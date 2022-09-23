Как перевезти машину поездом (пошаговая инструкция)

Каждый месяц в вагонах-автомобилевозах транспортируют более 300 личных автомобилей и мотоциклов. Это безопасно и нередко дешевле, чем нанимать профессионального перегонщика или самому сутками сидеть за рулем.

Что такое автомобилевоз?

Материалы по теме Заглох на ж/д переезде: 10 способов спасти автомобиль

Это специальный вагон, который включают в состав пассажирского поезда по предварительным заявкам. Оснащенный пожарной и охранной сигнализацией вагон вмещает 3–4 легковых автомобиля или 8 мотоциклов (можно отвезти и другие ТС, например, гидроцикл). Внутри автомобилевоз оборудован специальными креплениями и упорами, чтобы ТС не пострадали при перевозке. Автомобили с помощью ремней «прицепляют» колесами к полу — примерно так же, как на эвакуаторе. Мотоциклы крепят с помощью упоров и растяжек.

В салоне и багажнике можно бесплатно перевезти до 200 кг личного груза — заодно сэкономите на доставке своих вещей при переезде. Главная задача владельца: как следует закрепить груз, чтобы не повредить салон. Если, скажем, шипы зимней резины испортят обивку, перевозчик за это ответственности нести не будет.

Важно! В машине нельзя оставлять ценности, важные документы, охотничье оружие и все прочие предметы, для которых требуется получать специальное разрешение МВД.

Автомобилевоз — это закрытый грузовой вагон с системами фиксации автомобилей. В зависимости от логистики их цепляют как к товарным, так и к пассажирским составам.

Вместе с машиной ехать нужно?

Ехать тем же поездом было необходимо только в случаях, когда авто перегонялось за границу. Внутри страны выбор за владельцем: ехать тем же поездом или, например, полететь домой лоукостером и встречать свою мащину на вокзале. В любом случае приемосдатчики загрузят/выгрузят автомобиль и проследят в пути за сохранностью машины и личного груза владельца.

Стоимость перевозки мотоцикла примерно равна стоимости перевозки небольшого автомобиля (массой до 1050 кг).

Повезут любой автомобиль?

Автомобиль должен «вписываться» в определенные размеры:

длина — 6500 мм;

ширина — 2200 мм;

высота — 2000 мм (на некоторых маршрутах не более 1950 мм)

база — 3900 мм.

Проблемы могут возникнуть у автомобилей, чей клиренс заметно отличается от штатного. «Задранный» для езды по бездорожью внедорожник может не пройти в вагон по высоте, а слишком низкая спортивная машина не заедет на платформу. Если на авто есть любые увеличивающие габаритные размеры элементы (например, фаркоп, дополнительные фонари), тюнинг (пороги, спортивный бампер), важно заранее сообщить об этом перевозчику, чтобы он мог предпринять меры для безопасной перевозки авто.

Погрузка автомобиля осуществляется с погрузочной эстакады через торцевые двери.

Готовить машину к поездке нужно?

Автомобиль должен быть чистым, на ходу, иметь заряженную батарею и достаточное количество бензина в баке, чтобы можно было спокойно заехать в вагон и после нескольких дней перевозки выехать из него. Обязательно проверьте, нет ли подтекания тормозной жидкости или масла. Сфотографируйте авто (лучше непосредственно перед погрузкой), особенно если на ЛКП есть царапины, сколы и т.п.

Сложите антенну, снимите с крыши багажник, дополнительные крепления для велосипедов и т.п. — они могут помешать погрузке автомобиля. Сигнализацию на время поездки надо отключить.

На платформе машины ставят на ручник. На «механике» устанавливают первую скорость, на АКП выставляют режим парковки. Давление в шинах регулируют до такого уровня, чтобы колеса имели хороший контакт с поверхностью. Ключ владелец оставляет сопровождающему сотруднику, у владельца останется договор отправки, опись автомобиля, квитанция об оплате и квитанция о приеме груза.

Чтобы избежать смещения автомобиля при перевозке, его фиксируют за колесо тросами и «цепляют» за специальные крепежные отверстия в полу вагона.

Из чего складывается цена?

Материалы по теме 3 главные ошибки водителей на ж/д переезде

Масса автомобиля. Ее проверяют по базам. Дороже всего перевезти машину, которая тяжелее 1,5 тонн. Доставка авто массой от тонны от полутора обойдется дешевле, малолитражки меньше тонны и мотоциклы — еще дешевле. Заявленная стоимость автомобиля. Чем дороже оцените свою машину, тем дороже будет и перевозка. При одновременном оформлении документов на перевозку транспортных средств в направлении «туда» и «обратно» предоставляется скидка в размере 15%. Для примера: автомобиль класса В из Москвы в Адлер перевезут за 22–26 тысяч рублей.

Оформить перевозку несложно: заполняете заявку на официальном сайте РЖД (надо указать дату поездки, маршрут, свои контактные данные). При оформлении договора потребуется паспорт, СТС и доверенность (если автомобиль сдает не владелец).

Доставка по железной дороге — лучший вариант, если предстоит дальний перегон зимой. В неблагоприятных условиях даже хороший водитель может повредить подвеску и другие элементы ходовой части автомобиля.

Куда можно перевезти автомобиль?

Сейчас заказать перевозку автомобиля или мотоцикла в вагоне-автомобилевозе можно по следующим маршрутам: Москва-Адлер; Москва-Санкт-Петербург; Москва-Казань; Москва-Ростов-на-Дону, Адлер-Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург-Адлер; Санкт-Петербург-Воркута; Хабаровск-Новый Ургал.

По итогам 8 месяцев 2022 года наиболее популярным стало южное направление: в Адлер и Ростов-на-Дону владельцы отправили более 3000 автомобилей и мотоциклов (причем иномарок было перевезено больше, чем отечественных автомобилей). «Пассажирами» за это время побывали внедорожники, спорткары, мотоциклы, люксовые автомобили, минивэн и гидроцикл.

Фото: РЖД