Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — журнал За рулем

Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» - подробности и первый тест-драйв

УАЗ Профи-EVM Pro создан компанией «Электромобили Мануфэкчуринг рус». И это не ездовой макет, а почти серийный автомобиль.

Двигатель и электроника — наши

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В конце 2022 года производство электрических УАЗиков будет налажено на территории «Технополиса» в Москве (бывшая территория АЗЛК). В год планируется выпускать до 1000 автомобилей.

На сборку из Ульяновска приходит голое шасси, без двигателя и навесных агрегатов. На него монтируется электрическая часть. Все компоненты отечественные, только ячейки батареи поставляются из Китая.

Каждая ячейка хранит примерно 750 Вт.ч электричества. Общая емкость батареи — 90 кВт.ч. Этого должно хватать на 300 км. Электродвигатель разработан и собирается в России. Синхронный электромотор выдает крутящий момент до 300 Н.м. 

Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйвСнаружи тяжело распознать, что под кузовом Профи скрывается электрическая начинка.
Снаружи тяжело распознать, что под кузовом Профи скрывается электрическая начинка.

Расположили его на подрамнике, который устанавливается на штатные места крепления двигателя. Там же находятся электронные блоки: преобразования напряжения, коммутации и управления двигателем. Электродвигатель стыкуется со штатной китайской коробкой передач, зафиксированной на второй передаче. Так ресурс будет наибольшим.

Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйвПод капотом установлен электромотор, а над ним — электронные блоки.
Под капотом установлен электромотор, а над ним — электронные блоки.

И все равно в таком режиме коробка не протянет больше 100 тысяч км. Сейчас работают над тем, как установить двигатель в едином блоке с задним редуктором. Тогда можно будет избавиться от коробки передач и кардана. Это не только повысит ресурс, но и снизит массу автомобиля.

Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйвДля зарядки предназначены разъемы двух типов — CHAdeMO и GB/T.
Для зарядки предназначены разъемы двух типов — CHAdeMO и GB/T.

Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйвБатарея расположена на раме между лонжеронами. Погрузочная высота по сравнению с бензиновой машиной не изменилась.
Батарея расположена на раме между лонжеронами. Погрузочная высота по сравнению с бензиновой машиной не изменилась.

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Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв

УАЗ Профи-EVM Pro создан компанией «Электромобили Мануфэкчуринг рус». И это не ездовой макет, а почти серийный автомобиль.

Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — фото 1359774Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — фото 1359777Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — фото 1359772Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — фото 1359776Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — фото 1359773Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв — фото 1359775Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» — подробности и первый тест-драйв
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил ...

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