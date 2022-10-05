Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем

По основным параметрам Evolute i-Joy показал себя неплохим автомобилем. Однако на некоторые недоработки трудно закрыть глаза.

Evolute i-Joy должен встать на конвейер завода «Моторинвест» в Липецкой области в октябре. Это доработанный китайский автомобиль Dongfeng Е3. Размерами сравним с хорошо знакомыми нам кроссоверами Skoda Karoq и Nissan Qashqai.

Только двигатель у него не бензиновый, а электрический! Мы к такому пока не привыкли. Тем не менее, оценивать его будем как обычный кроссовер.

Неплохо едет

Заявлен разгон до «сотни» за 8,9 с. Наши замеры дали более скромный результат — 10,5 с. Хотя субъективно электромобиль кажется шустрее. Только быстрее 100 км/ч лучше не ехать — иначе у кроссовера начинается чрезмерно высокий расход энергии.

Рулевое управление у i-Joy невнятное — его стоит доработать.

Зато порадовала подвеска: энергоемкая, упругая и тихая. Только на больших выбоинах подает голос задняя ось. Но от этого легко избавиться, если сбрасывать скорость перед серьезными неровностями.

Интерьер отделан простенько и оснащен без изысков. Нет обогрева задних сидений, руля, ветрового стекла. Медиасистема синхронизируется с телефоном только по Bluetooth. Зато есть встроенный видеорегистратор.

Достаточный запас хода

Заявленный пробег на батарее емкостью 53 кВт.ч — 405 км. Поездки в летнюю жару с кондиционером в нормальном скоростном режиме показали, что Evolute покрывает между зарядками около 320 км. Если двигаться размеренно, получится 340–350 км. Неплохо!

Зимой, конечно, запас хода будет меньше. Но при покупке машины можно заказать дополнительный дизельный автономный отопитель салона. Тогда аккумулятор не будет тратить электроэнергию на обогрев пассажиров.

Под капотом сразу три расширительных бачка. Антифризом обогреваются и охлаждаются батарея (один контур), инвертор и электромотор (второй контур), салон (третий контур, только обогрев).

С зарядкой есть сложности

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С муниципальными московскими зарядными станциями Evolute i-Joy коннектился без сбоев. От мощных колонок за час батарея заряжается полностью. А вот с заправками от других сетей возникали проблемы: машина не принимала заряд. Иногда помогало отключение клеммы аккумулятора — не тягового, а обычного 12-вольтового под капотом.

Как пояснили представители марки, в ряде случаев требуется «подружить» программное обеспечение зарядной станции и электромобиля. Сейчас такая работа активно ведется, и к моменту появления серийных Эволютов на улицах у владельцев уже не должно быть проблем.

В Москве уже десятки мощных зарядных станций. Работают бесплатно и без регистрации.

Надо брать?

Предлагаемый в единственной комплектации Evolute i-Joy стоит 3,5 млн рублей. Скидка по госпрограмме — 925 тысяч, что снижает стоимость электрокроссовера до сегодняшней цены нового Hyundai Creta. Но, чтобы претендовать на такую выгоду, нужно соответствовать тем или иным критериям.

Любопытно, как примут новинку? Электромобили у нас не очень-то жалуют. Впрочем, потихоньку отношение к ним меняется: продажи растут, инфраструктура развивается. И Evolute i-Joy, наверняка, ускорит процесс перехода на электричество. По крайней мере, тенденции к этому есть.

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