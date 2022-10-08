Счастье надо выстрадать! Как в СССР путешествовали на автомобилях

Эксперт «За рулем» вспомнил любопытные факты и разыскал иллюстрации из 1950-1970-х годов.

Три колеса, три человека

Реальная история. В начале 1970-х ленинградская семья: папа, мама и дочь — регулярно ездила в отпуск из Ленинграда в Алушту. И не на автомобиле, а на мотоцикле с коляской! Почти две с половиной тысячи километров!

Туристическая идиллия прошлого в современной трактовке.

Доезжали до Москвы, денек отдыхали и стартовали к югу. Спали в палатке. Как умещали на Яве еще и необходимый скарб — загадка.

По-моему, герои! Рядом с ними жизнь автомобильных туристов тех лет — верх комфорта! Хотя и на четырех колесах все было не так просто.

Длинные очереди за бензином были нормальным явлением.

Романтика с канистрой и трамблером

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Автотуризм стал бурно развиваться в 1950-е вместе с ростом числа частных автомобилей. Этому времяпрепровождению неслучайно посвящены несколько популярных фильмов: «К Черному морю» (1957 г.), режиссера Андрея Тутышкина, «Шофер поневоле» (1958 г.) Надежды Кошеверовой и, конечно, «Три плюс два» (1963 г.) Генриха Оганесяна.

«За рулем» тогда давал немало советов туристам. Один из них: ехать в отпуск лучше группой из нескольких машин. Причем, желательно одной модели. Это тогда было несложно: советским гражданам были доступны Москвич, Победа, а некоторым счастливчикам — Волга.

Роскошная «кровать» в Волге ГАЗ-21.

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«Аварийный» набор, без которого дальше ближайшей области опытный автолюбитель не отъезжал, был у всех одинаковый. В багажнике всегда стояла 20-литровая канистра с бензином. А лучше — две. Ведь АЗС были редки, собирали длиннющие очереди, а иногда и просто ждали бензин, который «еще не подвезли». Кстати, столпотворение на заправках в фильмах 1950-х показано достаточно реалистично.

В запас запчастей бывалого автомобилиста входили как минимум свечи, бегунок и крышка прерывателя-распределителя (а желательно и сам трамблер в сборе), катушка зажигания, ремень привода помпы и генератора. Конечно, в комплект входила и канистра с маслом (объем — в зависимости от расхода) и тормозная жидкость (особенно на старых автомобилях она имела обыкновение уходить из бачков внезапно). Поэтому самые запасливые везли с собой еще и хотя бы один запасной тормозной цилиндр, но чаще — манжеты к нему.

Помоги себе сам

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В идеале водитель должен был уметь провести хотя бы мелкий ремонт самостоятельно. Правда, в те годы людей, которые остановились бы на призыв о помощи, было куда больше, чем тех, кто не остановился. А как еще позвать на помощь?

Я даже не про мобильники, которые никто и представить не мог. Уже в 1980 году мой приятель ехал на своем ЗАЗ-968 домой по Минскому шоссе. Километрах в ста от Москвы у Запорожца сломалась полуось (с ними это бывало). А к Олимпиаде-80 на трассе, связывающей Москву с Европой, водрузили красивые телефонные будки. Только подключить аппараты не успели.

Гаишники до слез смеялись над наивным парнем, который пытался из этой самой будки позвонить! Правда, они же из сострадания сосватали ему местного умельца, который сварил снятую полуось.

Из этого мораль: без троса в багажнике нормальный советский человек никуда не поехал бы. Правда, болтаться 100 км за грузовиком — занятие малоприятное. Но всяко лучше, чем бросить машину на шоссе и отправиться на поиски детали, которую придется искать не один день.

И, наконец, в машине должен быть полный набор инструмента (штатного — мало!), включая зубило и молоток. На всякий случай!

Резина сырая, вулканизатор горячий

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Особо предусмотрительные порой грузили на крышу вторую запаску или везли с собой одну-две камеры. Разбортировать колесо, не изуродовав его и себя, — отдельное искусство. Если удалось, гвоздь надо вытащить, камеру — заменить. Или отремонтировать.

Мало кто знает теперь, что такое вулканизатор. Место прокола камеры зачищали напильником, прикладывали туда кусок специальной так называемой сырой резины и зажимали между двумя поверхностями. Нагревались они электричеством от аккумулятора.

Я застал еще и бензиновые вулканизаторы. Одна из зажимающих камеру поверхностей объединена с ванночкой для бензина, который поджигают и ждут, пока резина нагреется и заклеится. Главное ничего и никого не спалить этим «термоядерным» устройством!

Принцип черепахи

Ездили, конечно, медленнее, чем сейчас. Речь не о скорости, а о собственном передвижном ночлеге.

Семидесятые годы — время хороших палаток и прицепов.

Лишь отдельные счастливчики останавливались в домах отдыха, пансионатах, на турбазах и частных квартирах. Остальные довольствовались палаткой. А некоторые принципиально выбирали такой отдых (как тогда говорили, «дикарями»): ставили собственный «пансионат», где хотели, причем бесплатно.

Втроем даже в Волге спать можно только в кино.

Можно было спать и в машине, как герои картины «Три плюс два». Но вдвоем еще туда-сюда, а втроем тесно даже в Волге. Кстати, складывающиеся в ровное «лежбище» диваны считали тогда автомобильной добродетелью не только в СССР, но и в Европе и даже в США.

«Жилье» на втором этаже.

В 1970-е появились палатки на крышу. «Дом» в сложенном виде там и ехал, а на ночь раскладывался и снабжался лесенкой.

Прицеп в картине «Три плюс два», вероятно, самодельный.

Мечта туриста — прицеп. Благодаря ему можно немного разгрузить салон и багажник, а домой привезти дешевые овощи и фрукты. До 1970-х прицепы были редкостью. Потом стали доступными.

Прицеп Скиф мог перевозить и груз.

В начале 1970-х появилась чудо-конструкция уральского завода «Искра» по имени Скиф. Прицеп, длиной всего-то 2900 мм вместе с дышлом, был пригоден к буксировке любым советским автомобилем — от Запорожца до Волги.

Внешне Скиф напоминал обычный грузовой прицеп, но с крышкой. Поскольку его масса была всего 230 кг (позднее указывали 260 кг), это свободное пространство догружали необходимой в поездке утварью. Колеса прицепа были маленькие, от мотоколяски, зато дорожный просвет — как у внедорожника: 240–260 мм.

А на стоянке (о, чудо!) из прицепа легко монтировалась палатка площадью 6 м2 (в некоторых квартирах тогда кухня была меньше). Причем в комплект входили складные стол и четыре стула.

В палатке появлялись и вполне приличные спальные места на четверых. А под диванами — вещевые ящики.

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В комплект входила и тентованная веранда площадью еще 3 м2. В общем, получалась эдакая мобильная дача. В версии Скиф-1М улучшили материалы тента (поначалу он регулярно протекал в сильный дождь) и обивки спальных мест. На полу появился даже палас. Позднее родились и иные модификации Скифа.

Автотуризм долгие годы являлся серьезным испытанием для опытных и сильных духом. Но и плюсы очевидны: возможность остановиться, где захочешь, посетить места, куда «безлошадные» доберутся с трудом. В общем, ощущение свободы и счастья! И оно было тем сильней, чем больше выстрадано.

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Фото: из архива «За рулем»