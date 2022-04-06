Их мы нашли на АлиЭкспрессе.

Весной у многих водителей возникает желание уделить время своему автомобилю. Сделать его удобнее, комфортнее, надежнее. Проще всего это реализовать с помощью полезных устройств, которые предлагаются в интернете.

Подушки для массажа шеи и поясницы

Материалы по теме 10 новых прибамбасов для вашего автомобиля с АлиЭкспресс

Весной мы начинаем больше путешествовать на автомобиле. В дальних поездках от долгого нахождения за рулем часто затекают спина и шея. Размять мышцы поможет компактный массажер, питающийся от 12-вольтовой розетки. Маленькая подушка массирует шейный отдел позвоночника, а та, что побольше, — поясничный отдел.

Комплект из двух подушек обойдется примерно в 3600 рублей. Верхнюю и нижнюю подушку можно приобрести и по отдельности.

Цвет массажных подушек можно подобрать по своему вкусу.

Компактная аккумуляторная мойка

Удерживаемое одной рукой устройство питается от встроенного аккумулятора, заряжаемого от разъема USB-Type C. Расход воды — до 72 л/ч, а развиваемое давление — до 7 бар. В комплекте — насадка для нанесения пены и шланг забора воды из ведра.

На дачном участке можно найти множество применений универсальной и компактной автомойке. Стоит она около 6000 рублей.

Комбинированный креномер

К первым весенним вылазкам на природу неплохо укомплектовать свой внедорожник креномером (кстати, на многих моделях он устанавливается штатно). Современный прибор снабжен компасом и позволяет определить угол подъема/спуска, крена, а также напряжение бортовой сети и скорость по GPS. Последняя функция особенно полезна тем, кто установил огромные вездеходные колеса. Ведь с ними штатный спидометр начинает сильно искажать данные. Стоит устройство около 4000 рублей.

Размещается устройство на верхней части торпедо, питается от 12-вольтовой розетки.

Багажник с ножным управлением

Материалы по теме Вас не будут отвлекать: 8 полезных автоаксессуаров для детей

Если вам нравится идея открывать багажник проводя ногой под задним бампером, можете ее реализовать на своем автомобиле. Комплект для монтажа подобной системы обойдется примерно в 5000 рублей. Только перед покупкой обязательно уточните у продавца, какая модель вам подходит.

Устройство может работать с кузовами типа универсал — только нужно, чтобы у пятой двери был электропривод. С багажными отделениями седанов все проще. Устройство разблокирует замок, а усиленные пружины откроют крышку.

Устройство делает пользование автомобилем значительно удобнее.

Накидка на сиденье с вентиляцией

Даже в автомобиле с кондиционером спина у водителя часто потеет. К теплому сезону полезно приобрести накидку с системой вентиляции, которая подключается в гнездо прикуривателя. Встроенный вентилятор подает воздух через отверстия в накидке. Накидку по форме кресла вашего автомобиля поможет подобрать продавец. Цена — около 4000 рублей.

Цвет накидки можно подобрать в тон обивки сиденья.

Удлинитель подушки сиденья

Рослым водителям подушки сиденья во многих некоторых автомобилях оказываются коротки. В дальней поездке ноги начинают затекать. Проблему может решить коврик на подушку сиденья, который удлиняет ее спереди, давая лучшую опору бедрам. Коврик из черной экокожи стоит примерно 1500 рублей.

Коврик надежно крепится у стыка подушки и спинки. А спереди — за счет треугольного выступа.

Маслоуловитель

Материалы по теме Что придумали китайцы — 10 полезных аксессуаров для автомобиля

После зимы у некоторых моделей увеличивается расход масла. Причина — больше становится поездок по трассе на высоких скоростях. Причем из-за масложора быстро загрязняются дроссельный узел, регулятор холостого хода и свечи зажигания. К ним масло попадает через систему вентиляции картера, которая не справляется с потоком картерных газов, уносящих масло.

Избавиться от этой проблемы можно, установив на шланг вентиляции картера маслоотделитель.

Алюминиевый стакан (цвет — на выбор) со встроенным фильтром и удобными присоединительными штуцерами обойдется примерно в 2000 рублей.

Устройство не ухудшает экологических показателей автомобиля и потому абсолютно законно. Только отстоявшееся масло из стакана сливайте не обратно в двигатель и не в придорожные кусты, а в отдельную емкость — с последующей утилизацией.

Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях. Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: АлиЭкспресс