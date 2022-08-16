Зарядка лучше, чем заправка! 6 + веских аргументов

Во-первых, она бесплатна для владельца — так же как и парковка. А еще владельцы электрокаров не платят транспортный налог.

О развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры в столице рассказывает

Сколько в Москве зарядных станций для электромобилей?

В рамках проекта «Энергия Москвы» зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) нового формата устанавливаются по всему городу.

Сейчас в столице работает уже 117 новых ЭЗС, которые одновременно могут заряжать 181 машину. Еще несколько десятков станций подключатся в скором времени. Все новые зарядки — с разъемами европейского и американского типа, чтобы на них можно было подзарядить любой электромобиль.

По какому принципу выбираются места для размещения зарядных станций?

Мы заранее учитываем локации новой застройки и объектов благоустройства, где закладываем зарядную инфраструктуру еще на этапе проектирования, чтобы после завершения работ по благоустройству осталось только поставить ЭЗС. Большинство зарядок появляются в местах, где люди чаще всего проводят время: возле торговых и бизнес-центров, у продуктовых магазинов и кафе, возле жилых домов.

Чтобы городская ЭЗС появилась рядом с вашим домом или офисом, пишите на электронную почту [email protected] Каждая заявка рассматривается, и ваши пожелания будут учтены при планировании сети — конечно, если есть возможность технологического присоединения.

Какие бывают зарядные станции?

«Энергия Москвы» — это зарядки мощностью 22 кВт и 50 кВт на разъем. Недавно совместно с «Росатомом» протестированы станции повышенной мощности, на 60 кВт. Вскоре такие тоже появятся в городе. «Росатом»- один из операторов проекта «Энергия Москвы», вместе мы тестируем зарядные станции и испытываем их в разных условиях.

В рамках проекта планируем и дальше увеличивать мощность: прогресс идет, емкость батарей растет, и мы стараемся обеспечить запас на будущее, чтобы не пришлось через год-два новые станции утилизировать и заменять более мощными .

По просьбам пользователей увеличим длину кабеля станции — сейчас тестируем варианты в 4,5 и 5 метров.

Оборудуем в городе специальные точки для подзарядки электротранспорта — электрохабы. Например, электрохаб с «быстрыми» и «медленными» зарядными станциями уже есть на Киевской. Здесь можно одновременно зарядить 7 машин, а поблизости размещается стоянка с зарядными станциями для электробусов.

Как подзарядить автомобиль?

Чтобы подключиться к любой из наших станций, нужно скачать приложение «Московский транспорт», выбрать удобную ЭЗС на карте и приехать. Кстати, в приложении есть функция бронирования — чтобы не стоять в очереди, вы можете забронировать нужную ЭЗС и приехать в течение 5 минут.

Автомобили с ДВС не мешают?

Рядом с зарядными станциями мы оборудуем специальные места для подзарядки электромобилей. Парковаться машинам с двигателем внутреннего сгорания на таких местах запрещено. Об этом водителей оповещает специальная комбинация знаков. Иначе — штраф и эвакуация.

Какие льготы для владельцев электромобилей?

В Москве ездить на электрокаре выгодно: каждый пользователь электромобиля может подзарядить свою машину от городской ЭЗС абсолютно бесплатно, стоянка на уличных городских парковках в Москве для электромобилей также бесплатна, а еще владельцы электрокаров не платят транспортный налог.

Сколько электромобилей в Москве?

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 году рынок новых электромобилей увеличился в три раза по сравнению с 2020 годом. А за первое полугодие 2022 года в Москве купили 491 новый электрокар. Это 38% от общих продаж в РФ. Сейчас в Москве порядка 3000 электромобилей.

За 7 месяцев 2022-го на станциях «Энергии Москвы» зарядились более 33 тысячи раз — это в 6 раз больше, чем за весь 2021 год. В среднем за сутки на всех ЭЗС подзаряжаются около 146 раз.

В 2022 году, согласно прогнозам Bloomberg, мировой парк электромобилей и подзаряжаемых гибридов достигнет 20 млн единиц. За 6 лет показатели увеличились примерно в 20 раз. К 2025 году число электромобилей вырастет до 70 млн.

Хватит ли мощностей, чтобы пересадить на электромобили всех желающих?



Выработка электроэнергии стабильно растет. Согласно данным электросетевых организаций, в Москве мощности достаточно.

В рамках проекта мы поддерживаем автопроизводителей, которые к нам обращаются. Например, перед поставкой на рынок компания поставляет нам авто на тест. Мы проверяем, всё ли работает, легко ли новые модели подключаются к городским зарядным станциям. Такое сотрудничество выгодно не только для бизнеса. Когда люди видят, что с подзарядкой не будет проблем, им проще принять решение о переходе на электрокары.



«Зеленым» становится городской общественный транспорт: дизельные автобусы активно заменяются на экологически чистые электробусы. А ещё Москва — один из мировых лидеров по количеству автомобилей такси и каршеринга. По поручению Мэра Москвы С.С. Собянина мы поддерживаем использование электромобилей — выплачиваем компаниям субсидии при приобретении электрокаров. Благодаря поддержке города электромобили уже появились в сервисах каршеринга и такси.

Фото: Дептранс Москвы