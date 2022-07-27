Как управлять перегруженным автомобилем: эксперты «За рулем» рассказали

Каждый из нас хотя бы раз, да нагружал автомобиль максимально (а то и выше разрешенного): отправившись в путешествие всей семьей или во время дачного строительства.

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Каждый, кто не прогуливал уроки физики в школе, понимает, что на управляемость автомобиля особенно сильно влияет распределение масс. Конструкторы автомобилей бьются над оптимальным их распределением, но в большинстве случаев приходится идти на компромисс: передняя часть, где установлен силовой агрегат, как правило, тяжелее задней, где пространство для багажа.

Максимальная грузоподъемность такого автомобиля, как Hyundai Solaris, например, — 430 кг. Включая водителя и пассажиров! Да, Solaris увезет под 400 кг в багажнике — при одном водителе. И даже 500 осилит. Но нагрузка для этого автомобиля будет запредельная. И опасная. Чем именно?

Опытные водители знают, что груженый автомобиль едет и управляется не так, как пустой — хотя инженеры и стараются нивелировать разницу. И здесь многое зависит от подвески.

Испытания «За рулем»

В свое время главный зарулевский испытатель Сергей Воскресенский, эксперт по управляемости, сделал большой материал на эту тему, максимально нагрузив Lada Granta и Citroen C5.

Вот краткое резюме:

Загруженный автомобиль (любой) заметно хуже разгоняется и еще хуже тормозит. Например, даже у испытателей груженая Lada Granta при торможении со 100 км/ч проиграла самой себе, незагруженной, 4,5 метра! У обычного неподготовленного водителя результат будет еще хуже.

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Citroen же удивил наших испытателей совсем небольшим отставанием от показателя без нагрузки. «Француз» вооружен умной подвеской «Гидроактив», которая компенсирует изменения в распределении масс. И на переставке Citroen выступил достойно (по сравнению с Грантой). Примерно так же работают и активные пневмоподвески. Вот вам еще один аргумент в их пользу, кроме комфорта: безопасность.

А вывод? Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его поведение, особенно в критических ситуациях .

Как подготовить автомобиль к езде с полной нагрузкой?

Понятно, что это знание не убережет от необходимости как-нибудь снова нагрузить автомобиль по полной. И что тогда делать? Все просто — следует учесть три момента:

Давление в шинах. Посмотреть в дверной проем или на тыльную сторону крышки лючка топливного бака. Там должна быть табличка с рекомендованным давлением в шинах для разных условий эксплуатации (в том числе под нагрузкой). Довести до требуемого.

Управляемость. Не радоваться «легкому» рулю. Он сигнализирует, что управляемые колеса (они же и ведущие на многих современных автомобилях) разгрузились. Значит, автомобиль будет реагировать на ваши команды вяло, с задержками.

Дистанция. Помните о правиле трех секунд? Забудьте. Новое правило: чем впередиидущий автомобиль дальше — тем лучше. Да, перед вами будут влезать торопливые. Запаситесь терпением.

Если вдруг нет таблички с рекомендованным давлением в шинах — прибавьте 0,2 — 0,4 бара к обычному для поездки на груженом автомобиле. Так меньше шансов пробить шину или повредить кромку колесного диска.

Ведите автомобиль предельно плавно — как зимой. Контролируйте обстановку, тормозите заранее.

Что может произойти?

Магистраль. Ваша задача — поддерживать скорость потока. И предусматривать все торможения. Вам придется гасить большую скорость, не забывайте. Благо, у современных автомобилей разница при торможении в груженом и порожнем состояниях невелика. И все равно она есть.

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И смотрите на неровности (они бывают даже на магистралях). Притормаживайте перед ними. Помните, что подвеска рассчитана на то, чтобы погасить колебания допустимой массы. А если эта масса больше, да еще и ход подвески практически полностью выбран? Такому автомобилю достаточно нескольких волнообразных неровностей на асфальте, чтобы водитель напрочь потерял контроль.

В поворотах. Сочувствую, если вам придется забираться при полной нагрузке на горный перевал. Или спускаться с него. «Ввинчиваться» в повороты даже не пытайтесь: от вас требуются аккуратность и концентрация. У автомобиля разгружена передняя ось, на руль он реагирует вяло. Заранее выбирайте траекторию движения (плавную дугу).

На щебенке, гравии, грунте. Во-первых, у грунтовых дорог верхний слой нестабилен, в отличие от твердых дорог. То есть тот же гравий движется под колесами. Так что автомобиль управляется заметно хуже, чем на асфальте. Тем более — груженый. Удвойте бдительность и уполовиньте скорость по сравнению с обычной. Второй момент — то, что грунтовые дороги обычно не такие ровные, как асфальтовые. А подвеска на груженой машине быстрее «замыкается» — ее может «пробить».

Перегруз в совокупности с «пробоем» подвески на неровности способны привести к ремонту подвески (замены амортизаторов и/или пружин). А запчасти нынче дорогие!

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Обгоны. Постарайтесь, чтобы их было минимум (на любой дороге). Если необходимо обгонять, готовьте пониженную передачу и выбирайте длинный «коридор» для обгона — на прямой или под горку. Обгонять в гору на груженой машине нельзя! Чувствуете, что машина «не тянет» — не упирайтесь, снова занимайте место за тем, кого пытались обогнать. Потом попробуете еще раз при более благоприятных условиях. Или просто успокойтесь. Ну подумаешь, приедете в пункт назначения на 10–15 минут позже! Зато безопасно…

Мнение эксперта

Сергей Воскресенский, редактор отдела испытаний журнала «За рулем» с 1999 по 2014 годы:

— Самое коварное в том, что перегруженная машина, как правило, способна ехать быстро, а вот управляться и тормозить будет так себе.

Важно помнить

Перегруз на легковых автомобилях (в отличие от грузовых) никто не контролирует, хотя и он может быть опасен. Это обязанность самих водителей.

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