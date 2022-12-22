Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

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Мы взяли EXEED TXL с двухлитровым мотором и отправились на нём в Петербург окольными дорогами - без выезда на платку М‑11.

Вместо банального, но быстрого пути по трассе М‑11 «Нева» мы стартовали по Новорижскому шоссе. Отличная по качеству дорога, не хуже платной, хотя и более загруженная. Жаль, что заканчивается всего в сотне километров от Москвы, переходя в обычную однополоску.

Раз темп движения всё равно замедляется, заезжаем в старинное (первое упоминание — 1135 год) село Ярополец, чуть в стороне от трассы. Достопримечательностей тут немало: первая в СССР сельская ГЭС 1919 года постройки, усадьбы Гончаровых и Чернышевых, ныне пребывающие не в лучшем состоянии, но с интересной историей, несколько храмов, ДОТы укрепрайона времен Великой Отечественной войны.

К последним без опаски проезжаем прямо через поле. Клиренс у TXL чисто кроссоверный, но полный привод на скользоте помогает. Хорошо, что для китайских средних и крупных паркетников он перестал быть экзотикой. И пускай никаких дополнительных настроек в распоряжении водителя нет, во многих ситуациях достаточно простой работы всех четырех колес.

В однополосном виде трасса М‑9 «Балтия» тоже неплоха в силу небольшого трафика. Хочешь — пользуйся адекватной работой радарного адаптивного «круиза» с удержанием в полосе. Хочешь — обгоняй попутчиков, наслаждаясь нормально откормленными почти 200 «лошадьми» и их хорошей слаженностью с преселективным роботом. Отчасти из-за этого сворачиваем на Ржев через дальний съезд. Но главным образом — из желания посмотреть на открытый два года назад Ржевский мемориал. Сильное впечатление производит!

ЦЕНА ВОПРОСА EXEED TXL с мотором 1.6 стоит 4–4,25 млн рублей. Двухлитровая комплектация Sport Edition оценена в 4,65 млн. Частные покупатели могут рассчитывать на прямую, без всяких условий скидку в 315 тысяч рублей и максимальную выгоду с учетом дополнительных программ до 1 млн рублей в зависимости от версии. У корпоративных покупателей сейчас те же проблемы, что и у частников: сократившийся выбор. Поэтому интерес с их стороны к китайским автомобилям растет. По данным компании «Газпромбанк Автолизинг», за девять месяцев 2022 года их доля в лизинге выросла с 9,7% до 26,3%. Преми­альный бренд EXEED входит в четверку лидеров по продажам среди китайских марок по лизинговым схемам. Лизинговые компании сейчас дают приличные скидки на разные модели EXEED, и можно выбрать вариант с минимальным размером ежемесячного платежа. Например, на EXEED TXL 2.0 при приобретении через «Газпромбанк Автолизинг» действует выгода от производителя до 883 тысяч рублей и скидки от лизинговой компании — 200 тысяч в рамках акции «Программа льготного лизинга» и 78 тысяч за своевременное внесение платежей. Итого из официальной цены вычитается до 1,15 млн рублей, таким образом ежемесячный платеж можно уменьшить до 53,3 тысяч рублей.

На перегоне Ржев — Осташков мы ожидали ухудшения асфальта. Однако на не самой популярной «регионалке» покрытие оказалось хорошим. Только картина вокруг угнетает: деревни умирают или давно уже вымерли, указателей на братские могилы больше, чем на населенные пункты. Местные дорожники уборке трассы после несильного снегопада предпочли обильную посыпку солью. Грязища! TXL порадовал тем, что боковые стекла и зеркала забрасывает неохотно, сохраняя водителю боковой обзор. А камера на корме предусмотрительно снабжена омывателем — нет нужды бегать на парковке с тряпкой.

При выбранном нами маршруте оптимальнее заночевать в Осташкове. Причем даже коротким зимним днем есть шансы приехать засветло и прогуляться по городку. Несмотря на обилие заброшенных домов, он по-своему живописен. А уж природа вокруг и озеро Селигер в лишних комплиментах не нуждаются.

Далее, если всё так же не выезжать на платник М‑11, путь лежит на Старую Руссу. На 200 км до нее будут десятки километров грунтовки. Большой клиренс на ней не понадобится, а зимой, по укатанному снегу, не будет жалко и любую легковушку. На разбитом асфальте (немного, но попалось) и разнокалиберных лежачих полицейских EXEED TXL удивил энергоемкостью и тихой работой подвески. Научились делать китайцы!

От Старой Руссы до Петербурга два возможных пути. Если устали от одноэтажной России, выходите через Новгород на трассу «Нева». По ней и Западному скоростному диаметру до центра Северной столицы чуть больше часа полета. Если же доводить эксперимент до конца, то берите направление на Лугу. Кстати, от нее до Питера будет правильно включить «Алису», если еще не забыли такую рок-группу. Во времена написания песни «Трасса Е‑95» (1996 год) этот индекс действительно носила магистраль двух столиц, но с 1997‑го — это дорога из Петербурга на Псков. Бояться неосвещенных дорог на TXL не нужно: свет у него неплохой, с на редкость эффективными противотуманками и грамотно работающей автоматикой включения дальнего.

Для возвращения выбрали уже традиционный маршрут. Вместо двух дней — несколько часов по платной магистрали. Хотя камер фиксации нарушений на М‑11 нет, за нештрафуемые 130 км/ч выходить не имеет смысла: слишком сильно вырастает расход топлива — и это касается любой машины. При выставленном «круизе» двухлитровый TXL расходует на 130 км/ч приемлемые для его мощности, размеров и массы 11 л/100 км. Хорошо, что с заправками проблем больше нет, но в сезон отпусков и праздники есть шансы встрять в очередь на редких АЗС.

Кстати, совет по платной дороге. Если нет острого дефицита времени, по отрезку в ближнем Подмосковье лучше не ехать. Стоимость его 47 км доходит до 1200 рублей, а для получения скидки надо покупать отдельный транспондер. На автодоровских 567 км тариф единый — 2090 рублей.

Мы поехали в объезд М‑11 только лишь потому, что хотели посмотреть малые города Центральной России. Дороги там не очень, но с приятной машиной, коей оказался EXEED TXL, это за проблему не считается. А если времени в обрез — выезжаем на платную дорогу, 130 на круизе и через несколько часов (с одной остановкой на дозаправку и перекус) ты уже в Северной столице. Или на юге. Или (уже скоро) — в Казани.

НЕ ТОЛЬКО «ЛОШАДИ» Двухлитровый EXEED TXL 2.0 Sport Edition на 400 тысяч рублей дороже, чем с мотором 1.6. Разница в цене большая. Но — не только из-за более мощного мотора (197 л. с. вместо 186 л. с.). Комплектация двухлитровой машины богаче на встроенный видеорегистратор, выдвижные подножки, полный обогрев сидений (подушки и спинки), полноразмерную запаску на литом диске, акустические стекла спереди и тонированные сзади, смешанный набор USB-портов (по два типов А и С). Из «спорта» — только красные тормозные суппорты.

Благодарим АвтоСпецЦентр Exeed Химки за предоставленный автомобиль.

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