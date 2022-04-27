Топ-5 мест, где покататься на квадроциклах в Центральной России

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Сезон отпусков все ближе, и готовиться к нему нужно уже сейчас. В южные регионы России или за границу сейчас выбраться не так легко, поэтому предлагаем вашему вниманию варианты путешествий по Центральной России.

Зачастую красоты нашей страны скрыты в далеких от цивилизации местах, однако это не значит, что к ним нельзя добраться. С помощью надежного и мощного квадроцикла вы сможете посетить самые труднодоступные уголки нашей Родины и вживую увидеть уникальные природные памятники.

Если вы хотите получить порцию ярких и необычных эмоций, то этот рейтинг именно для вас.

1. Арт-парк Никола-Ленивец

Самый большой арт-парк Европы ежегодно принимает тысячи туристов не только из России, но и из-за рубежа. Здесь ежегодно проходят фестивали современного искусства, вследствие чего коллекция парка постоянно пополняется. А теперь представьте, каково это — рассекать на мощном квадроцикле по лесной территории площадью 650 гектаров. Просто моторай на земле!

2. Томилинский лесопарк

Если вы живете в Москве и не готовы покидать столичный регион во время отдыха, то прогулки на квадроциклах по Томилинскому лесопарку — это то, что нужно. Всего в нескольких километрах от МКАД — мир нетронутой природы. Лисы, птицы, уникальные растения и памятники природы — лишь малый список того, чем может удивить вас это место.

3. Рыбинское водохранилище

Уникальное место в Ярославской области, которое позволит вам отправиться в целую экспедицию на квадроцикле. Взяв с собой палатку и рыболовные снасти, вы сможете рыбачить и ночевать на берегу озера, наслаждаясь природными красотами. Поверьте, такая поездка займет не один день, ведь водохранилище является самым большим искусственным озером России и даже имеет второе название: Рыбинское море.

4. Танцующий лес

Следующая остановка нашего рейтинга — Калининградская область, а точнее национальный парк «Куршская коса». Катаясь по парку, на 37-м километре вы можете найти лес с деревьями уникальной формы. Они переплетаются друг с другом, создавая эффект своеобразного парного танца. Такие сосны можно найти только в одной части парка, вблизи поселка Рыбачий. Поэтому лучше уточняйте у местных, где можно увидеть эти необычные деревья.

5. Озеро Бросно

Завершает наш топ-5 уникальное место в Тверской области, поездку в которое также можно совместить с рыбалкой. Находящееся посреди соснового леса озеро Бросно издавна обросло различными мифами и преданиями. По легенде, здесь живет дракон, «дыхание» которого заметно в виде пузырей на воде. Вы можете отправиться туда и попытаться поймать дракона, а если что-то пойдет не так — мощный квадроцикл поможет вам спастись от мифического хищника.

Как мы уже сказали выше, красивых мест в России предостаточно, и мотопрогулка по ним — отличный вариант, чтобы разнообразить свой отдых. Однако для подобных поездок нужна надежная техника, о которой мы сейчас и поговорим.

В магазине Globaldrive представлены квадроциклы российского бренда Shаrmax, производственные базы которого находятся в Китае. Shаrmax производит широкий спектр моделей: туристические, утилитарные и даже спортивные. Квадроциклы этого бренда пользуются популярностью на российском рынке из-за того, что имеют высокую проходимость, сохраняя при этом мягкость хода и сравнительно небольшой вес. Невысокая цена также является одним из достоинств моделей Shаrmax.

Для прогулок по местам из нашего рейтинга подойдут три квадроцикла этого бренда: Sharmax Cross 180 CC, Sharmax 280 Hummer и Sharmax Luxe 300.

Квадроцикл Sharmax Cross 180 CC — миниатюрный, но мощный аппарат, который легко справится с любым бездорожьем. Двигатель, мощностью 13 л. с. и объемом 180 куб. см, безукоризненно работает на низах и не теряет резвости при ускорении. Пространственная рама из хромомолибденового сплава позволяет квадроциклу выдержать экстремальные нагрузки. Широкие арки крыльев и специальная защита по бокам обеспечат безопасность райдера даже на самых сложных маршрутах.

Квадроцикл Sharmax 280 Hummer — более серьезный и мощный аппарат для поездок по пересеченной местности. Модель оснащена двигателем на 21 л. с. с принудительным воздушно-масляным охлаждением, который обеспечит надежную работу квадроцикла в тяжелых условиях. Любители погонять с ветерком оценят эту модель по достоинству, ведь Sharmax 280 Hummer может разогнаться до 85 км/ч.

Квадроцикл Sharmax Luxe 300 является самым мощным среди представленных в нашем рейтинге. 4-тактный двигатель объемом 300 куб. см стал новинкой инженеров Sharmax, созданной в 2021 году. Облегченный пластиковый бак позволил существенно уменьшить вес модели и сделал ее более маневренной. Этот квадроцикл не боится «грязной» работы и с легкостью справится с поездкой по лесу.

Помимо квадроциклов в ассортименте Globaldrive представлена и другая мототехника: мотоциклы, гусеничные вездеходы, мотобуксировщики и даже снегоходы.

Отправляясь в путешествие на квадроцикле, не забывайте о подготовке. У вас должен быть достаточный запас топлива и провианта, защитный шлем, а также набор инструментов для ремонта. Помните: ваша безопасность в ваших руках, поэтому путешествуйте на надежной технике проверенных производителей.