7 толковых способов сэкономить на топливе по дороге с юга

За несколько тысяч километров пути можно сберечь не одну тысячу рублей.

Совет №1. Не гоните

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В Сети пишут, что если ехать со скоростью более 80–90 км/ч, то расход топлива будет расти в «гелиометрической прогрессии».

Дело в том, что «гелиометрия» относится к так называемому новоязу. В интернете сейчас много псевдонаучных терминов, а этот как раз созвучен и с экономией, и с солнцем.

В теплое время года расход горючего всегда ниже, чем зимой, поскольку не нужно прогревать двигатель и буксовать по сугробам. Однако и летом хочется сэкономить на заправке, поэтому лучше придерживаться рекомендованного скоростного режима.

Оптимальным расход топлива у современных автомобилей будет при скорости 90–100 км/ч.

Совет №2. Топливо

Считается, что в жару вместо 95-го бензина можно спокойно заправляться 92-м. В свою очередь, автоэксперты рекомендуют летом заливать высокооктановый 98-й, и они будут правы. Дело в том, что этот бензин способствует снижению детонации.

Возникает закономерный вопрос: а где же экономия? Скорее всего здесь можно говорить об отложенный экономии. Срок службы двигателя продлевается, и тратиться на ремонт придется не так скоро.

И еще о горючем. Поиски АЗС с самой низкой стоимостью бензина могут привести к утрате гарантии на двигатель. В случае его поломки дилер первым делом проводит экспертизу топлива. И результат проверки может оказаться не в ваших интересах, если в баке обнаружится низкокачественное горючее.

Совет №3. Колеса

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Если вы не практикуете езду по болотистой местности, то можете на пару десятых увеличить в шинах давление. Литрами экономить не будете, но на пару процентов можете рассчитывать.

Совет №4. Окна, кондиционер и время поездки

Только помните, что перекачанные шины ведут себя хуже в экстренной ситуации. К примеру, занос может начаться чуть раньше, а развиваться стремительнее, чем при рекомендованном давлении.

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Конечно, хорошо в жару ехать с открытыми форточками или включенным кондиционером. Однако с экономией на горючем это все не имеет ничего общего.

Чтобы сократить расход топлива, желательно выключать климат-контроль и закрывать окна, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Компрессор кондиционера не будет отбирать мощность у двигателя, а прикрытые окна не ухудшат аэродинамику.

Ну а чтобы было комфортно, лучше всего выбирать время для поездок, когда жара идет на спад. К примеру, ночью нет пробок и расход топлива будет меньше. Недаром дачники стараются ездить рано утром или ближе к ночи.

Продолжение — на следующей странице.