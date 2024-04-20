Как «разводят» водителей по дороге на юг: 3 рабочих схемы

В зоне риска каждый, кто отправился к теплому морю за рулем собственного автомобиля.

Очень обидно по дороге в отпуск остаться без водительских прав или без денег, правда? Чтобы этого не произошло, изучите популярные схемы развода автомобилистов. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали!

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной статье, обязательно обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов и ваша информация будет крайне полезна. Не забудьте зафиксировать и сообщить оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего, а также оставить свои контакты для обратной связи.

Ловушка первая – «квас»

Пока вы едете на юг, становится всё жарче, солнце припекает, хочется пить. И тут на обочине стоит запотевшая от холода старая добрая бочка с надписью «Холодный квас» с милой бабушкой-продавщицей в придачу. Ну, по кружечке?

Мало кто из водителей почувствует, что в этот квас добавлен спирт и пьёт он, на самом-то деле, не квас, а слабоалкогольный напиток. Знают об этом факте лишь инспекторы ГИБДД, которые стоят немного дальше по ходу движения, а номер остановившегося автомобиля им заботливо передает милая бабушка – продавец «кваса».

Далее схема понятна: водитель, только что утоливший жажду «тюнингованным» квасным напитком, останавливается для проверки, после чего ему предлагают подуть в трубочку. И, конечно же, алкотестер показывает превышение допустимого порога содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание – лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей .

Подстава? Почему же. Водитель сам употребил слабоалкогольный напиток, никто его не заставлял. Теперь находится в состоянии незначительного алкогольного опьянения, что и показывает прибор, находящийся на службе у ГИБДД.

Что делать тем, кто попал в такую ловушку? Закон, увы, не на вашей стороне. Так что приобретайте проверенные безалкогольные напитки на тех же АЗС и не останавливайтесь у сомнительных бочек с лимонадом и квасом на обочине.

Продолжение – на следующей странице.