Эксперт «За рулем» объяснил, что нужно сделать с автомобилем перед дальней дорогой, чтобы не испортить отпуск.

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Такая скрупулезная проверка, какую машине устраивали раньше, сейчас уже не требуется. Автомобили стали надежнее. Запчасти найти проще. Да и сервисных мастерских теперь намного больше.

Но остались моменты, на которые по-прежнему надо обратить внимание. Вам предстоит движение по скоростным магистралям, горным дорогам, в жарком климате. Нагрузка на водителя и автомобиль в таких режимах возрастает. А где тонко, там и рвется.

Потому хотя бы беглый взгляд на автомобиль нужно бросить.

Колеса и шины

Их надо осмотреть тщательно и в первую очередь. Торчащие из протектора саморезы и осколки стекла удалить самостоятельно или обратиться в шиномонтаж. Если есть повреждения — отремонтировать!

Остаточная высота протектора должна превышать 1,6 мм. На боковинах шин не должно быть грыж, которые свидетельствуют о разрушении корда.

Проверьте диски — нет ли на них следов от недавно потерянных балансировочных грузов. И наконец — все ли болты или гайки крепления колес к ступицам на месте.

И обязательно проверьте давление в шинах. От этого зависит их износ, расход топлива и, конечно же, безопасность.

Тормозные колодки

Проконтролируйте остаточную толщину накладок. Если износ значительный, лучше поставить новые, чтобы не оказаться в незнакомых местах с неисправными тормозами.

Особенно, если у вас редкая модель автомобиля, на которую колодки не купить в первом попавшемся магазине. Или если не сможете заменить колодки сами.

Проверка на герметичность

Обратите внимание, нет ли капель под стоящим автомобилем. Подтекающие моторное и трансмиссионное масла, антифриз, жидкость ГУР, тормозуха могут отменить вашу поездку. Единственное, что может капать из автомобиля, — конденсат из системы кондиционирования.

Внимание к радиаторам

Осмотрите, а лучше профилактически промойте радиатор двигателя, теплообменник кондиционера и автоматической коробки передач либо вариатора, чтобы не перегреть агрегаты в жару на трудных участках дорог.

Сильно загрязненный радиатор лучше снять с автомобиля. Промывать его нужно водой под слабым напором до тех пор, пока из сот не выйдет вся грязь.

Соблюдайте регламент

Проверьте, не близится ли замена моторного масла по пробегу. Накатав лишние 3–5 тысяч километров при больших нагрузках на старом масле, можно нанести двигателю большой ущерб. Лучше не экономьте и замените масло чуть раньше.

Содержимое багажника

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Проверьте наличие обязательных аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Советую добавить надежный буксирный трос и проверить запаску, домкрат и баллонник и ключ от секреток для колес (если установлены). Если двигатель сжигает моторное масло, обязательно возьмите запас — с расчетом на то, что на больших скоростях расход может еще сильнее вырасти.

Уделите автомобилю немного времени, и он вас не подведет!

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Фото: depositphotos и «За рулем»