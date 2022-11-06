Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

Буквы EVM вместо ульяновской чайки на «фасаде» говорят о том, что от «уазика» здесь лишь шасси с кабиной. Весь силовой агрегат разработали в Петербурге специалисты компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус».
Вышел этакий киберпанк, в котором сочетается простое шасси УАЗа с современной электроникой, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов, который уже протестировал эту машину.
Радует, что в автомобиле почти все наше, отечественное. И хотя, например, ячейки (батареи в алюминиевом корпусе) закупают в Китае, выводы с резьбовым креплением навариваются на эти площадки уже у нас, с помощью высокоточной лазерной сварки.
Эти основные компоненты электромобиля также российского производства:
- синхронный электродвигатель постоянного тока — собственной разработки и сборки;
- корпус (статор) электродвигателя, обмотка, запрессовка статора — все делается у нас;
- электронная приборная панель — полностью своя разработка;
- специальная электротехническая сталь (для электромотора) — приходит с Новолипецкого металлургического комбината;
- управляющая электроника тоже своя, включая платы (напайка тоже происходит в России);
- программное обеспечение.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Электромобилизация».
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