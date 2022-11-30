5 горячих автоновинок зимы 2022/2023 (есть неожиданные!)

Помимо уже зарекомендовавших себя фирм в Россию заходят и новые бренды. Автомобильный ландшафт меняется с калейдоскопической быстротой.

Chery Tiggo 7 Pro

В России «семерка» — самый популярный Chery. Этот кроссовер в последние месяцы стабильно входит в топ-10 нашего рынка. Поэтому появление рестайлинговой версии следует считать важным событием. Модернизированный Tiggo 7 Pro получит новые бамперы и более массивную радиаторную решетку.

Салон обновили полностью. По последней моде виртуальная приборка и экран медиасистемы накрыты единым стеклом. Новое оформление получили дверные карты и центральный туннель. У сидений теперь — интегрированные подголовники. Богаче стал уровень оснащения. В частности, у «семерки» появился HUD-дисплей.

По технике конкретики пока нет. Вряд ли до нас доберется Plug-in-гибридная версия. Скорее всего, под капотом останется тандем из 1,5-литрового 147-сильного турбомотора и вариатора.

Chery Tiggo 7 Pro

Евгения Никитена-Кацарская, руководитель пресс-службы АО «Чери Автомобили Рус»

— Обновленный Tiggo 7 Pro премьера, конечно, важная, но не единственная. Вслед за ним ожидается еще один дебютант, открывающий новую для нас нишу. Речь о седане Arrizo, подробнее о котором расскажем чуть позже.

Evolute i-Jet

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Запуск в производство флагмана модельной линейки Evolute на Липецком заводе «Моторинвест» планировался на ноябрь. Но сроки переиграли: у дилеров i-Jet появится зимой.

Автомобиль крупный — длина кузова составляет 4,7 м. В салоне привлекает внимание огромный вертикальный планшет, через который производится управление большинством сервисных функций: традиционных кнопок на центральной консоли нет.

В отличие от других Эволютов, это не электромобиль, а последовательный подзаряжаемый гибрид. Полуторалитровый бензиновый турбомотор работает как генератор и заряжает тяговую батарею, энергией от которой питаются два электромотора. Первый крутит передние, второй — задние колеса.

Мощность силовой установки — внушительные 693 л.с. Такой «табун» позволяет ускоряться до сотни менее чем за 4,6 с. Это будет самый быстрый серийный автомобиль российского производства в истории.

Evolute i-Jet

Voyah Free

Перед нами самый дорогой (цена уже объявлена: 7 990 000 рублей) и престижный китайский автомобиль из всех, что когда-либо предлагались в России.

Дизайн 4,9-метрового кузова шикарен. Уровень проработки деталей такой, что вокруг Free можно ходить часами, разглядывая его во всех нюансах. Видно, что китайцы основательно вложились в этот проект.

Салон подкупает не только богатой отделкой (кожа наппа, натуральное дерево) и оснащением (четырехзонный климат-контроль, массаж и вентиляция кресел, проекционный дисплей, регулировка прозрачности панорамной крыши). А главная интерьерная фишка — три больших монитора спереди, которые при желании можно убрать в недра передней панели.

В Китае Free идет и с гибридной силовой установкой, но у нас он будет исключительно электрическим. Мощность электромотора составляет 489 л.с. Тяговая батарея располагает на редкость высокой емкостью — 106 кВт·ч. Заявленный запас хода равен 600 км. Привод полный. Уже в базовом оснащении ставится пневмоподвеска с диапазоном хода 100 мм.

Voyah Free

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