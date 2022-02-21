Стало известно, в каких городах России внедрят электробусы

Эксперт рассказал «За рулем», почему троллейбусы в Москве заменили на электробусы. А еще мы поговорили с водителем одного из электробусов марки КАМАЗ. Дарья попросила ее фамилию не называть, такие интервью редко официально согласовывают.

, исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ»:

— Троллейбусное производство в последние годы переживало не лучшие времена. Стабильных поставок по контрактам жизненного цикла на долгий срок и в больших объемах производители обеспечить Москве не могли. Есть еще расчеты, из которых следует, что удельный расход электроэнергии на 1 км пробега у электробуса составляет в среднем 1,56 кВт/км, в то время как у троллейбуса — 1,76 кВт/км. В длительной перспективе электробус становится выгоднее. Выбор был между современным-перспективным и устаревшим, но привычным. Выбрали новое.

При создании полноценного парка электробусов с ночной зарядкой обязательно встал бы вопрос — где взять энергии для 200–300 машин одновременно? Поэтому, в том числе, решено было закупать машины с быстрой зарядкой. За электробусы и зарядные станции в Москве в течение 15 лет будут отвечать производители КАМАЗа и «Группы ГАЗ», точно так же, как и другие заводы-изготовители обеспечивают работу поездов метро и трамваев столицы. Тем самым все проблемы с ремонтом и сервисом берут на себя компании. На двоих они поставили уже 1000 машин в Москву. Кроме Китая, нигде так слаженно и в таком количестве электробусы пока не поставляют. Но китайские производители почти не думают о комфорте. К примеру, у большинства китайских машин высокий пол. Для них важнее поставить в города как можно больше электробусов — там огромные запросы на новый транспорт для быстрорастущих агломераций. Москва же нацелена на закупку низкопольного современного транспорта, будь то трамвай или электробус. Здесь другие требования и задачи.

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Впереди, видимо, нас ожидает рост парка электробусов по всей стране. В Правительстве РФ на днях обнародовали Программу модернизации городского электротранспорта, согласно которой автобусы будут заменять на электробусы. Уже точно участвовать будут 13 городов:

Нижний Новгород

Ярославль

Курск

Красноярск

Краснодар

Саратов

Уфа

Пермь

Владивосток

Тверь

Ростов-на-Дону

Иркутск

Южно-Сахалинск

Главное здесь — это правильное понимание, для чего закупаются электробусы, как они будут обслуживаться. Без должного внимания, сервиса эти машины могут проработать в регионах очень мало.

Технические особенности московских электробусов

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Для московского электробуса была выбрана ультрабыстрая зарядка, которая занимает от 6 до 15 минут. Транспорт заряжается на маршрутах с помощью пантографа — на специальных станциях. Существует еще другая концепция — длинной ночной зарядки, которая не требует создания инфраструктуры, но предполагает достаточно объемную батарею, которая в 2,6 раза тяжелее, из-за чего электробус получается менее вместительным и удобным. В китайских городах, где эксплуатируется подавляющая часть мирового парка электробусов, ориентируются именно на ночную зарядку.

Что думают водители и пассажиры?

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Дарья еще недавно водила троллейбус. По ее словам, появление электробусов вызвало скепсис, но только вначале:

— Батарея казалась не такой надежной, — рассказывает девушка. — Думали, половину пути не протянет. Оказалось, все нормально. Сейчас привыкли, 3 года уже работаем. Внутри электробуса гораздо удобнее, современнее, что ли. Даже теплее как-то. Утром перед сменой с ним никакой беготни и суеты — села и поехала. На зарядку приехала, кнопку нажала, пантограф поднялся — все, зарядка пошла. Нет проблем с тросами и штангами. И не скажу, что очень долго заряжается.

Пассажирам новые машины тоже нравятся. На электробусе ехать одно удовольствие — его не трясет, разгон плавный. На педаль жмешь и едешь. Мата теперь не слышу от пассажиров, а раньше бывало — встанешь на дороге, объехать аварию не можешь, и всё, до свидания. Пассажиры начинают ругать и других водителей, и меня.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

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Фото: НАМИ и depositphotos.com