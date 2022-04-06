7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — журнал За рулем

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля

Их мы нашли на АлиЭкспрессе.

Весной у многих водителей возникает желание уделить время своему автомобилю. Сделать его удобнее, комфортнее, надежнее. Проще всего это реализовать с помощью полезных устройств, которые предлагаются в интернете.

Подушки для массажа шеи и поясницы

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Весной мы начинаем больше путешествовать на автомобиле. В дальних поездках от долгого нахождения за рулем часто затекают спина и шея. Размять мышцы поможет компактный массажер, питающийся от 12-вольтовой розетки. Маленькая подушка массирует шейный отдел позвоночника, а та, что побольше, — поясничный отдел.

Комплект из двух подушек обойдется примерно в 3600 рублей. Верхнюю и нижнюю подушку можно приобрести и по отдельности.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляЦвет массажных подушек можно подобрать по своему вкусу.
Цвет массажных подушек можно подобрать по своему вкусу.

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Компактная аккумуляторная мойка

Удерживаемое одной рукой устройство питается от встроенного аккумулятора, заряжаемого от разъема USB-Type C. Расход воды — до 72 л/ч, а развиваемое давление — до 7 бар. В комплекте — насадка для нанесения пены и шланг забора воды из ведра.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляНа дачном участке можно найти множество применений универсальной и компактной автомойке. Стоит она около 6000 рублей.
На дачном участке можно найти множество применений универсальной и компактной автомойке. Стоит она около 6000 рублей.

Комбинированный креномер

К первым весенним вылазкам на природу неплохо укомплектовать свой внедорожник креномером (кстати, на многих моделях он устанавливается штатно). Современный прибор снабжен компасом и позволяет определить угол подъема/спуска, крена, а также напряжение бортовой сети и скорость по GPS. Последняя функция особенно полезна тем, кто установил огромные вездеходные колеса. Ведь с ними штатный спидометр начинает сильно искажать данные. Стоит устройство около 4000 рублей.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляРазмещается устройство на верхней части торпедо, питается от 12-вольтовой розетки.
Размещается устройство на верхней части торпедо, питается от 12-вольтовой розетки.

Багажник с ножным управлением

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Если вам нравится идея открывать багажник проводя ногой под задним бампером, можете ее реализовать на своем автомобиле. Комплект для монтажа подобной системы обойдется примерно в 5000 рублей. Только перед покупкой обязательно уточните у продавца, какая модель вам подходит.

Устройство может работать с кузовами типа универсал — только нужно, чтобы у пятой двери был электропривод. С багажными отделениями седанов все проще. Устройство разблокирует замок, а усиленные пружины откроют крышку.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляУстройство делает пользование автомобилем значительно удобнее.
Устройство делает пользование автомобилем значительно удобнее.

Накидка на сиденье с вентиляцией

Даже в автомобиле с кондиционером спина у водителя часто потеет. К теплому сезону полезно приобрести накидку с системой вентиляции, которая подключается в гнездо прикуривателя. Встроенный вентилятор подает воздух через отверстия в накидке. Накидку по форме кресла вашего автомобиля поможет подобрать продавец. Цена — около 4000 рублей.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляЦвет накидки можно подобрать в тон обивки сиденья.
Цвет накидки можно подобрать в тон обивки сиденья.

Удлинитель подушки сиденья

Рослым водителям подушки сиденья во многих некоторых автомобилях оказываются коротки. В дальней поездке ноги начинают затекать. Проблему может решить коврик на подушку сиденья, который удлиняет ее спереди, давая лучшую опору бедрам. Коврик из черной экокожи стоит примерно 1500 рублей.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляКоврик надежно крепится у стыка подушки и спинки. А спереди — за счет треугольного выступа.
Коврик надежно крепится у стыка подушки и спинки. А спереди — за счет треугольного выступа.

Маслоуловитель

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После зимы у некоторых моделей увеличивается расход масла. Причина — больше становится поездок по трассе на высоких скоростях. Причем из-за масложора быстро загрязняются дроссельный узел, регулятор холостого хода и свечи зажигания. К ним масло попадает через систему вентиляции картера, которая не справляется с потоком картерных газов, уносящих масло.

Избавиться от этой проблемы можно, установив на шланг вентиляции картера маслоотделитель.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиляАлюминиевый стакан (цвет — на выбор) со встроенным фильтром и удобными присоединительными штуцерами обойдется примерно в 2000 рублей.
Алюминиевый стакан (цвет — на выбор) со встроенным фильтром и удобными присоединительными штуцерами обойдется примерно в 2000 рублей.

Устройство не ухудшает экологических показателей автомобиля и потому абсолютно законно. Только отстоявшееся масло из стакана сливайте не обратно в двигатель и не в придорожные кусты, а в отдельную емкость — с последующей утилизацией.

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Фото: АлиЭкспресс

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля

Их мы нашли на АлиЭкспрессе.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251907 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251917 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251967 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251977 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251927 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251937 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251957 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля
7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля

Их мы нашли на АлиЭкспрессе.

7 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251907 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251917 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251937 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251927 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251967 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251957 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля — фото 13251977 необходимых аксессуаров на весну — для водителя и автомобиля
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