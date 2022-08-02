Названы самые частые причины аварий и самые опасные нарушения

Темное время суток требует максимальной осторожности. Ночью и в сумерки произошла треть всех ДТП, а погибших в них — почти половина от общего числа (45,9%).

Статистика ГИБДД показывает, что в России стали чаще нарушать ПДД, реже попадать в аварии и активнее уплачивать штрафы.

Материалы по теме В России запатентовали навороченную мигалку ГИБДД

В 2021 году количество ДТП снизилось на 3,1% (133 331). За год на российских дорогах погибли 14 874 человек, и это меньше, чем было годом ранее, на 5,8%. Раненых в ДТП стало меньше на 4,2% (167 856).

Возбудили 182,9 млн (+9,4%) дел об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Из них 160,8 млн нарушений (88%) зафиксировали камеры, а 22,1 млн (12%) — сотрудники полиции.

Число устройств фотовидеофиксации на дорогах за год выросло примерно на 10% — по всей стране их теперь около 23 тысяч, а будет еще больше.

Нарушений стало больше, аварий — меньше.

Поступления от уплаченных штрафов тоже выросли: с 71,9 млрд рублей в 2020 году до 84,7 млрд рублей в 2021‑м.

Нельзя утверждать, что аварийность снизилась только благодаря эффективному выявлению нарушений и высокой бдительности ГИБДД. Попутно улучшалось качество многих дорог и их инфраструктура. А с населением вели обширную разъяснительную работу — о важности выполнения ПДД. Всё вместе дает положительную динамику девятый год подряд.

Причина ДТП Число ДТП Число погибших Тяжесть последствий* Нарушение правил проезда перекрестков 22 640 911 2,7 Несоответствие скорости конкретным условиям 20 877 3051 10,3 Нарушение правил расположения на проезжей части 15 639 2200 9,9 Неправильный выбор дистанции 13 810 833 4,4 Нарушение правил проезда перехода 11 875 558 4,4 Выезд на полосу встречного движения 11 744 3738 15,6

* Число погибших в расчете на 100 пострадавших (суммарное число погибших и раненых).

Материалы по теме Как безопасно проехать ж/д переезд — пошаговая инструкция для водителей

Еще более опасны нарушения правил проезда ж/д переездов (тяжесть последствий — 32,3), стоянка на дороге или обочине без освещения (18,4), нарушения правил буксировки (16,7).





Темное время суток требует максимальной осторожности. Ночью и в сумерки произошла треть всех ДТП, а погибших в них — почти половина от общего числа (45,9%).

Что с машинами

Материалы по теме Почему смертность на дорогах РФ падает, а в США — растет

Технические неисправности установлены в 7616 ДТП, в которых погибли 1226 человек и 10 367 получили ранения. Надо уточнить, что неисправности вовсе не обязательно были причинами этих ДТП — инспекторы просто констатировали их на разбитых машинах. То есть технически неисправным (например, с глубокой тонировкой или разношинницей) может быть автомобиль не виновника, а потерпевшего.

Незарегистрированные конструктивные изменения 27,1%

Шины разных размеров и с разными рисунками на одной оси 18,5%

Тонировка не по нормативам 12,5%

Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели ТС 10,8%

Неисправность световых приборов 9,9%

Износ рисунка протектора 7,7%

Шины имеют внешние повреждения 3,4%

Нет предусмотренных конструкцией ремней безопасности 1,9%

Ремни безопасности ­неработоспособны 1,7%

Неисправность тормозной системы 1,2%

Что с дорогами

Недостатки содержания дорог как сопутствующий фактор зафиксированы на местах 4645 ДТП.

Отсутствие или плохая различимость разметки 30%

Недостатки зимнего содержания 22%

Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах 9%

Неудовлетворительное состояние обочин 6%

Отсутствие освещения 6%

Прочие недостатки 27%

«За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен.

Фото: Александр Манзюк/ТАСС