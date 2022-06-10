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Ехал на юг, а попал в спецприемник: ловушка для водителей

Это как раз тот случай, когда неприятное стечение обстоятельств может максимально вам навредить.

Автомобилисты нашли более 500 дорожных ловушек

Вдумайтесь в эту цифру: на каждого российского автолюбителя приходится почти пять штрафов за год. Кстати, по количеству выписанных автомобилистам штрафов Россия уверенно занимает первое место. Поэтому нет ничего удивительного в том, что процент «попавшихся» тоже весьма велик. И, наверное, самый неприятный вариант попасться на неоплаченных штрафах – это по дороге на отдых.

Речь даже не о злостных неплательщиках: довольно часто человек просто не в курсе, что ему нужно оплатить штраф, потому что не проживает по месту регистрации, куда полгода назад пришло «письмо счастья».

Как мы понимаем, к таким нюансам вашей биографии остановивший вас инспектор ГИБДД едва ли будет прислушиваться.

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За неоплаченный штраф предусмотрена дополнительная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ:

Новый штраф в двукратном размере (но не менее 1000 рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Предупреждать ли встречных о засаде? Мнение наших читателей

Конкретное решение выносит суд (внимание!) по месту вашей остановки. То есть инспектор имеет право препроводить вас в местное отделение полиции, а затем в суд. Это довольно печально, если в данный момент вы направляетесь к морю в компании жены, детей и собаки. Однако инспектор ГИБДД тоже человек и вряд ли будет задерживать целое семейство из-за одного-двух штрафов. И все же, имейте в виду:

Если вы считаете, что инспектор в своих действиях выходит за рамки полномочий, можете обратиться на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Наш совет: перед дальней поездкой обязательно проверьте, оплачены ли у вас все штрафы, иначе отпуск вы можете провести не на пляже, а в спецприемнике.

Приятного отдыха!

И главное — изучите другие ловушки, которые могут поджидать вам по дороге на юга.

Фото: Depositphotos.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7913
10.06.2022
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