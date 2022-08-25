8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — журнал За рулем

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии

Стандартный перечень — аптечка, знак аварийной остановки и литрушка моторного масла — наверняка, помнят даже те, кто никуда не ездил. Но есть и «нестандартный» набор, который обычно куда более востребован.

Наличные деньги

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествииСейчас многие отказываются от наличности в пользу банковских карт. В дороге такая привычка может подвести в самый неподходящий момент.
Сейчас многие отказываются от наличности в пользу банковских карт. В дороге такая привычка может подвести в самый неподходящий момент.

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Казалось бы, банковская карта плюс смартфон — что еще нужно для оплаты чего угодно и где угодно? Однако же в путешествии все не так однозначно. Купить фруктов на провинциальном рынке, расплатиться с шиномонтажником в глубинке, покататься на катере по Неве или Волге — во всех этих случаях банковской карточке могут не обрадоваться.

Встречаются приставучие попрошайки, от которых проще отделаться бумажкой, не подвергая риску ни себя, ни автомобиль. А бывают и форс-мажорные ситуации: отключили электричество, нет интернета. И банкоматы встречаются не на каждом километре. Поэтому запас наличных в путешествии необходим.

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествииЕсли по пути следования находятся многочисленные пункты оплаты, то сэкономить время поможет транспондер. На финансовую экономию при этом рассчитывать не стоит.
Если по пути следования находятся многочисленные пункты оплаты, то сэкономить время поможет транспондер. На финансовую экономию при этом рассчитывать не стоит.

Теплая одежда

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Известный афоризм: готовясь к путешествию, выложите всю одежду и деньги. После чего возьмите с собой половину одежды и вдвое больше денег. Все верно, но настоятельно советую даже в летнюю жару бросить в багажник теплую куртку.

Прекрасно помню, как, приехав летом в Питер, где стояла жара под 30 градусов, с изумлением узнал, что еще вчера здесь прошел ледяной дождь. Да и ночью в некоторых районах часто бывает прохладно.

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествииБывалые путешественники не поедут за город за 500 км от дома без сапог! У вас есть сапоги?
Бывалые путешественники не поедут за город за 500 км от дома без сапог! У вас есть сапоги?

Зарядник для телефона

Без смартфона мы шаг не можем сделать. А вот про зарядное устройство порой забываем. Между тем его необходимо иметь в машине — опять-таки на крайний случай. Вдали от цивилизации вам срочно понадобится помощь, а смартфон как назло разрядился… Кстати, в такой ситуации может выручить и пауэр-банк. Только не забудьте его предварительно зарядить!

Светоотражающие жилеты

Это необходимые атрибуты для водителя и пассажиров. Пункт 2.3.4 ПДД обязывает в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости надевать светоотражающий жилет только водителя. Но лучше положить в бардачок хотя бы еще один (а лучше пару) — вдруг понадобится помощник при замене пробитого колеса или при ремонте.

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествииОгнетушитель возят не для инспектора, а для своей безопасности. Именно поэтому он обязан быть исправен!
Огнетушитель возят не для инспектора, а для своей безопасности. Именно поэтому он обязан быть исправен!

Канистра с топливом

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От подобных советов обычно отмахиваются: мол, заправки на каждом шагу! Поверьте, даже в таком цивилизованном месте, как платная трасса М11 между Москвой и Питером, АЗС практически нет. А расход топлива при скорости 150 км/ч (здесь так ездят!) возрастает так, что до очередной АЗС можно и не доехать.

В общем, возите с собой хотя бы пятилитровую канистру, причем предназначенную именно для топлива. Канистра для воды категорически не подходит: она пропускает пары бензина и может даже раствориться через пару суток.

Бутылка воды

Вымыть руки, умыться в жару, долить при необходимости в бачок стеклоомывателя (а то и в расширительный бачок), вымыть стекло и фары — вода необходима. Только помните, что вода в пластиковой таре долго храниться не может. Был неприятно удивлен, когда обнаружил, что бутылочка, оставленная на неделю в машине, позеленела около донышка. Пришлось помыть ветровое стекло — не выливать же!

Нестандартный ремкомплект

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Речь о большом куске полиэтиленовой пленки. Скорее всего, он и не пригодится, но… Например, под дождем вам придется вытаскивать из багажника весь скарб, чтобы добраться до запаски или домкрата. Не на землю же все это класть?

Или вам разбили стекло из-за забытой в салоне зажигалки или мелких денег. Зияющий проем придется оперативно чем-то закрыть. Кстати, для этого понадобится скотч или изолента.

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествииЕсли у вас есть коптер — берите! Такой кадр столетнего моста через речку Ярынью без него не сделать.
Если у вас есть коптер — берите! Такой кадр столетнего моста через речку Ярынью без него не сделать.

Бинокль

Ну, мы же путешествуем! Бинокль пригодится не только за городом, но и в мегаполисах. К примеру, в Москве он поможет вам убедиться, что флюгер на Благовещенской башне Кремля действительно содержит веточку вербы. А близ Питера вам, возможно, захочется увидеть купол Исакия откуда-то с Финского залива.

И еще!

«Запиши всё, что может понадобиться. Потом просмотри — и зачеркни всё, без чего можно обойтись.» Это совет от автора романа «Трое в лодке, не считая собаки», Джерома К. Джерома.

Мудрый совет! Пожалуй, стоит прислушаться.

Счастливой поездки!

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8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии

Стандартный перечень — аптечка, знак аварийной остановки и литрушка моторного масла — наверняка, помнят даже те, кто никуда не ездил. Но есть и «нестандартный» набор, который обычно куда более востребован.

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557328+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557348+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557368+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557378+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557388+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии
8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии

Стандартный перечень — аптечка, знак аварийной остановки и литрушка моторного масла — наверняка, помнят даже те, кто никуда не ездил. Но есть и «нестандартный» набор, который обычно куда более востребован.

8+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557328+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557368+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557378+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557388+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии — фото 13557348+ вещей, которые (точно!) выручат в автопутешествии
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