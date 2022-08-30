Рейтинг операторов аренды автомобилей в Москве

Департамент транспорта Москвы сравнил московских операторов каршеринга по нескольким показателям: стоимость и длительность поездок, число машин в автопарке, количество пользователей, зоны использования.

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Сервис аренды автомобилей в Москве продолжает показывать позитивную динамику — за 7-ой год работы сервиса жители города совершили больше 200 млн поездок. Ежедневно жители совершают около 140 тысяч поездок.

Благодаря тому, что машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация в городе, а также сдерживается рост числа личных автомобилей.

Сервисом каршеринга активно пользуются при построении мультимодальных маршрутов. За 2021 год пользователи совершили 570 тыс. таких поездок, используя автомобили каршеринга.

Безопасность каршеринга

Популярность сервиса каршеринга растет, количество поездок становится больше, но при этом число ДТП с арендованными автомобилями уменьшилось.

За 7 месяцев этого года пользователи совершили 27,9 млн поездок, в прошлом — 26,8 млн за аналогичный период. При этом аварийность снизилась на 12% (200 ДТП в 2022 году, 226 ДТП в 2021 году). Раненых в ДТП стало меньше на 13% (в 2021 — 272 человек, в 2022 — 237 человек). Число погибших снизилось на 20%.

Для повышения безопасности поездок многие операторы уже ввели оценку стиля вождения, на основе которой формируется тариф для пользователя, а также усиленную систему идентификации при регистрации и начале аренды автомобиля.

Удобнее личного автомобиля

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Каршеринг в Москве — это уже не просто «машина за углом», на которой можно добраться из точки А в точку Б. Это новая модель взаимоотношений жителей города, рационально использующих общий ресурс, который не уступает личному автомобилю в комфорте, а иногда даже превосходит его.

Переход на аренду автомобилей с личного транспорта приводит к переменам в транспортном поведении: повременная оплата побуждает любого человека более взвешенно подходить к своему «спросу на перемещения» и более экономно планировать свои передвижения по городу.

По сравнению с 2000 годом количество 18-летних, которые после получения прав хотят сразу купить автомобиль, снизилось на 30%. Сейчас порядка 40% молодых людей не хотят спешить с покупкой своей машины.

Безопасность Делимобиль Яндекс Драйв СитиДрайв Belkacar Рейтинговая система с учётом стиля вождения Рейтинг пользователя, который зависит от стиля вождения пользователей Рейтинг пользователя, который зависит от стиля вождения пользователей Рейтинговая система отсутствует Рейтинговая система отсутствует Дополнительные меры повышения безопасности * Тест на концентрацию внимания в вечернее и ночное время и перед началом поездки; * Система определения личности водителя перед стартом поездки. * Система определения личности водителя перед стартом поездки. * Система определения личности водителя перед стартом поездки. * Система умного контроля пользователей за рулём;

* Система определения личности водителя перед стартом поездки.

Учитывая высокий спрос, каршеринг в Москве продолжит развиваться и становиться еще удобнее для пользователей. Функций и возможностей у каршеринга будет еще больше, а у жителей города будет еще больше выбора, как и на чем передвигаться по Москве.



Делимобиль BelkaCar СитиДрайв Яндекс Кол-во автомобилей 11 053 4281 6588 7760 Зона использования Москва и Московская область, СанктПетербург, Тула, Самара, Тольятти, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород Москва и Московская область, в некоторых частях Калужской и Тверской областях, а также по территории, входящей в пределы трассы А-108; другие регионы России (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, Новороссийск) 1. 250 км от МКАД без ограничений на пробег и время использования;

2. Для долговременной аренды до 2 тыс. км (автомобили по фильтру «Радиус» с тарифом от 2 часов до 7 дней). Москва и Московская область, возможность поездок в Калужскую, Тверскую, Владимирскую и иные регионы России. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сочи Доступные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский Домодедово, Жуковский Шереметьево, Домодедово, Внуково Шереметьево, Домодедово, Внуково

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Как развивался московский каршеринг?

Сервисы каршеринга появились в Москве в 2015 году. Тогда в автопарке было всего 350 машин, сервисом пользовалось 30 тыс. человек. С каждым годом число автомобилей в парке растет, как и количество новых пользователей. Если в 2020 году на автомобилях каршеринга было совершено 44 млн поездок, то в 2021 году число поездок выросло до 50 млн.

В городе работает 4 оператора, в аренду можно взять фургоны, электромобили и автомобили премиум-сегмента. Всего в каршеринге сегодня 28 тысяч авто и более 1 млн активных пользователей. Это самый большой парк в мире.

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Фото: АГН «Москва»