Названы самые частые причины аварий и самые опасные нарушения

Статистика ГИБДД показывает, что в России стали чаще нарушать ПДД, реже попадать в аварии и активнее уплачивать штрафы.
В 2021 году количество ДТП снизилось на 3,1% (133 331). За год на российских дорогах погибли 14 874 человек, и это меньше, чем было годом ранее, на 5,8%. Раненых в ДТП стало меньше на 4,2% (167 856).
Возбудили 182,9 млн (+9,4%) дел об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Из них 160,8 млн нарушений (88%) зафиксировали камеры, а 22,1 млн (12%) — сотрудники полиции.
Число устройств фотовидеофиксации на дорогах за год выросло примерно на 10% — по всей стране их теперь около 23 тысяч, а будет еще больше.
Нарушений стало больше, аварий — меньше.
Поступления от уплаченных штрафов тоже выросли: с 71,9 млрд рублей в 2020 году до 84,7 млрд рублей в 2021‑м.
Нельзя утверждать, что аварийность снизилась только благодаря эффективному выявлению нарушений и высокой бдительности ГИБДД. Попутно улучшалось качество многих дорог и их инфраструктура. А с населением вели обширную разъяснительную работу — о важности выполнения ПДД. Всё вместе дает положительную динамику девятый год подряд.
|
Причина ДТП
|
Число ДТП
|
Число погибших
|
Тяжесть последствий*
|
Нарушение правил проезда перекрестков
|
22 640
|
911
|
2,7
|
Несоответствие скорости конкретным условиям
|
20 877
|
3051
|
10,3
|
Нарушение правил расположения на проезжей части
|
15 639
|
2200
|
9,9
|
Неправильный выбор дистанции
|
13 810
|
833
|
4,4
|
Нарушение правил проезда перехода
|
11 875
|
558
|
4,4
|
Выезд на полосу встречного движения
|
11 744
|
3738
|
15,6
* Число погибших в расчете на 100 пострадавших (суммарное число погибших и раненых).
Еще более опасны нарушения правил проезда ж/д переездов (тяжесть последствий — 32,3), стоянка на дороге или обочине без освещения (18,4), нарушения правил буксировки (16,7).
Темное время суток требует максимальной осторожности. Ночью и в сумерки произошла треть всех ДТП, а погибших в них — почти половина от общего числа (45,9%).
Что с машинами
Технические неисправности установлены в 7616 ДТП, в которых погибли 1226 человек и 10 367 получили ранения. Надо уточнить, что неисправности вовсе не обязательно были причинами этих ДТП — инспекторы просто констатировали их на разбитых машинах. То есть технически неисправным (например, с глубокой тонировкой или разношинницей) может быть автомобиль не виновника, а потерпевшего.
- Незарегистрированные конструктивные изменения 27,1%
- Шины разных размеров и с разными рисунками на одной оси 18,5%
- Тонировка не по нормативам 12,5%
- Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели ТС 10,8%
- Неисправность световых приборов 9,9%
- Износ рисунка протектора 7,7%
- Шины имеют внешние повреждения 3,4%
- Нет предусмотренных конструкцией ремней безопасности 1,9%
- Ремни безопасности неработоспособны 1,7%
- Неисправность тормозной системы 1,2%
Что с дорогами
Недостатки содержания дорог как сопутствующий фактор зафиксированы на местах 4645 ДТП.
- Отсутствие или плохая различимость разметки 30%
- Недостатки зимнего содержания 22%
- Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах 9%
- Неудовлетворительное состояние обочин 6%
- Отсутствие освещения 6%
- Прочие недостатки 27%
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Фото: Александр Манзюк/ТАСС