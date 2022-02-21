6 параметров, которые должны быть в хорошем комбо-устройстве

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Эксперт рассказал о самых важных функциях на примере NAVITEL RE 5 DUAL — нового комбо-устройства два-в-одном: видеорегистратор и навигатор.

NAVITEL RE 5 DUAL только появился в продаже, но уже привлек наше внимание. Сначала мы впечатлились набором функций на бумаге, а потом их работой. Инженеры компании смогли учесть все запросы современных автомобилистов к регистраторам и навигаторам, втиснув в компактное устройство стоимостью менее 10 тысяч рублей множество полезных функций.

Основное — это качество видеозаписи Full HD, оффлайн GPS-навигатор и возможность подключения камеры заднего вида (в комплект она не входит, нужно докупать). Но самое интересное — в деталях, о которых и пойдет речь. Именно на них нужно обращать внимание при выборе такого устройства.

Компьютер внутри

Современные комбо-устройства должны быть очень мощными, чтобы без задержек выполнять несколько действий сразу. Обратите внимание на тактовую частоту процессора и на объем оперативной памяти. У NAVITEL RE 5 DUAL процессор MSB2531A с тактовой частотой 800 МГц оперативка на 256 МБ. Такое комбо-устройство будет работать быстро, тем более при легкой операционной системе, разработанной специально для этого прибора — на базе проверенного Linux.

Также необходим большой объем памяти. Восьми гигабайт встроенной памяти и двух слотов для microSD-карт емкостью по 32 гБ более чем достаточно. Зачем два слота? Дело в том, что в устройстве предустановлены навигационные карты 47 стран, а вот дополнительно приобретенные карты как раз и будут храниться на SD—карте в одном из слотов. Это позволяет взять с собой навигатор в другую страну, арендовать там скутер или автомобиль и отдыхать каждый день в новой локации, не опасаясь заблудиться и не тратя при этом деньги на интернет в роуминге.

География

В NAVITEL RE 5 DUAL предустановлены карты всей России и Европы, включая Кипр, а также Казахстан, который входит в союз с Россией и Белоруссией. И за актуализацию этих карт не придется платить дополнительно — обновления бесплатны.

Это прекрасный набор для путешествий. Но как же Вьетнам, отдых в котором хорош в движении по дорогам, Филиппины, Бразилия, Турция? Маловероятно? Ничуть! Все эти карты можно купить на сайте NAVITEL и путешествовать по любой стране. Мы знаем, что многие уже распробовали такой отдых еще до пандемии и хотели бы его повторить.

Город Хошимин, Вьетнам

Маршрут

Современный навигатор обязан информировать и прокладывать нужный пользователю маршрут. И это не только самый короткий или экономически выгодный. Мы можем ездить зигзагами, потому что для нас важна очередность посещения, но не хотим каждый раз забивать новое место назначения. Навигатор должен прокладывать маршрут любой сложности с неограниченным количеством промежуточных мест, как это делает NAVITEL RE 5 DUAL. При этом пользователь не всегда знает точный адрес своего пункта назначения. В этом случае найти точку на карте возможно по другим параметрам. Например, по типу учреждения: заправка, банк, кафе, достопримечательность и так далее.

И, конечно же, хотелось бы знать обо всех камерах на пути, особенностях развязок, о кафе и музеях на маршруте, а также о других достойных внимания местах. В своих городах мы все это знаем, но, съехав со знакомого маршрута, словно теряемся. Навигатор должен давать ощущение того, что ты местный. С NAVITEL RE 5 DUAL такое ощущение есть.

Подбор дорог по параметрам

Речь не о проселках или о бездорожье, а об особенностях асфальтированных дорог. Не по всем могут проехать грузовики, например. Есть ограничения по высоте и ширине, а также запреты на въезд машин, в том числе недостаточно «чистых» (речь об экологическом стандарте, регулирующем содержание вредных веществ в выхлопных газах), в те или иные районы. Современный навигатор должен учитывать всё. Это позволяет не разворачиваться непосредственно перед обнаруженным вдруг препятствием (наподобие «моста глупости»), а свернуть на более подходящую дорогу заранее. Навигация NAVITEL учитывает все эти особенности.

Город Перуджа, Италия

Удобство пользования

Дисплей должен оставаться ярким, даже если на него попадает солнечный свет. И он должен быть достаточно большим, как 5-дюймовый TFT-дисплей NAVITEL RE 5 DUAL. Иначе навигатор окажется бесполезным.

Огромным плюсом стало магнитное крепление со сквозным питанием. Устанавливать и снимать устройство благодаря ему оказалось очень удобно и быстро — все равно что поставить на полку рамку с любимым фото. При этом магнит держит комбик даже на проселке и во время проезда «лежачих полицейских».

Обратите внимание на камеру — ее оптика должна быть стеклянной, как раз как у NAVITEL RE 5 DUAL. Она не только не мутнеет и не электризуется, притягивая пыль, но и не искажает картинку на морозе и в жару. Камера нашего прибора также была оснащена сенсором GC2053 с функцией Night Vision. Ночь, не ночь — четкое видео Full HD 1920x1080 снималось всегда, в любое время суток и при любом освещении. Важна и частота съемки — 30 кадров в секунду дают очень четкое изображение. Можно рассмотреть и номерной знак, и лицо — они не будут смазаны в движении.

Запись по требованию

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Хороший видеорегистратор должен записывать файл в отдельную папку после удара или резкого маневра. Это нужно для того, чтобы фрагмент с происшествием был защищен от перезаписи. И у этой функции, как показало пользование NAVITEL RE 5 DUAL, есть одна приятная особенность.

Если вы просто увидите на дороге что-то интересное, что хотели бы потом пересмотреть или выложить на YouTube, достаточно просто ударить пальцем по регистратору. Сработает датчик удара, и файл переместится в защищенную папку.

Кстати, у NAVITEL RE 5 DUAL есть собственный проигрыватель, который позволяет пересмотреть записанные видео, никуда их не перекачивая. Для просмотра файлов на компьютере есть бесплатная программа Navitel DVR Player, в которой записанное можно редактировать.

И еще: выбирать гаджет только лишь по техническим характеристикам нельзя. Удовольствие пользования кроется в деталях, если хотите, ощущениях, эмоциях. И тут важно всё: как нажимаются кнопки, насколько интуитивно понятен интерфейс, приятны ли на слух звуковые эффекты, которые издает устройство. Именно этим комбо-устройство NAVITEL RE 5 DUAL приятно удивляет и выделяется среди гаджетов с аналогичными параметрами.

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Фото: Navitel, Jet Dela Cruz / Unsplash, Achim Ruhnau / Unsplash, Zetong Li / Unsplash