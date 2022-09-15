Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» - подробности и первый тест-драйв

УАЗ Профи-EVM Pro создан компанией «Электромобили Мануфэкчуринг рус». И это не ездовой макет, а почти серийный автомобиль.

Двигатель и электроника — наши

В конце 2022 года производство электрических УАЗиков будет налажено на территории «Технополиса» в Москве (бывшая территория АЗЛК). В год планируется выпускать до 1000 автомобилей.

На сборку из Ульяновска приходит голое шасси, без двигателя и навесных агрегатов. На него монтируется электрическая часть. Все компоненты отечественные, только ячейки батареи поставляются из Китая.

Каждая ячейка хранит примерно 750 Вт.ч электричества. Общая емкость батареи — 90 кВт.ч. Этого должно хватать на 300 км. Электродвигатель разработан и собирается в России. Синхронный электромотор выдает крутящий момент до 300 Н.м.

Снаружи тяжело распознать, что под кузовом Профи скрывается электрическая начинка.

Расположили его на подрамнике, который устанавливается на штатные места крепления двигателя. Там же находятся электронные блоки: преобразования напряжения, коммутации и управления двигателем. Электродвигатель стыкуется со штатной китайской коробкой передач, зафиксированной на второй передаче. Так ресурс будет наибольшим.

Под капотом установлен электромотор, а над ним — электронные блоки.

И все равно в таком режиме коробка не протянет больше 100 тысяч км. Сейчас работают над тем, как установить двигатель в едином блоке с задним редуктором. Тогда можно будет избавиться от коробки передач и кардана. Это не только повысит ресурс, но и снизит массу автомобиля.

Для зарядки предназначены разъемы двух типов — CHAdeMO и GB/T. Батарея расположена на раме между лонжеронами. Погрузочная высота по сравнению с бензиновой машиной не изменилась.

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