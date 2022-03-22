Volkswagen Caravelle 6.1: спокойствие и попутный ветер

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Нужен был надежный, маневренный корабль, способный выйти в океан, противостоять штормам и продвигаться в нужном направлении не только с попутным ветром. Именно такими кораблями стали каравеллы.

Путешествие с комфортом? Обычно на ум приходит поездка на внедорожнике премиум-класса. Но что делать, если перевезти нужно большую семью, да еще и оставить место для внушительного багажа? На горизонте показалась каравелла…

Посмотрим внимательнее на обновленную модель Volkswagen Caravelle 6.1 модельного ряда 2020 года.

Микроавтобус — безусловно, компромисс, если речь идет о комфортной поездке с большой семьей и багажом (и даже с домашними животными). Помимо просторного салона, с которым не сравнится ни один даже самый огромный внедорожник, микроавтобусы обеспечивают превосходный обзор для водителя и еще массу полезных функций.

Внешний вид и интерьер

Привлекательность Caravelle значительно повысилась благодаря обновленному дизайну решетки радиатора (с хромированной отделкой) и обновленным светодиодным передним и задним фонарям. Микроавтобус также получил новую электромеханическую систему рулевого управления, которая улучшает управляемость.

Что касается удобства пассажиров, Caravelle может без ущерба для комфорта разместить семерых взрослых с дополнительным пространством для багажа. Сиденья двигаются по направляющим рельсам, а второй ряд можно развернуть лицом к третьему. Предусмотрен также складной стол (с подстаканниками и отсеками для хранения журналов). При этом все сиденья являются съемными, а перемещение, снятие и установка сидений происходит быстро и легко — микроавтобус превращается в грузовой фургон. И все это, конечно, сдобрено высочайшим качеством сборки и качественными материалами отделки.

Двигатель

Новый 2,0-литровый дизельный двигатель Caravelle с двойным турбонаддувом идет в паре с 7-ступенчатой ​​​​ автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением. С этим агрегатом тяжелый автомобиль удивительно быстро разгоняется, а четкие переключения коробки позволяют максимально использовать крутящий момент двигателя.

При этом в салон проникает очень мало шума и минимум вибраций, что бесценно для комфорта водителя и пассажиров, и особенно в долгих поездках. Не забудем и про адаптивный круиз-контроль. Добавим сюда гибкую настройку подвески и систему полного привода 4Motion — и получатся практически безупречные манеры, причем как на бездорожье, так и на переполненных городских улочках. Представители VW заявляют, что расход топлива в смешанном цикле не будет превышать 10 л на 100 км.

Безопасность

В этом репертуаре Volkswagen поработал основательно, включив в стандартную комплектацию помощь при парковке, при сильном боковом ветре, помощь при подъеме, управление дальним светом и многое другое. Поскольку все четыре колеса имеют независимую подвеску, качество езды довольно приличное, как и устойчивость на высоких скоростях, что особенно важно во время движения при боковом ветре.

Volkswagen Caravelle 6.1 — настоящий помощник и друг, который не подведет даже в самых сложных условиях. В нем чувствуешь себя как будто в стенах родного дома, где можно всей семьей укрыться от непогоды за окном. Или умчаться от нее навстречу приключениям.