При выборе между триммером, газоно- или сенокосилками важно учитывать, какой у вас участок. А главное — представлять желаемый результат.

Триммеры

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Это самый очевидный и потому популярный выбор. Разнообразие триммеров впечатляет. Есть аккумуляторные модели, электрические проводные и бензиновые. Большинство триммеров поддерживают разную оснастку — и головки с леской, и ножи. Леска не боится камней и прочих препятствий в траве, а нож позволит срезать высокий бурьян и даже побеги деревьев и кустов. Как видите, инструмент универсальный и подходит для любых участков.

Но он не лишен недостатков.

Во-первых, косильщик несет триммер на себе на ремне или просто держит в руках, а это от 2–3 до 8 и даже более килограммов. Долго размахивать таким устройством влево-вправо сможет не каждый.

косильщик несет триммер на себе на ремне или просто держит в руках, а это от 2–3 до 8 и даже более килограммов. Долго размахивать таким устройством влево-вправо сможет не каждый. Во-вторых, косильщику потребуется специальный защитный костюм (или одежда, которую не жалко), а также защитная маска. Во время работы ошметки травы, шишки, камни и другие посторонние предметы будут разлетаться во все стороны.

косильщику потребуется специальный защитный костюм (или одежда, которую не жалко), а также защитная маска. Во время работы ошметки травы, шишки, камни и другие посторонние предметы будут разлетаться во все стороны. В-третьих, постричь траву идеально ровно не получится. Так или иначе, головка с леской или нож будут наклоняться и срезать где-то больше, а где-то меньше. Для создания классического «английского» газона триммер не подойдет. Да и разбросанная трава, если ее не убрать, будет мешать расти новым побегам и не даст загущаться газонной траве.

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Чем больше ваш участок и чем реже у вас получается стричь траву, тем мощнее должен быть триммер. Если выбрать модель с верхним расположением двигателя (на противоположном от головки конце штанги), то косить можно будет и в дождь. Но при этом лучше выбирать те триммеры, у которых штанга прямая, а не изогнутая к нижнему концу, — в этом случае крутящий момент передается от двигателя к головке не с помощью троса, а через жесткий вал. Это надежнее. Что касается диаметра головки, то чем он больше, тем быстрее вы скосите траву, но меньший диаметр позволяет работать в узких и труднодоступных местах.

На основании отзывов владельцев «За рулем» подготовил рейтинги незаменимых помощников садовода и дачника.

Топ-5 лучших аккумуляторных триммеров

Makita DUR181RF

Ryobi OLT 1832

Bosch EasyGrassCut 18–26 (0.600.8C1.C00)

Greenworks 1301507 G-MAX 40V GD40BC

Huter GET-18-2Li

Топ-5 лучших электрических проводных триммеров

Patriot PT 500

Denzel TE-1200 (96611)

Bosch EasyGrassCut 26

Monferme 21327M

Daewoo Power Products DABC 1400E

Топ-5 лучших бензиновых триммеров

Patriot PT 553 (1+1)

Stihl FS 55

Makita EM2500U

Echo GT-22GES

Champion T433–2