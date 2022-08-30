Рейтинг операторов аренды автомобилей в Москве

Сервис аренды автомобилей в Москве продолжает показывать позитивную динамику — за 7-ой год работы сервиса жители города совершили больше 200 млн поездок. Ежедневно жители совершают около 140 тысяч поездок.
Благодаря тому, что машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация в городе, а также сдерживается рост числа личных автомобилей.
Безопасность каршеринга
Популярность сервиса каршеринга растет, количество поездок становится больше, но при этом число ДТП с арендованными автомобилями уменьшилось.
За 7 месяцев этого года пользователи совершили 27,9 млн поездок, в прошлом — 26,8 млн за аналогичный период. При этом аварийность снизилась на 12% (200 ДТП в 2022 году, 226 ДТП в 2021 году). Раненых в ДТП стало меньше на 13% (в 2021 — 272 человек, в 2022 — 237 человек). Число погибших снизилось на 20%.
Для повышения безопасности поездок многие операторы уже ввели оценку стиля вождения, на основе которой формируется тариф для пользователя, а также усиленную систему идентификации при регистрации и начале аренды автомобиля.
Удобнее личного автомобиля
Каршеринг в Москве — это уже не просто «машина за углом», на которой можно добраться из точки А в точку Б. Это новая модель взаимоотношений жителей города, рационально использующих общий ресурс, который не уступает личному автомобилю в комфорте, а иногда даже превосходит его.
Переход на аренду автомобилей с личного транспорта приводит к переменам в транспортном поведении: повременная оплата побуждает любого человека более взвешенно подходить к своему «спросу на перемещения» и более экономно планировать свои передвижения по городу.
По сравнению с 2000 годом количество 18-летних, которые после получения прав хотят сразу купить автомобиль, снизилось на 30%. Сейчас порядка 40% молодых людей не хотят спешить с покупкой своей машины.
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Безопасность
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Делимобиль
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Яндекс Драйв
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СитиДрайв
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Belkacar
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Рейтинговая система с учётом стиля вождения
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Рейтинг пользователя, который зависит от стиля вождения пользователей
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Рейтинг пользователя, который зависит от стиля вождения пользователей
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Рейтинговая система отсутствует
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Рейтинговая система отсутствует
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Дополнительные меры повышения безопасности
|* Тест на концентрацию внимания в вечернее и ночное время и перед началом поездки; * Система определения личности водителя перед стартом поездки.
|* Система определения личности водителя перед стартом поездки.
|* Система определения личности водителя перед стартом поездки.
| * Система умного контроля пользователей за рулём;
* Система определения личности водителя перед стартом поездки.
Учитывая высокий спрос, каршеринг в Москве продолжит развиваться и становиться еще удобнее для пользователей. Функций и возможностей у каршеринга будет еще больше, а у жителей города будет еще больше выбора, как и на чем передвигаться по Москве.
|Делимобиль
|BelkaCar
|СитиДрайв
|Яндекс
|Кол-во автомобилей
|11 053
|4281
|6588
|7760
|Зона использования
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Москва и Московская область, СанктПетербург, Тула, Самара, Тольятти, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород
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Москва и Московская область, в некоторых частях Калужской и Тверской областях, а также по территории, входящей в пределы трассы А-108; другие регионы России (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, Новороссийск)
|1. 250 км от МКАД без ограничений на пробег и время использования;
2. Для долговременной аренды до 2 тыс. км (автомобили по фильтру «Радиус» с тарифом от 2 часов до 7 дней).
|Москва и Московская область, возможность поездок в Калужскую, Тверскую, Владимирскую и иные регионы России. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи
|Доступные аэропорты
|Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский
|Домодедово, Жуковский
|Шереметьево, Домодедово, Внуково
|Шереметьево, Домодедово, Внуково
Как развивался московский каршеринг?
Сервисы каршеринга появились в Москве в 2015 году. Тогда в автопарке было всего 350 машин, сервисом пользовалось 30 тыс. человек. С каждым годом число автомобилей в парке растет, как и количество новых пользователей. Если в 2020 году на автомобилях каршеринга было совершено 44 млн поездок, то в 2021 году число поездок выросло до 50 млн.
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Фото: АГН «Москва»