвы и Санкт-Петербурга, встретившись в первой точке маршрута — Нижнем Новгороде, откуда на двух автомобилях проложили путь к Владивостоку. Маршрут проходил через крупные города присутствия клиентов и партнеров РосДорБанка: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток.


«Каждый новый город — это как новая вершина в бизнесе, которую нужно покорить. Определение цели, долгая и извилистая дорога к ней, преодоление препятствий на пути. Автопробег — это не про отвагу и бесстрашие. Автопробег — это про желание открывать что-то новое, про целеустремлённость и чувство плеча», — отметил Денис Алексеев.


Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней


Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

При подготовке маршрута были определены остановки в городах присутствия клиентов, чтобы не только перевести дух, но и встретиться с клиентами и посетить многочисленные совместно реализованные проекты. Планируя долгий путь, крайне важно не только рассчитать свои силы, но и выбрать надежных партнёров, это важно как в жизни, так и в бизнесе. Клиентоориентированность является приоритетом для РосДорБанка, именно этот принцип помогает достигать высоких результатов вот уже три десятилетия.

Реализованные проекты


«Наши многочисленные клиенты и партнеры находятся по всей России, и проекты, которые они осуществляют, очень многоплановые. Когда проезжаешь по городам и видишь, что удалось реализовать, то испытываешь гордость за причастность к этим масштабным и важным проектам, которые банк финансирует, помогая людям и внося свой вклад в развитие нашей страны», — поделился зампред ПАО «РосДорБанк» Денис Алексеев.


Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 днейСтроительство жилого комплекса в Чите — проект компании «Атолл», реализуемый при поддержке РосДорБанка
Строительство жилого комплекса в Чите — проект компании «Атолл», реализуемый при поддержке РосДорБанка

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 днейРеконструкция краевой набережной в Центральном районе Хабаровска (проект компании «Акватик»)
Реконструкция краевой набережной в Центральном районе Хабаровска (проект компании «Акватик»)

Участники автопробега посетили проекты компании «Атолл» (строительство жилого комплекса в Чите), компании «С-ПроСистемс» (проект по электронному оснащению стадиона в Казани к Чемпионату мира по футболу FIFA—2018), компании «Акватик» (реконструкция краевой набережной в Центральном районе г. Хабаровска), аэропорт «Баландино» компании АО «Центродорстрой» в г. Челябинск, Научно-производственный центр по внедрению систем автоматики и телемеханики (НПЦЖАТ) в районе Иркутска.

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 днейАэропорт «Баландино» в Челябинске после реконструкции (проект компании «Центродорстрой», реализованный к саммитам БРИКС и ШОС)
Аэропорт «Баландино» в Челябинске после реконструкции (проект компании «Центродорстрой», реализованный к саммитам БРИКС и ШОС)


«С момента основания банка и вот уже 30 лет мы доверяем профессиональной команде РосДорБанка. Совместно мы реализовали проект по строительству одной из первых перехватывающих парковок в Москве. Казалось бы, простая задача. Но в процессе выполнения работ мы столкнулись с проблемой нехватки оборотных средств. Тогда на помощь пришел РосДорБанк, который правильно оценил ситуацию и подобрал оптимальное финансовое решение. Говоря о региональных проектах, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 РосДорБанк открыл нам кредитную линию для реконструкции аэропорта „Храброво“ в Калининграде. Кроме того, банк помог выполнить контракт по реконструкции аэропорта „Баландино“ (Челябинск) к саммитам БРИКС и ШОС. За 30 лет сотрудничества мы действительно стали единым целым», — поделился Петр Ольховский, генеральный директор компании АО «Центродорстрой», которая с самого основания банка является его клиентом.


Во время автопробега команда РосДорБанка встретилась со многими из своих клиентов:


Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

Обновленная команда

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10 дней напряженного увлекательного путешествия, и, наконец, первая группа участников автопробега достигла Владивостока, где встретила коллег, прибывших из Москвы самолетом. приняла эстафету и, проложив обратный путь из Владивостока за 7 дней, успешно завершила автопробег в Москве. За 17 дней пути участники автопробега РосДорБанка посетили более 13 городов России и проехали около 20 000 километров.

В течение юбилейного года РосДорБанка провел целую серию уникальных авторских мероприятий, посвященных 30-летию банка: клиенты и партнеры приняли участие в шахматном турнире и автомобильных гонках, пробежали полумарафон в рамках бегового фестиваля, вместе с заместителем Председателя Правления РосДорБанка Денисом Алексеевым прошли пешком с рюкзаками больше 100 км по берегу Баренцево моря, посетили лекции-дискуссии и культурные вечера в доме-музее М. Цветаевой в Москве и доме-музее Н. М. Бенуа в Санкт-Петербурге. Целью всех этих активностей было показать РосДорБанк через призму ценностей каждого сотрудника: от членов Правления до специалистов. И коллектив банка искренне поделился с клиентами частичкой себя, собственными жизненными приоритетами и приверженностями.

Автопробег Москва — Владивосток — Москва стал самым масштабным и продолжительным проектом юбилейного года банка и позволил воочию увидеть реальные проекты, которые реализуются на территории всей страны при партнерстве РосДорБанка и клиентов.

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

РосДорБанк отметил юбилей автопробегом по самым важным стратегическим объектам страны, которые были реализованы при поддержке банка.

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306563Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306562Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306567Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306566Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306565Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306564Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306570Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306569Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306568Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней
Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

РосДорБанк отметил юбилей автопробегом по самым важным стратегическим объектам страны, которые были реализованы при поддержке банка.

Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306571Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306563Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306564Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306562Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306565Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306567Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306568Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306569Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306566Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней — фото 1306570Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней
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