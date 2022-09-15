Этот внедорожник будут собирать на «Москвиче» - подробности и первый тест-драйв

Двигатель и электроника — наши
В конце 2022 года производство электрических УАЗиков будет налажено на территории «Технополиса» в Москве (бывшая территория АЗЛК). В год планируется выпускать до 1000 автомобилей.
На сборку из Ульяновска приходит голое шасси, без двигателя и навесных агрегатов. На него монтируется электрическая часть. Все компоненты отечественные, только ячейки батареи поставляются из Китая.
Каждая ячейка хранит примерно 750 Вт.ч электричества. Общая емкость батареи — 90 кВт.ч. Этого должно хватать на 300 км. Электродвигатель разработан и собирается в России. Синхронный электромотор выдает крутящий момент до 300 Н.м.
Расположили его на подрамнике, который устанавливается на штатные места крепления двигателя. Там же находятся электронные блоки: преобразования напряжения, коммутации и управления двигателем. Электродвигатель стыкуется со штатной китайской коробкой передач, зафиксированной на второй передаче. Так ресурс будет наибольшим.
И все равно в таком режиме коробка не протянет больше 100 тысяч км. Сейчас работают над тем, как установить двигатель в едином блоке с задним редуктором. Тогда можно будет избавиться от коробки передач и кардана. Это не только повысит ресурс, но и снизит массу автомобиля.
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