Хотели как лучше: 4 провальных российских автопроекта XXI века

О них много писали и говорили. Иногда с надеждой, часто даже восторженно. Все идеи были реализованы в металле, пластике, стекле. Но дальше дело не пошло.

Излом минимализма

В конце прошлого — начале нынешнего века много дискутировали о новом демократичном и недорогом отечественном автомобиле. Почему-то считали, что именно такой будет в России пользоваться повышенным спросом.

За дело взялся «АСМ-Холдинг», созданный на развалинах советского министерства автопрома. К проекту подключили и НАМИ. Писали, что машину с сакраментальным именем Мишка можно будет производить даже на непрофильных заводах (правда, непонятно каких) и даже продавать в виде киткаров для самостоятельной сборки.

Первый образец, побывавший у нас на тесте, на поверку оказался Окой со стандартными агрегатами и не очень аккуратным кузовом из пластиковых панелей.

Потом появились Мишки покрупнее, с двигателями Таврии — эдакий российский MINI. Помимо бензиновой версии, заложили электромобиль и даже гибридный вариант с мотор-колесами.

Автомобиль Мишка представляет собой, по сути, закамуфлированную Оку.

В 2007 году (в том числе стараниями знаменитого шахматиста Анатолия Карпова) в Туле попытались наладить производство Мишки уже под именем ТМ-1131 Туляк. Планировали версии с мелитопольскими бензиновыми моторами объемом 1,2 л мощностью 64 л.с. и 1,3 л мощностью 70 л.с. Но затея предсказуема провалилась. Российские покупатели, как известно, не интересуются маленькими машинами.

ТМ-1131 Туляк, как и Мишка, серийным не стал.

Наш ответ Bentley

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Самый красивый, по крайней мере очень эффектный, из провальных с точки зрения рынка российских автомобилей ХХI века, — Russo-Baltique Impression, представленный в 2006 году. Появлению прототипа сопутствовала декларация о возрождении легендарной дореволюционной российской марки Руссо-Балт.

По классу автомобиль стоял недалеко от купе Bentley Сontinental GT. Под оригинальным, стилистически смелым по дизайну кузовом стояли 612-сильный двигатель и другие агрегаты от Mercedes-Benz CL65 AMG.

Феерический Russo-Baltique Impression, 2006 год.

Обещали начать производство, если наберется хотя бы 10 заказов. Видимо, не набралось. Что вполне логично и объяснимо.

Дефицита подобных суперкаров в мире явно нет. А желающих заплатить полтора миллиона евро (такова была оценочная стоимость нового Руссо-Балта) за автомобиль без мирового бренда, созданный не солидной компанией, а всего лишь энтузиастами — пусть и очень талантливыми и горячими —не нашлось.

Салон Руссо-Балта ХХI века.

Супер-Маруся

Суперкар Николая Фоменко Marussia B1.

Затее неугомонного шоумена Николая Фоменко — спорткар под трогательным именем Marussia — сопутствовала громкая рекламная кампания. Появился даже автосалон, да еще и в центре Москвы — на Тверской.

В год планировали продавать 500–700 спортивных купе Marussia B1. Автомобиль оснастили двигателем Renault-Nissan — «шестеркой» рабочим объемом 3,5 л мощностью 240 л.с.

Второй вариант — Marussia B2.

Появление второй модернизированной версии прототипа Marussia B2 не улучшило рыночные перспективы машины. Ведь владельцами такого автомобиля можно представить разве что десяток-другой заядлых коллекционеров — из тех, кто начинает собирать музейные экспонаты, едва они выехали из автосалона.

Кроссовер Marussia F2.

Тем не менее построили и совсем уж не блещущий элегантностью кроссовер Marussia F2. Но его, говорят, сделали в единственном экземпляре.

Автосалон на Тверской благополучно закрылся, вся история постепенно забылась.

Точки над ё

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Если спортивные купе позиционировали как мелкосерйиные эксклюзивные модели, то в 2010-м громко декларировали проект строительства нового автозавода мощностью сначала 45 тысяч, а потом и 90 тысяч автомобилей в год! Не АВТОВАЗ, конечно, но все же достаточно солидно.

Видимо, чтобы подчеркнуть самобытность и оригинальность проекта, ему присвоили не слишком благозвучное имя Ё-мобиль.

Сразу заявили целое семейство: трехдверный кросс-купе, пятидверный хэтчбек, микровэн и даже грузовой фургон.

Дизайн Ё-мобилей навевал мысль, что главным для создателей была оригинальность и даже эпатаж. Автомобили рисовали, скорее, как выставочные шоу-стопперы, нежели машины для массового покупателя.

Самобытность и оригинальность проявлялась во всем! Кузов планировали делать из легкого и прочного полипропилена. Дальше — больше! Автомобиль обещали напичкать самыми современными устройствами.

Ё-кросс-купе.

В том числе, гибридной силовой установкой с накопителем энергии на супер-конденсаторах вместо дорогих литий-ионных батарей и роторно-лопастным (!) 60-сильным двигателем, способным работать на бензине и газе.

Ё-микровэн.

Правда, на первом этапе обещали обычные импортные бензиновые двигатели объемом 1 л и мощностью около 60 л.с. Подвеску, рулевое управление, тормоза и иные комплектующие планировали закупать у сторонних производителей за рубежом.

Ё-фургон.

На журналистские тесты в 2013-м выставили автомобиль с нормальным 1,4-литровым 75-сильным мотором FIAT. Но этими коротенькими рекламными знакомствами все и ограничилось

Похоже, не только журналисты и потенциальные покупатели, но и создатели проекта с двумя точками изначально не очень верили в реальность этого пиршества технической и лингвистической фантазии. Проект довольно быстро свернулся. И о нем стремительно забыли.

«Автотепло» сохраняет моторный отсек теплым до 6 часов и отлично выдерживает высокие температуры. Используя «Автоодеяло», вы сокращаете расход топлива при прогреве автомобиля.

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Фото: из архива «За рулем»