Как понять, что условия автокредита невыгодны — журнал За рулем

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Как понять, что условия автокредита невыгодны

Это очень несложный расчет, после которого покупатель автомобиля сможет принять правильное решение и не усложнит себе жизнь.

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Ставка по автокредиту и срок кредитования — не самые важные факторы, которые показывают, выгодна ли сделка для покупателя или нет. Да, они влияют на конечный результат, но могут меняться. Особое же внимание следует обратить на свои расходы.

Чтобы разобраться в том, в какой момент автокредит становится невыгодным для заемщика, «За рулем» обратился к экспертам рынка кредитования — маркетплейса «Банкавто» (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей).

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Как понять, что условия автокредита невыгодны
Денис Мавланов,
эксперт маркетплейса Банкавто

— На сегодняшний день процентная ставка по кредиту не всегда является основой для выбора кредитного предложения. В конечном итоге для клиента важен ежемесячный платеж, ведь именного его клиент будет выплачивать из своего бюджета. При этом ставка, безусловно, важный фактор, который напрямую влияет на ежемесячный платеж. Однако сейчас дилеры при приобретении транспортного средства в кредит могут навязывать клиентам дополнительные услуги, оборудование и так далее, что, в свою очередь, может существенно увеличить платеж клиента. И возможна ситуация, при которой кредит с изначально более высокой ставкой будет для клиента более выгодным, чем кредит с низкой ставкой и большим объемов дополнительных услуг.

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В связи с этим при выборе кредита стоит опираться в первую очередь на то, какую долю от вашего ежемесячного дохода будут составлять платежи по автокредиту. Если они составляют более 30% от вашего дохода, то стоит еще раз обдумать необходимость приобретения ТС в кредит именно сейчас или присмотреться к более бюджетным автомобилям.

Фото: Depositphotos

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