8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии

Стандартный перечень — аптечка, знак аварийной остановки и литрушка моторного масла — наверняка, помнят даже те, кто никуда не ездил. Но есть и «нестандартный» набор, который обычно куда более востребован.

Наличные деньги

Сейчас многие отказываются от наличности в пользу банковских карт. В дороге такая привычка может подвести в самый неподходящий момент.

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Казалось бы, банковская карта плюс смартфон — что еще нужно для оплаты чего угодно и где угодно? Однако же в путешествии все не так однозначно. Купить фруктов на провинциальном рынке, расплатиться с шиномонтажником в глубинке, покататься на катере по Неве или Волге — во всех этих случаях банковской карточке могут не обрадоваться.

Встречаются приставучие попрошайки, от которых проще отделаться бумажкой, не подвергая риску ни себя, ни автомобиль. А бывают и форс-мажорные ситуации: отключили электричество, нет интернета. И банкоматы встречаются не на каждом километре. Поэтому запас наличных в путешествии необходим.

Если по пути следования находятся многочисленные пункты оплаты, то сэкономить время поможет транспондер. На финансовую экономию при этом рассчитывать не стоит.

Теплая одежда

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Известный афоризм: готовясь к путешествию, выложите всю одежду и деньги. После чего возьмите с собой половину одежды и вдвое больше денег. Все верно, но настоятельно советую даже в летнюю жару бросить в багажник теплую куртку.

Прекрасно помню, как, приехав летом в Питер, где стояла жара под 30 градусов, с изумлением узнал, что еще вчера здесь прошел ледяной дождь. Да и ночью в некоторых районах часто бывает прохладно.

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Зарядник для телефона

Без смартфона мы шаг не можем сделать. А вот про зарядное устройство порой забываем. Между тем его необходимо иметь в машине — опять-таки на крайний случай. Вдали от цивилизации вам срочно понадобится помощь, а смартфон как назло разрядился… Кстати, в такой ситуации может выручить и пауэр-банк. Только не забудьте его предварительно зарядить!

Светоотражающие жилеты

Это необходимые атрибуты для водителя и пассажиров. Пункт 2.3.4 ПДД обязывает в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости надевать светоотражающий жилет только водителя. Но лучше положить в бардачок хотя бы еще один (а лучше пару) — вдруг понадобится помощник при замене пробитого колеса или при ремонте.

Огнетушитель возят не для инспектора, а для своей безопасности. Именно поэтому он обязан быть исправен!

Канистра с топливом

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От подобных советов обычно отмахиваются: мол, заправки на каждом шагу! Поверьте, даже в таком цивилизованном месте, как платная трасса М11 между Москвой и Питером, АЗС практически нет. А расход топлива при скорости 150 км/ч (здесь так ездят!) возрастает так, что до очередной АЗС можно и не доехать.

В общем, возите с собой хотя бы пятилитровую канистру, причем предназначенную именно для топлива. Канистра для воды категорически не подходит: она пропускает пары бензина и может даже раствориться через пару суток.

Бутылка воды

Вымыть руки, умыться в жару, долить при необходимости в бачок стеклоомывателя (а то и в расширительный бачок), вымыть стекло и фары — вода необходима. Только помните, что вода в пластиковой таре долго храниться не может. Был неприятно удивлен, когда обнаружил, что бутылочка, оставленная на неделю в машине, позеленела около донышка. Пришлось помыть ветровое стекло — не выливать же!

Нестандартный ремкомплект

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Речь о большом куске полиэтиленовой пленки. Скорее всего, он и не пригодится, но… Например, под дождем вам придется вытаскивать из багажника весь скарб, чтобы добраться до запаски или домкрата. Не на землю же все это класть?

Или вам разбили стекло из-за забытой в салоне зажигалки или мелких денег. Зияющий проем придется оперативно чем-то закрыть. Кстати, для этого понадобится скотч или изолента.

Если у вас есть коптер — берите! Такой кадр столетнего моста через речку Ярынью без него не сделать.

Бинокль

Ну, мы же путешествуем! Бинокль пригодится не только за городом, но и в мегаполисах. К примеру, в Москве он поможет вам убедиться, что флюгер на Благовещенской башне Кремля действительно содержит веточку вербы. А близ Питера вам, возможно, захочется увидеть купол Исакия откуда-то с Финского залива.

И еще!

«Запиши всё, что может понадобиться. Потом просмотри — и зачеркни всё, без чего можно обойтись.» Это совет от автора романа «Трое в лодке, не считая собаки», Джерома К. Джерома.

Мудрый совет! Пожалуй, стоит прислушаться.

Счастливой поездки!

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