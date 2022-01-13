5 реальных проектов нашего автомобильного завтра

Подробнее о них — в январском выпуске «За рулем».

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1. Через пару лет по трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург» придется ездить с особой осторожностью: там будут тестировать многотонные тягачи-беспилотники КАМАЗ.

Концерн Volvo выразил желание при первой возможности присоединиться к тестам. Ведь в осторожной Швеции беспилотники выпускают только на закрытых участках — на карьерах, терминалах, шахтах.

А в России появляется уникальный шанс испытать «тяжеловесов» на реальной дороге.

Беспилотный КАМАЗ — через два года на дорогах общего пользования.

2. Создан первый электрический мотоцикл России — Aurus. Он с нуля разработан в НАМИ и отвечает всем требованиям ФСО — возможно, через пару лет такие мотоциклы будут сопровождать кортеж президента. После 2023 года двухколесные Аурусы планируют поставлять в госструктуры — ГОН, ГИБДД, МЧС. Обычные граждане тоже смогут стать обладателями кортежного байка — в планах разработчиках продавать голую раму с подвеской и силовой установкой для кастомайзеров.Это далеко не все интересные факты. Чтобы не ждать очередной подборки, можно просто подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

Мотоцикл Аурус — скоро в продаже.

3. Машины постепенно превращаются в смартфоны на колесах.

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Так, на некоторые модели уже начали устанавливать телематические системы, позволяющие следить за автомобилем и управлять им практически из любой точки земного шара — была бы сотовая связь.

Занятно, что доступ к машине получает хозяин и еще несколько доверенных лиц — они будут считаться пользователями второго уровня, которых владелец в любой момент сможет отключить.

4. В третьем квартале 2021 года гибриды составили уже 20% от всех автомобилей, зарегистрированных в Евросоюзе. Причина проста — производителей обязали обеспечить среднюю эмиссию углекислого газа по всей линейке выпускаемых автомобилей. Поэтому они и расширяют модельную гамму, разбавляя ее гибридами и «электричками». Несмотря на то, что большинству российских автомобилистов гибриды пока не по карману, двигаться в эту сторону нашему автопрому скоро все равно придется.

5. Китайский концерн Geely создал «мечту дальнобойщика» — концептуальный супертягач Xinghan H с тремя силовыми установками (метанольной, гибридной и чисто электрической). Для европейского рынка автопоезд получит имя Hometruck — «дом на колесах».

Грузовик Geely Xinghan H — мечта (осуществимая) любого дальнобойщика.

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В машине есть все, что может скрасить жизнь водителя: душевая кабина, туалет, две кровати, холодильник, кофеварка и другая бытовая техника. А за дверью кабины находится внешняя кухня и стиральная машина с сушкой. Интересно, что батареи планируют не заряжать, а быстро менять на специальных станциях. Выбирать нужную (чтобы не выстраивались очереди) будет глобальная сеть. Она же будет следить за скоростью и направлением движения всех подключенных к ней грузовиков.

С этой моделью китайцы собираются положить на лопатки супертягач Tesla Semi.

Это далеко не все интересные факты. Чтобы не ждать очередной подборки, можно просто подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

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