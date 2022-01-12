Автопробег Москва-Владивосток-Москва: 20 000 км пути за 17 дней

«Дороги соединяют города и объединяют людей»
Банк активно расширяет географию присутствия. За прошедшие годы при финансовой поддержке банка был реализован целый ряд федеральный и региональных проектов, имеющих стратегическое значение для страны: строительство участков ЦКАД, трассы «Таврида», М-9 «Балтия», железнодорожный проект по строительству ВСМ (высокоскоростная магистраль) Москва-Санкт-Петербург, строительство подходов к Керченскому мосту и многих других. Сегодня РосДорБанк — это 82 региона присутствия клиентов. Именно это вдохновило команду банка провести масштабный и знаковый автопробег.
Чувство плеча
«Основная идея пробега совпадает с миссией банка — активное участие в экономическом развитии России. Дороги соединяют города и объединяют людей. Наш автопробег через всю страну — это не просто мероприятие в рамках 30-летнего юбилея РосДорБанка, это дань уважения дорожной отрасли, как основополагающей, так и нашим клиентам из системообразующих отраслей по всей России», — прокомментировал Денис Алексеев, заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк», идейный вдохновитель и активный участник автопробега.
Пробег стартовал в конце августа и прошел по самой протяженной национальной трассе. Сотрудники Банка выехали из Москвы и Санкт-Петербурга, встретившись в первой точке маршрута — Нижнем Новгороде, откуда на двух автомобилях проложили путь к Владивостоку. Маршрут проходил через крупные города присутствия клиентов и партнеров РосДорБанка: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток.
«Каждый новый город — это как новая вершина в бизнесе, которую нужно покорить. Определение цели, долгая и извилистая дорога к ней, преодоление препятствий на пути. Автопробег — это не про отвагу и бесстрашие. Автопробег — это про желание открывать что-то новое, про целеустремлённость и чувство плеча», — отметил Денис Алексеев.
При подготовке маршрута были определены остановки в городах присутствия клиентов, чтобы не только перевести дух, но и встретиться с клиентами и посетить многочисленные совместно реализованные проекты. Планируя долгий путь, крайне важно не только рассчитать свои силы, но и выбрать надежных партнёров, это важно как в жизни, так и в бизнесе. Клиентоориентированность является приоритетом для РосДорБанка, именно этот принцип помогает достигать высоких результатов вот уже три десятилетия.
Реализованные проекты
«Наши многочисленные клиенты и партнеры находятся по всей России, и проекты, которые они осуществляют, очень многоплановые. Когда проезжаешь по городам и видишь, что удалось реализовать, то испытываешь гордость за причастность к этим масштабным и важным проектам, которые банк финансирует, помогая людям и внося свой вклад в развитие нашей страны», — поделился зампред ПАО «РосДорБанк» Денис Алексеев.
Участники автопробега посетили проекты компании «Атолл» (строительство жилого комплекса в Чите), компании «С-ПроСистемс» (проект по электронному оснащению стадиона в Казани к Чемпионату мира по футболу FIFA—2018), компании «Акватик» (реконструкция краевой набережной в Центральном районе г. Хабаровска), аэропорт «Баландино» компании АО «Центродорстрой» в г. Челябинск, Научно-производственный центр по внедрению систем автоматики и телемеханики (НПЦЖАТ) в районе Иркутска.
Во время автопробега команда РосДорБанка встретилась со многими из своих клиентов:
Обновленная команда
10 дней напряженного увлекательного путешествия, и, наконец, первая группа участников автопробега достигла Владивостока, где встретила коллег, прибывших из Москвы самолетом. приняла эстафету и, проложив обратный путь из Владивостока за 7 дней, успешно завершила автопробег в Москве. За 17 дней пути участники автопробега РосДорБанка посетили более 13 городов России и проехали около 20 000 километров.
В течение юбилейного года РосДорБанка провел целую серию уникальных авторских мероприятий, посвященных 30-летию банка: клиенты и партнеры приняли участие в шахматном турнире и автомобильных гонках, пробежали полумарафон в рамках бегового фестиваля, вместе с заместителем Председателя Правления РосДорБанка Денисом Алексеевым прошли пешком с рюкзаками больше 100 км по берегу Баренцево моря, посетили лекции-дискуссии и культурные вечера в доме-музее М. Цветаевой в Москве и доме-музее Н. М. Бенуа в Санкт-Петербурге. Целью всех этих активностей было показать РосДорБанк через призму ценностей каждого сотрудника: от членов Правления до специалистов. И коллектив банка искренне поделился с клиентами частичкой себя, собственными жизненными приоритетами и приверженностями.
Автопробег Москва — Владивосток — Москва стал самым масштабным и продолжительным проектом юбилейного года банка и позволил воочию увидеть реальные проекты, которые реализуются на территории всей страны при партнерстве РосДорБанка и клиентов.