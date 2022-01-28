Мы нашли их в февральском выпуске «За рулем».

1. Первая серийная советская легковушка была… праворульной! Малолитражку НАМИ-1 выпустили в 1927 году на столичном заводе «Спартак» (он находился напротив нынешнего сада «Эрмитаж»). В создании машины участвовал Андрей Липгарт — будущий главный конструктор Горьковского автозавода. Почему на советскую машину поставили правый руль? Дело в том, что за основу проекта взяли чешскую модель Tatra 11. А движение до 1938 года в Чехословакии было левосторонним.

Конструкция четырехместного кузова НАМИ-1 была простой и дешевой — облицовочные панели гнули из листа. Двери было две — по одной на каждый ряд сидений.

2. Сегодня воздушное такси в Москве — экзотика. А в СССР 60-х годов летающий транспорт был обычным делом!

В столице вертолетная станция открылась 19 июля 1960 года на Центральном аэродроме им. Фрунзе. Отсюда по расписанию вылетали вертолеты-«маршрутки» Ми-4П и Ми-8П в аэропорты Внуково и Шереметьево. Билет для взрослого стоил 1 руб. 50 коп., для детей — 75 коп. Для сравнения: стоимость проезда на легковом такси от Москвы до Шереметьево обходилась тогда в 5 рублей. К сожалению, в 1971 году полеты прекратили из-за нерентабельности.

3. Самый северный трамвай в мире «дребезжал» на улицах Архангельска. В 90-х город решил обзавестись и троллейбусом. Польские автобусы Jelcz 120 M переделали в троллейбусы c отечественным силовым и тяговым электрооборудованием. Машины Nordtroll NTR-120MT специально подготовили для холодного климата. Кузов был защищен от коррозии благодаря оцинковке стальных бортов; крышу сделали из стеклопластика. «Северным троллем» заинтересовались даже за рубежом — предлагали платить за троллейбус не только валютой, но и газом, лесом, бумагой.

Северный троллейбус Nordtroll NTR-120MT ходил по улицам Архангельска до начала этого века.

4. Московская троллейбусная сеть до 2015 года была самой разветвленной в мире — около 100 маршрутов, протяженность проводов составляла 1250 км.

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В августе 2020-го троллейбусы признали устаревшим видом транспорта и заменили дизельными автобусами и электробусами (сегодня остался лишь один музейный троллейбусный маршрут Т и 20 км проводов). Главной претензией к «рогатому» была слишком высокая стоимость обслуживания и эксплуатации. Прошло меньше двух лет, и выяснилось, что троллейбус признали неэффективным необоснованно. И избавляться от «рогатых» не стоило. Они с электробусами вполне могли жить вместе.

5. Прототипы модульной конструкции Курганский автобусный завод разработал в середине 90-х — кузов машин набирался из готовых унифицированных «кубиков». Самым необычным получился полугрузовик-полуавтобус КАвЗ-32784. Собирали полноприводную 12-местную машину с грузовой полуторатонной платформой практически вручную — себестоимость была соответствующей. Позволить себе дорогие «кавзики» в те годы могли разве что нефтяники. Все 100 выпущенных экземпляров отправились в Сибирь — обслуживать нефтяные и газовые скважины.

КАвЗ-32784 — один из первых автомобилей, построенных по модульной схемы. В зависимости от назначения кузов собирается из унифицированных пассажирских или грузовых «кубиков».

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