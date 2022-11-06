Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск? — журнал За рулем

Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

В этом российском грузовичке чуть ли не единственным элементом, который закупается на стороне, стали ячейки тяговой батареи.

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Буквы EVM вместо ульяновской чайки на «фасаде» говорят о том, что от «уазика» здесь лишь шасси с кабиной. Весь силовой агрегат разработали в Петербурге специалисты компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус».

Вышел этакий киберпанк, в котором сочетается простое шасси УАЗа с современной электроникой, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов, который уже протестировал эту машину.

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Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

Радует, что в автомобиле почти все наше, отечественное. И хотя, например, ячейки (батареи в алюминиевом корпусе) закупают в Китае, выводы с резьбовым креплением навариваются на эти площадки уже у нас, с помощью высокоточной лазерной сварки.

Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

Эти основные компоненты электромобиля также российского производства:

  • синхронный электродвигатель постоянного тока — собственной разработки и сборки;
  • корпус (статор) электродвигателя, обмотка, запрессовка статора — все делается у нас;
  • электронная приборная панель — полностью своя разработка;
  • специальная электротехническая сталь (для электромотора) — приходит с Новолипецкого металлургического комбината;
  • управляющая электроника тоже своя, включая платы (напайка тоже происходит в России);
  • программное обеспечение.


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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Электромобилизация».

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