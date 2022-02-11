Машина в кредит: на чем сегодня реально сэкономить?

2021–2022 годы войдут в историю дефицитом на авторынке и ростом цен. А кредит сегодня зачастую единственная возможность стать автовладельцем.

Как правило, кредит покупателю невыгоден: среди банкиров альтруистов нет, а потому за автомобиль придется существенно переплатить. Но в сегодняшних реалиях не у каждого есть возможность выложить сразу всю сумму, а копить, откладывая из каждой зарплаты, и вовсе бессмысленно: машины дорожают не по дням, а по часам, сбережения съедает инфляция...

Рассказываем, как выйти из этого «предприятия» с минимальными потерями.

К кредиту готовы?

Согласно недавнему опросу «Банкавто» — цифровой платформы РГС Банка, 61% покупателей собираются воспользоваться кредитом при приобретении автомобиля, причем 8% приобретут машину полностью в кредит, а 53% используют кредитные средства для частичной оплаты покупки.

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Охотнее берут кредиты женщины (65% против 59% среди мужчин) в возрастной группе 46–55 лет (61%).

От покупки машины в кредит часть будущих автовладельцев останавливают чувство зависимости и невыгодные проценты (53%), неготовность к оформлению обязательной страховки (20%) и нестабильное финансовое положение (18%).

Поэтому специалисты советуют перед визитом в банк проанализировать свои средние ежемесячные доходы и расходы за последние полгода, а лучше за год. Это поможет убедиться, что вы готовы к планомерному погашению задолженности.

При этом учитываем статьи доходов по минимуму, а расходов — по максимуму. После внесения ежемесячных платежей в вашем распоряжении всегда должны оставаться свободные средства. Будет обидно, если кредит отразится на качестве жизни не лучшим образом.

Выгодно или нет?

Об этом не все задумываются, но в перспективе нескольких лет переплату по банковским процентам вполне может покрыть рост цен на авто, который прогнозировать сложно. Очевидно одно — машины не будут ни дешеветь, ни даже «топтаться на месте».

Мнение эксперта

Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг компании «Рольф»:

В 2022 году банки предлагают кредитные программы практически под любые запросы клиента. Покупатель выбирает, вносить ли первоначальный взнос, подтверждать ли доход, оставлять ли машину в залог и оформлять ли страховку. От всех этих факторов зависят условия кредитования. Каждый вариант имеет особенности, начиная от процентной ставки и заканчивая количеством предоставляемых документов.

Автокредит или потребительский

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Разница между залоговым и беззалоговым автокредитами простая: первый менее рисковый для банка, поэтому клиенту предложат более низкую ставку за счет наличия обеспечения (сам автомобиль). В сравнении с потребительским кредитом ставки автокредита будут ниже на 3–10%. Кроме того, клиенту предоставят более крупную сумму, чем по потребительскому займу.

Еще один плюс автокредита — наличие льготных программ. Многие дилеры и банки предлагают специальные цены для клиентов, которые выбирают автокредит на определенные марки, модели или комплектации. Как правило, ставки по таким программам меньше, поэтому покупка может оказаться выгоднее.

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У потребительского кредита тоже есть плюсы. Да, в нем всегда выше ставка, но не требуется, к примеру, оформление обязательного каско или первоначальный взнос, а владелец может распоряжаться машиной как угодно — ведь ПТС на руках. Ее можно в любой момент продать, погасив заем или продолжая его выплачивать, а также использовать автомобиль в качестве залога при другом кредите, отмечают в РГС Банке.

Появился и такой привлекательный вариант: оформляете потребительский кредит, а после покупки машины ее передают банку в залог в качестве подтверждения цели покупки. Тогда потребительский кредит переквалифицируется в автокредит, и ставка по нему снижается.

Автокредит с остаточным платежом даст возможность снизить ежемесячный платеж в течение оговоренного срока. В договоре фиксируется гарантированная остаточная стоимость (обычно половина от первоначальной цены автомобиля на момент сделки), которая не включается в ежемесячные платежи. По истечении фиксированного срока (обычно три года) клиент решает, что делать с транспортным средством и остатком долга. Либо оставляет машину себе, внеся остаток, либо продлевает кредит еще на пару лет, либо возвращает автомобиль дилеру и полученные деньги использует для погашения действующего кредита.

Процентная ставка: в чем подвох?

Выбирая кредитный продукт, обычно обращают внимание на размер процентной ставки, но не всегда это показатель реальной финансовой нагрузки.

Мнение эксперта

Петрос Мкртычян, генеральный директор СберАвто:

Размер платежа зависит от многих факторов, но в первую очередь — от первоначального взноса. Обычно процентная ставка и платеж тем меньше, чем больше собственных средств внесено первоначально (например, от 30% суммы). Это также позволяет сэкономить на автокредите .

Что учесть

Необходимо определиться, где и как будете страховать автомобиль по каско — на этом при ограниченности в средствах как раз можно сэкономить. На рынке существует много разных программ: цена на набор одних и тех же опций для одной модели может отличаться в зависимости от компании, поэтому важно детально изучить предложения и условия. К тому же можно застраховать авто лишь частично — только от угона или от угона и ущерба.

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И, конечно, при планировании финансовой нагрузки нужно учитывать затраты на сам автомобиль: техническое обслуживание, ОСАГО, приобретение дополнительного оборудования, бензин, парковку или машиноместо. Часто об этих моментах на этапе планирования расходов забывают, поэтому первые месяцы после оформления кредита даются покупателям непросто.

Как себя обезопасить

Существуют «подводные камни», которые могут стать неприятным сюрпризом после подписания кредитного договора. Во избежание этого важно еще на начальном этапе оформления сделки обсудить с кредитной организацией:

размер страховой премии;

на какую сумму автомобиль застрахован;

на какие страховые случаи распространяется действие договора;

включена ли оплата страхования в кредитный договор или оплата по договору страхования осуществляется отдельно;

каким образом происходит расчеты между банком и заемщиком в случае наступления страхового случая.

Если берете кредит на подержанный автомобиль

Если в кредит приобретается автомобиль с пробегом, нужно внимательно изучить договор купли-продажи и уточнить непонятные пункты по платежам или дополнительным сборам, а также проверить правильность указанных данных об автомобиле, его характеристик: цвета, номера, VIN.

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Также стоит поинтересоваться, как прописан в договоре пункт о регистрации авто в ГИБДД. Не нужно пренебрегать сервисами для проверки юридической чистоты и технической исправности автомобиля. Вот тут экономить как раз не стоит — чтобы потом не пришлось пожалеть.

Сейчас на рынке есть компании, в которых пользователи могут заказать независимый отчет, подготовленный экспертом на основании личного осмотра и изучения специализированных баз данных. Сделать это самостоятельно получится не у каждого: для этого нужны особые навыки и опыт.

Как понять, что условия автокредита невыгодны? Рассказано здесь.

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Благодарим за помощь при создании материала СберАвто, РГС Банк и компанию «Рольф».

Фото: Depositphotos, «Рольф» и СберАвто