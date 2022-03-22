Путешествие эгоиста

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Конец зимы. Короткий отпуск мы с женой в это время, по традиции, проводим на Русском Севере. В этом году запланировали поездку в Вологодскую область. Самолетом сюда не добраться, до ближайшей железнодорожной станции - пара сотен километров. Поэтому едем на автомобиле. Нас везет Suzuki Vitara. О ней и поговорим.

Выбор автомобиля для дальней поездки может показаться странным. Такие компактные кроссоверы в последнее время принято называть городскими. Оставим этот термин на совести выдумавших его высоколобых маркетологов. Забегая вперед, скажу, что Vitara показала себя прекрасным «дальнобойщиком». С некоторыми ограничениями, конечно. Но об этом расскажу дальше.

Описывать внешность и интерьер Vitara не буду. Машина довольно давно продается и многим хорошо знакома. Лучше расскажу о ходовых качествах и функциональных возможностях автомобиля. Маршрут путешествия позволил оценить кроссовер на всех типах дорог. От Москвы до Ярославля, за исключением нескольких участков, вполне современное шоссе: несколько рядов в одну сторону, отличное покрытие. Дальше до Вологды покрытие тоже хорошее, но дорога узкая, загруженная, идет через населенные пункты. Нужно быть готовым к частым обгонам. Иначе придется долго пилить за каким-нибудь тихоходом... Дальше за Вологдой отличное шоссе и очень скромный поток. Местные дороги местами разбиты и покрыты наледью. А совсем в глубинке вас ждут многие километры плотно укатанного снега. И почти пустые: на долгом перегоне между редкими деревнями можно не встретить ни одной машины. Каких-либо внедорожных задач перед Suzuki не ставилось. Для этого нужны совсем другие автомобили. На Вологодчине запросто можно утопить трактор, а не только компактный кроссовер.

Со всем этим дорожным разнообразием, приправленным то снегом, то дождем, машина справилась более чем уверенно. На шоссе очень порадовал двигатель. 1.4-литровый бензиновый турбомотор придает автомобилю завидную динамику, а кроме того, отличается уверенной тягой в широком диапазоне оборотов. Быстрый обгон — не проблема: движок быстро разгоняет машину. В этом ему помогает гидромеханический автомат (редкость в эпоху вариаторов), который шустро и почти незаметно переключает передачи. Согласованность работы двигателя и японского автомата Aisin заслуживает отдельной похвалы. Они, как будто созданы друг для друга.

Подвеска, которая на ровной дороге кажется достаточно комфортной, проявляет свой характер на разбитом асфальте. Перед особо выдающимися колдобинами приходится притормаживать. На мелкие неровности внимания можно не обращать, расплачиваясь за это заметной тряской.

Приятно удивило рабочее место водителя. «Японцы» порой не очень дружелюбны к крупным людям, и от маленькой Vitara чудес никто не ждал. А она преподнесла сюрприз: плотное, хорошо спрофилированное сиденье с достойным диапазоном регулировок, ухватистая баранка, которую удалось установить в удобное положение, да и в целом впереди достаточно просторно. Проехав «в одно лицо» полтысячи километров, особой усталости не почувствовал. Сзади, правда, места почти не осталось. Но мы, напомню, ехали вдвоем.

А вот шумоизоляция пропускает звуки в салон. Особенно это заметно при интенсивном разгоне и при езде по неровной дороге. Впрочем, если ехать спокойно, то шум не напрягает — всё в пределах нормы для своего класса.

Vitara — автомобиль полноприводный. Многие владельцы и даже некоторые производители гордо именуют свои кроссоверы внедорожниками. Чтобы окончательно развеять эти иллюзии, провели эксперимент и съехали на страшненький, но укатанный снежный проселок. И быстро убедились, что к полному приводу нужно приложить еще и соответствующую «геометрию». Относительно скромный дорожный просвет, длинный передний свес и короткоходная подвеска — не тот арсенал, с которым можно штурмовать колею, оставленную УАЗом.

Зато на более-менее ровных, но очень скользких местных снежных дорожках, фирменная система полного привода AllGrip Select показала себя с лучшей стороны. В режиме Snow, обутая в хорошие зимние шины, Vitara уверенно проходит повороты. Она словно провоцирует водителя добавить еще или пройти очередную связку в заносе. Пришлось держать себя в руках. Встречный автомобиль здесь редкость, но если появится, то в самый неподходящий момент.

Напоследок заглянем в багажник и увидим, что два наших баула заняли его почти полностью. Грузовые возможности тут скромные. Так и машинка совсем небольшая....

Подведем итоги. Suzuki Vitara — прекрасный путешественник. Машина быстрая, удобная и, кстати, достаточно экономичная. Она одинаково уверенно чувствует себя на дорогах разного качества — от автобанов до ровных проселков. Вот только путешествовать на ней лучше одному или вдвоем. Детей сзади разместить, может, и получится. А багаж куда девать? Для большой семьи и машина нужна побольше. Но будет ли там такой классный двигатель? И быстрый автомат?

Мороз, которого не было

Ровно год назад мы были примерно в той же местности. И застали лютые морозы! Север все таки, хоть и всего 700 км от столицы. Столбик термометра под утро опускался ниже сорока градусов. Пуск застывшего двигателя превратился в увлекательный квест. Сразу стало понятно, кто как следит за машиной. Те у кого аккумуляторы были не в лучшей кондиции никуда не поехали...

Опасаясь вновь нарваться на настоящую русскую зиму, в этот раз подготовился основательно. А заодно решил проверить возможности EFB—аккумулятора. Под капотом Vitara на север приехала батарея Exide EFB. Это представитель уже второго поколения таких аккумуляторов, о чем говорит маркировка Carbon Boost 2.0.

Увы, морозного теста не получилось. Погода приготовила очередной сюрприз, и температура за бортом колебалась около нуля градусов. Поэтому просто расскажем, что это за батарея и почему, в ожидании холодов, мы решили использовать именно ее.

Начнем с расшифровки аббревиатур. EFB (Enhanced Flooded Battery) — улучшенная залитая батарея. Используется как на автомобилях с системой «старт-стоп», так и на обычных автомобилях. Основное отличие EFB—батарей Exide от обычных батарей — использование специальной добавки в активную массу, специальной геометрии и сплава токоотводящей решетки и спецсепараторов, в который заключена каждая пластина АКБ.

Carbon Boost 2.0 — фирменная технология Exide, которая включает в себя оптимизированную структуру поверхности пластин и специальную углеродную добавку в материал, из которого изготавливаются отрицательные пластины.

Основная задача батарей Exide EFB Carbon Boost 2.0 — обеспечение быстрого приема заряда и устойчивости к микроциклам заряда-разряда. Для авто с системой «старт-стоп», оснащенных системой рекуперации, это «обязательная программа». Кроме того, EFB-аккумуляторы не боятся глубоких разрядов, имеют увеличенный ресурс и обладают высокой энергоотдачей.

Сочетание высоких характеристик делает такие батареи оптимальными для использования на обычных автомобилях. Кто же откажется от продленного срока службы и высоких пусковых токов, которые батарея может поддерживать длительное время.

Последнюю характеристику мы и хотели проверить в реальных условиях. Но у небесной канцелярии были свои планы. Будем ждать следующей зимы. А если она опять будет теплой, придется проверять ресурс EFB—батареи.