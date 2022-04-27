Мотоблоки для дачи: топ-12 универсальных помощников

Только не путайте мотоблок с культиватором — они могут быть похожи внешне, но эта техника существенно отличается по функционалу.

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Мотоблок и культиватор

Мотоблок — это универсальная техника весом от 70 кг с коробкой передач и задним ходом, а также с системой отбора мощности двигателя, передающей часть крутящего момента на навесное оборудование. Возможности мотоблока зависят именно от устанавливаемого на него навесного оборудования, и оно не навязывается в комплекте, а продается отдельно. Чаще всего мотоблоки продаются с фрезами для культивации почвы (устанавливаются они вместо колес и, вращаясь, перекапывают землю). А вот грунтозацепы, плуги, окучиватели, выкапыватели, косилки, снегоуборщики, тележки и прочее навесное оборудование вы можете при необходимости докупить.

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Культиватор не имеет ни коробки передач, ни системы отбора мощности двигателя, да и навесное оборудование на него не установишь. Разве что окучиватель или выкапыватель. А еще культиватор имеет вес до 60–70 кг, из-за чего ему сложнее вгрызаться фрезами в целину. Поэтому он подойдет только для систематически обрабатываемой земли и только для ее культивации, окучивания и выкапывания корнеплодов. Но зато культиваторы, в отличие от мотоблоков, бывают электрическими, и это большой плюс при работе в теплицах (из-за отсутствия выхлопа), а благодаря меньшему весу культиватора и работать с ним легче.

Условия для покупки

Смысл тратиться на мотоблок есть только в том случае, если:

у вас минимум 10 соток под вспашку;

земли немного, но нужен нехитрый транспорт с телегой (снегоуборщик, косилка, грейдер…);

у вас достаточно сил, чтобы справиться с 70-килограммовым (и более тяжелым) устройством.

Чем больше в вашем хозяйстве работы для мотоблока, тем мощнее и тяжелее он должен быть. В некоторых случаях стоит предпочесть бензиновому устройству дизельное — ему по плечу вспахать за раз хоть гектар.

Также при подборе мотоблока нужно учитывать, на какой земле ему придется пахать. Для сложной глинистой почвы лучше брать технику потяжелее и обязательно докупить грунтозацепы. Но учтите, что для распашки откровенной глины понадобится уже трактор.

В модельных рядах производителей мотоблоков есть техника разного «калибра» — от легких до тяжелых, поэтому с выбором варианта по плечу и по карману проблем не возникнет. На рынке полным-полно и разнообразного навесного оборудования, причем встречается предназначенное для мотоблоков не только родной марки, но и некоторых других производителей.

Легкие мотоблоки

Patriot Калуга (42 150 рублей)

PATRIOT Калуга

Мотоблок весит 75 кг и имеет двигатель мощностью 7 л.с.

Его сильная сторона — большой крутящий момент и отлично подобранное передаточное число первой передачи.

Но не обошлось и без минусов — слабое сцепное устройство не позволяет перевозить на прикрепленной к нему телеге тяжелые грузы.

Huter МК-7000 (42 190 рублей)

Huter МК-7000

72-килограммовый мотоблок с 7-сильным мотором способен перекапывать метровые (в ширину) полоски земли. Но из-за слишком высокой первой передачи сделать это не так просто.

Сцепное устройство у него тоже слабое и находится на картере, поэтому телегу к нему без доработок лучше не крепить.

Aurora Gardener 750 (43 600 рублей)

Aurora Gardener 750

При массе 76 кг и 7-сильном моторе он способен таскать тяжелые телеги — сцепное устройство позволяет.

А вот для работы с тяжелыми грунтами стоит обзавестись запасной прочной цепью редуктора. И это, пожалуй, единственное и редкое нарекание к данному мотоблоку.

Средние мотоблоки

Daewoo Power Products DATM 6.2 PRO (69 990 рублей )

Daewoo Power Products DATM 6.2 PRO

Главные достоинства этого мотоблока — не только вес 93 кг и мощность 8,5 л.с. и даже не цельночугунный вечный редуктор, но и возможность переставить ремень, получив еще более пониженную первую (а также вторую) передачу. Для пахоты сложных земель — отличное решение.

Если он не будет вгрызаться в целину, для которой массы 93 кг не хватит, на блок можно накинуть мешок-другой песка — двигатель выдержит. Только вот обгонных муфт нет (передающих крутящий момент только в одном направлении). Но это не великая проблема — глушим, перезапускаем, пашем дальше.

Patriot Nevada (74 970 рублей)

PATRIOT Nevada

Весит этот мотоблок 89 кг и может вспахивать с помощью своего 7-сильного мотора полосы до метра шириной (при сложной почве ширину лучше, конечно же, уменьшить).

Его козырь — плавность движения за счет дискового сцепления и шестеренчатого привода.

Проблема одна — трос сцепления, который требует регулировки после покупки (иначе обещанной плавности вы не почувствуете).

Champion BC 1193 (87 600 рублей)

CHAMPION BC1193

Этот 9-сильный мотоблок массой 132 кг — переходная модель между средним и тяжелым классом.

Мощность двигателя немного не соответствует массе, но зато его никогда не придется нагружать мешками с песком.

На него можно навесить столько фрез, что он будет вспахивать 110-сантиметровые полосы. Этот показатель — лучший в классе. Кроме того, он тише соратников, но вот с переключением передач у него проблемы. Впрочем, это несущественный минус — можно приспособиться.

Продолжение — на следующей странице.