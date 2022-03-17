Колесные погрузчики, бульдозеры, экскаваторы и грейдеры Liebherr хорошо зарекомендовали себя на важном объекте «Обход Хабаровска».

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Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — это реконструкция и ремонт дорог различного значения, а также строительство новых трасс, связывающих населенные пункты. Один из таких проектов — автодорога «Обход Хабаровска». К реализации этого проекта привлечена специальная техника Liebherr.

Автодорога «Обход Хабаровска»

Протяженность, км 26,8

26,8 Категория 1Б

1Б Количество полос 4

4 Пропускная способность, автомобилей в сутки 31 000

31 000 Разрешенная скорость, км/ч 120

120 Общая протяженность транспортной инфраструктуры, км 51

51 Транспортных развязок 5

5 Мостов и путепроводов 24

24 Пунктов взимания платы 5

5 Стоимость проекта, млн евро 515,5

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Как выбирали партнера

Материалы по теме Экскаваторы Liebherr нового поколения — все особенности

Основные критерии выбора партнера проекта

Высокая надежность

Высокая производительность для компенсации отставания от графика

Наличие сервисного центра и склада запасных частей в регионе

Чтобы оперативно обеспечивать своих клиентов требуемой техникой, компания Liebherr организовала на территории России несколько обособленных подразделений — ремонтно-складских комплексов (РСК). Наиболее востребованные модели «Либхерр-Руссланд» аккумулированы на площадках в Московской области, Хабаровске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Мирном, Братске и Красноярске.

РСК Хабаровск

Год основания: 2014

2014 Площадь комплекса: 11 570 м 2

11 570 м Площадь склада запчастей: 426 м 2

426 м Площадь ремонтного цеха: 644 м2



Материалы по теме Гусеничный экскаватор SDLG E6210F: что о нем говорят строители дорог Чтобы предложить оптимальные модификации машин, сотрудники российского представительства компании выезжали на объект для изучения местных условий эксплуатации, включая сезонные колебания температуры, количество осадков и запыленность воздуха.

К слову, в стандартную комплектацию спецтехники Liebherr, которую поставляют на российский рынок, входят жидкостные предпусковые подогреватели двигателей и системы кондиционирования воздуха с пылевыми кабинными фильтрами.

Как выбирали спецмашины

При выборе колесных погрузчиков, бульдозеров, экскаваторов и грейдеров учитывалась их производительность и просчитывалось количество, необходимое для выполнения заданного объема работ в заданные сроки. Ограничиться минимальным числом машин позволила высокая надежность техники Liebherr, способной длительное время работать с предельными нагрузками.

Особое внимание уделялось топливной экономичности. Впечатляющий факт: в ходе работы выяснилось, что реальный расход топлива практически не отличается от данных завода-производителя. Во многом этому способствовало обучение операторов компании-застройщика ООО «ПФ „ВИС“»* грамотному управлению с учетом комплектации и технических особенностей машин, а также приемам снижения расхода топлива, которое провели инженеры-демонстраторы «Либхерр-Руссланд» в рамках договора о технической поддержке.

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*ООО «ПФ „ВИС“» — головная компания строительного субхолдинга Группа «ВИС», основанного в 2000 году. Сфера деятельности: возведение объектов любой сложности, от детских садов и школ до крупных промышленных комплексов, электростанций и дорожно-транспортной инфраструктуры. Построила и ввела в эксплуатацию более 65 объектов в крупнейших регионах России. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 года. При реализации инвестиционных проектов компания выступает в качестве генерального подрядчика, генерального проектировщика и заказчика-застройщика.

Помимо заметного снижения расходов на топливо, обучение персонала позволило значительно повысить производительность труда, а это дало возможность реализовать каждый из этапов строительства автодороги без задержек и сократить общие расходы по проекту.

Какие машины применяли?

Бульдозеры моделей PR 724 (1 ед.) и PR 734 (9 ед.). Выполняют работы, связанные с укладкой земляного полотна, перемещением песчаных и крупно-обломочных пород, а также задействованы на укладке многослойной «дорожной одежды». По данным компании, производящей работы, за квартал техника укладывает около 1 000 000 м3 полотна.

Один из основных типов спецмашин, от которых зависят качество и скорость прокладки дорог, — бульдозеры.

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Некоторые бульдозеры Liebherr дополнительно оснащены автоматическими системами 3D-нивелирования, которые позволяют с высокой точностью формировать профиль дороги и, в частности, уклоны поверхностей. Это очень важный параметр, от которого зависит количество воды на проезжей части в периоды дождей и вероятность возникновения аквапланирования

За почти три года работы в две смены средняя наработка машин составила от 14 000 до 17 000 моточасов. При этом ни один бульдозер не потребовал капитального ремонта или замены агрегатов, от которых зависит работоспособность.

На работах, связанных с загрузкой самосвалов, рытьем траншей, выемкой грунта и формирования «корыта» (котлована) под насыпь дорожного полотна, а также укладкой труб ливневых стоков заняты три гусеничных экскаватора Liebherr R 926.

Эксперты отмечают отличную экономичность машин, которая достигается, в частности, за счет электронного управления режимами работы силовых агрегатов и привода рабочих механизмов. Дизели развивают именно столько мощности, сколько требуется для выполнения конкретной операции. Операторы хвалят органы управления, которые позволяют работать с филигранной точностью. А по обзорности и комфорту оснащенные климатическим оборудованием кабины вне конкуренции. Это также положительно сказывается на производительности труда.

Гусеничные экскаваторы Liebherr задействованы на работах, связанных с загрузкой самосвалов, рытьем траншей, выемкой грунта и формирования «корыта» (котлована) под насыпь дорожного полотна, а также при укладке труб ливневых стоков.

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Экскаваторы имеют наработку от 15 до 16 тысяч моточасов. Отказов техники, которые бы привели к ее простою, не зафиксировано.

Перемещением сыпучих строительных материалов на перевалочных и накопительных площадках занимаются три колесных погрузчика Liebherr: один L 524 и два L 550.

Механики особенно ценят машины за то, что регламентное обслуживание можно выполнять без применения специальных технических средств — все точки обслуживания доступны, что называется, «с земли». Благодаря этому ТО проводится непосредственно на месте работы спецтехники в максимально сжатые сроки. Операторы погрузчиков отмечают удобство современного и интуитивно понятного управления машиной с помощью джойстика. Похвалы удостоился и демпфер, снижающий раскачку ковша. Все это упрощает работу и повышает производительность.

Колесные погрузчики Liebherr занимаются перемещением сыпучих строительных материалов.

За формирование профиля дороги отвечают автогрейдеры Nobas BG 190 и BG 240.

Строители отмечают высокую точность, с которой машины выполняют ответственные операции, а операторы грейдеров — высокий уровень комфорта.

Мнения

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Владимир Ткачев, руководитель проекта по дорожному строительству «Обход Хабаровска»: Машины Liebherr сделаны для человека

— Очень понравились бульдозеры Liebherr. Наши механизаторы проходили обучение в компании Liebherr, ребята знают, как и в каких условиях работы максимально использовать преимущества гидростатического привода машин. Бульдозеры укладывают за смену 1500–1800 м3 песка. Делают это свободно.

Руслан Семенов, генеральный директор ООО «ПФ „ВИС“»: Liebherr — надежный партнер

— Для Дальнего Востока это важный объект дорожного строительства, в котором мы совместно с компанией Liebherr показали рекорды производительности в сроках и качестве строительства. Liebherr для нас является надежным партнером, который позволил в кратчайшие сроки сформировать собственные подразделения, и, тем самым, ликвидировать все отставания в графике, возникшие в связи со сменой подрядчика.

Техподдержка

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Все работы, связанные с обслуживанием колесных погрузчиков, бульдозеров и экскаваторов Liebherr на объекте, выполняли специалисты РСК Хабаровск, располагающего высококвалифицированным инженерным персоналом, складом запасных частей, ремонтным цехом, мобильными сервисными станциями, полным комплектом инструментов, приспособлений, диагностического оборудования. Все это гарантирует качественное обслуживание и оперативный ремонт машин любых типов.

Для справки: на складе РСК Liebherr в Хабаровске аккумулировано более 3000 наименований запасных частей и расходных материалов. Все операции по обслуживанию спецтехники выездная бригада специалистов проводила в строгом соответствии с требованиями заказчика.

Оценив условия работы спецмашин, инженеры сервисной службы приняли стандартный для каждого типа техники интервал технического обслуживания. Это позволило прогнозировать затраты на ТО и включить их в общие расходы. По данным сервисной службы, ни одного аварийного выхода техники из строя не зафиксировано.

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О компании Liebherr

Семейное предприятие Liebherr основано в 1949 году Гансом Либхерром. Успех первого башенного крана — мобильного, легко монтируемого и недорогого — заложил основу предприятия. Сегодня Liebherr — один из крупнейших мировых производителей строительной техники — имеет признание во многих других областях как поставщик высокотехнологичных, ориентированных на нужды потребителей продуктов и услуг. Сегодня группа компаний объединяет более 135 предприятий с более чем 46 тысячами сотрудников на всех континентах.

Головным предприятием группы компаний Liebherr-International AG (г. Бюлль, Швейцария) управляют сестра и брат, представляющие второе поколение семьи Либхерр: ​дипломированный экономист Изольда Либхерр и почетный доктор наук, дипломированный инженер Вилли Либхерр.



Фото: Liebherr