Ехал на юг, а попал в спецприемник: ловушка для водителей

Это как раз тот случай, когда неприятное стечение обстоятельств может максимально вам навредить.

Вдумайтесь в эту цифру: на каждого российского автолюбителя приходится почти пять штрафов за год. Кстати, по количеству выписанных автомобилистам штрафов Россия уверенно занимает первое место. Поэтому нет ничего удивительного в том, что процент «попавшихся» тоже весьма велик. И, наверное, самый неприятный вариант попасться на неоплаченных штрафах – это по дороге на отдых.

Речь даже не о злостных неплательщиках: довольно часто человек просто не в курсе, что ему нужно оплатить штраф, потому что не проживает по месту регистрации, куда полгода назад пришло «письмо счастья».

Как мы понимаем, к таким нюансам вашей биографии остановивший вас инспектор ГИБДД едва ли будет прислушиваться.

За неоплаченный штраф предусмотрена дополнительная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ:

Новый штраф в двукратном размере (но не менее 1000 рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Конкретное решение выносит суд (внимание!) по месту вашей остановки. То есть инспектор имеет право препроводить вас в местное отделение полиции, а затем в суд. Это довольно печально, если в данный момент вы направляетесь к морю в компании жены, детей и собаки. Однако инспектор ГИБДД тоже человек и вряд ли будет задерживать целое семейство из-за одного-двух штрафов. И все же, имейте в виду:

Если вы считаете, что инспектор в своих действиях выходит за рамки полномочий, можете обратиться на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Наш совет: перед дальней поездкой обязательно проверьте, оплачены ли у вас все штрафы, иначе отпуск вы можете провести не на пляже, а в спецприемнике.

Приятного отдыха!

И главное — изучите другие ловушки, которые могут поджидать вам по дороге на юга.

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Фото: Depositphotos.com