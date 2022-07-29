Триммеры
Это самый очевидный и потому популярный выбор. Разнообразие триммеров впечатляет. Есть аккумуляторные модели, электрические проводные и бензиновые. Большинство триммеров поддерживают разную оснастку — и головки с леской, и ножи. Леска не боится камней и прочих препятствий в траве, а нож позволит срезать высокий бурьян и даже побеги деревьев и кустов. Как видите, инструмент универсальный и подходит для любых участков.
Но он не лишен недостатков.
- Во-первых, косильщик несет триммер на себе на ремне или просто держит в руках, а это от 2–3 до 8 и даже более килограммов. Долго размахивать таким устройством влево-вправо сможет не каждый.
- Во-вторых, косильщику потребуется специальный защитный костюм (или одежда, которую не жалко), а также защитная маска. Во время работы ошметки травы, шишки, камни и другие посторонние предметы будут разлетаться во все стороны.
- В-третьих, постричь траву идеально ровно не получится. Так или иначе, головка с леской или нож будут наклоняться и срезать где-то больше, а где-то меньше. Для создания классического «английского» газона триммер не подойдет. Да и разбросанная трава, если ее не убрать, будет мешать расти новым побегам и не даст загущаться газонной траве.
Чем больше ваш участок и чем реже у вас получается стричь траву, тем мощнее должен быть триммер. Если выбрать модель с верхним расположением двигателя (на противоположном от головки конце штанги), то косить можно будет и в дождь. Но при этом лучше выбирать те триммеры, у которых штанга прямая, а не изогнутая к нижнему концу, — в этом случае крутящий момент передается от двигателя к головке не с помощью троса, а через жесткий вал. Это надежнее. Что касается диаметра головки, то чем он больше, тем быстрее вы скосите траву, но меньший диаметр позволяет работать в узких и труднодоступных местах.
На основании отзывов владельцев «За рулем» подготовил рейтинги незаменимых помощников садовода и дачника.
Топ-5 лучших аккумуляторных триммеров
- Makita DUR181RF
- Ryobi OLT 1832
- Bosch EasyGrassCut 18–26 (0.600.8C1.C00)
- Greenworks 1301507 G-MAX 40V GD40BC
- Huter GET-18-2Li
Топ-5 лучших электрических проводных триммеров
- Patriot PT 500
- Denzel TE-1200 (96611)
- Bosch EasyGrassCut 26
- Monferme 21327M
- Daewoo Power Products DABC 1400E
Топ-5 лучших бензиновых триммеров
- Patriot PT 553 (1+1)
- Stihl FS 55
- Makita EM2500U
- Echo GT-22GES
- Champion T433–2